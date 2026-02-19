Dự báo thời tiết mùng 3 Tết: Miền Bắc trời rét, thấp nhất dưới 13°C

Điểm tin thời tiết nổi bật trong mùng 3 Tết

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, không khí lạnh bao trùm, ngày 19/2 (mùng 3 Tết), Bắc Bộ và Thanh Hoá mưa nhỏ vài nơi. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 13°C. Hình thái thời tiết này kéo dài đến đêm cùng ngày, sau còn rét về đêm và sáng.

Khu vực Hà Nội cũng xuất hiện mưa nhỏ ở một vài nơi, trời rét với nhiệt độ thấp nhất dao động 17-19°C.

Mùng 3 Tết, miền Bắc trời rét. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Các địa phương từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối, đêm. ban ngày nắng ráo, trong đó, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35°C.

TP.HCM thời tiết tương đối thuận lợi trong mùng 3 Tết, đêm không mưa, ngày nắng, nắng nóng chỉ xuất hiện cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, cao nhất 32-34°C, có nơi trên 35°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong mùng 3 Tết

TP Hà Nội mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 21-23°C.

Tây Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, trong đó, khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, khu Tây Bắc 24-26°C, có nơi trên 26°C.

Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C.

Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24°C, phía Nam 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, phía Nam có nơi trên 29°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, miền Đông có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 35°C.