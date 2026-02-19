Khởi tố Đặng Năm Hổ sau khi giao dịch 10,7 triệu đồng trên trang web 789xxx

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Thanh Ba phát hiện đối tượng Đặng Năm Hổ (sinh năm 1988, trú tại khu 6, xã Chí Tiên, tỉnh Phú Thọ) có biểu hiện tham gia đánh bạc trên không gian mạng.

Qua làm việc, Đặng Năm Hổ khai nhận: Trong ngày 23/12/2025, đối tượng sử dụng điện thoại di động cá nhân truy cập Internet để tham gia đánh bạc trực tuyến trên trang web 789xxx dưới hình thức cá cược được thua bằng tiền, với tổng số tiền giao dịch là 10.700.000 đồng.

Cán bộ Công an xã làm việc với đối tượng Đặng Năm Hổ

Công an xã Thanh Ba đã lập biên bản sự việc; tạm giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7+ màu đen là phương tiện sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc, 01 xe mô tô biển kiểm soát 19H7-6933 cùng các tang vật liên quan.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 150/QĐ-VPCQCSĐT và Quyết định khởi tố bị can số 301/QĐ-VPCQCSĐT đối với Đặng Năm Hổ về tội "Đánh bạc", tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an xã Thanh Ba khuyến cáo người dân: hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức, kể cả trên không gian mạng, đều vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều hệ lụy về kinh tế, gia đình và trật tự an toàn xã hội, có thể làm phát sinh các loại tội phạm khác. Đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia đánh bạc; khi phát hiện vi phạm, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được xử lý theo quy định.