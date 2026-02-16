Cập nhật mới nhất về thời tiết đêm Giao thừa và mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét rõ rệt

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều 16.2, bộ phận không khí lạnh đã được cảnh báo trước đó hiện vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Trong ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 25-27 độ C.

Ảnh minh hoạ

Theo dự báo, khoảng gần sáng 17.02 (tức mùng 1 Tết), không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ. Đến chiều tối và đêm cùng ngày, khối không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 16.02 đến ngày 19/02, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa nhỏ rải rác.

Đáng chú ý, từ đêm 17-19.02 (tức từ đêm mùng 1 đến hết ngày mùng 3 Tết), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 16-19 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Tại Hà Nội, từ gần sáng và ngày 17.02 đến ngày 19.02 sẽ có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17-19.02 trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ C.

Trên biển, từ gần sáng 17.02, khu vực vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao từ 1,5-2,5m. Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-4m. Từ ngày 18/02, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) cũng có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, gió mạnh kèm sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động hàng hải trong những ngày tới.