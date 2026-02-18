Người phụ nữ 68 tuổi cởi quần áo trước cổng UBND xã, livestream chửi bới: Bị tuyên 9 tháng tù

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, ngày 11/02, Tòa án Nhân dân Khu vực 12 - Tây Ninh tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Thị Duyên (SN 1958), HKTT: Ấp Đá Hàng, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Đối tượng Duyên bị Viện kiểm soát nhân dân Khu vực 12 - Tây Ninh truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Trần Thị Duyên.

Theo cáo trạng, vào ngày 16/9/2025, đối tượng Trần Thị Duyên đến UBND xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh khiếu nại liên khiếu kiện tranh chấp đất và liên quan chế độ thờ cúng liệt sỹ.

Sau khi được cán bộ UBND xã Phước Thạnh tiếp, giải thích vận động chấp hành việc cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật thì đối tượng Duyên không đồng ý, có hành vi la hét lớn tiếng, sử dụng điện thoại livestream trên facebook cá nhân với nội dung không đúng sự thật.

Các lực lượng chức năng đã vận động đưa đối tượng Duyên ra khỏi trụ sở UBND xã Phước Thạnh. Sau khi ra khỏi trụ sở UBND xã, đối tượng Duyên tiếp tục la hét, có lời lẽ xúc phạm lãnh đạo xã, có hành vi cởi quần áo trước cổng UBND xã Phước Thạnh gây ảnh hưởng xấu đến ANTT tại địa phương.

Được biết, đối tượng Trần Thị Duyên là trường hợp khiếu kiện tranh chấp đất cá nhân tại phương, vụ việc của đối tượng đã được Toà án các cấp xét xử và bản án đã có hiệu lực.

Đồng thời, Tòa án nhân dân Tối cao có thông báo bác đơn, UBND tỉnh Tây Ninh có thông báo từ chối tiếp công dân và chấm dứt việc tiếp nhận đơn của công dân đối với đối tượng Trần Thị Duyên. Tuy nhiên, đối tượng Duyên không đồng ý thường xuyên đến các cơ quan Đảng, Nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra các cấp để tiếp tục khiếu kiện.

Trong quá trình khiếu kiện, đối tượng Trần Thị Duyên nhiều lần có hành vi la hét, chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở các cơ quan chức năng, đăng tải nhiều bài viết trên tài khoản facebook cá nhân xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, uy tín, danh dự các đồng chí lãnh đạo và cán bộ các cấp.

Sau thời gian nghị án và xem xét đầy đủ các tình tiết vụ án, TAND Khu vực 12 - Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Duyên 09 tháng tù giam về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 1, Điều 318 của Bộ luật Hình sự.

Nhà nước luôn bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, trong đó có quyền khiếu nại, tố cáo, tuy nhiên công dân phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Bản án trên là một bài học, một sự cảnh tỉnh đối với những cá nhân, tổ chức đang có ý đồ lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.