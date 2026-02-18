Ngày, giờ đẹp và cách cúng lễ hóa vàng năm 2026 để không bị phạm

Lễ hóa vàng đúng cách

Theo quan niệm dân gian, tổ tiên được mời về ăn Tết cùng con cháu từ chiều 30 Tết, sau đó được tiễn về cõi âm bằng lễ hóa vàng.

Tục lệ hóa vàng dựa trên tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, trong đó vật hóa vàng thường gắn với đời sống thường nhật, để thấy con người ở thế giới bên kia sống gần với dương gian.

Lễ hóa vàng có thể được tổ chức từ mùng 3 đến mùng 10 âm lịch, tùy điều kiện từng gia đình và sắp xếp của các thành viên trong dòng họ.

Với quan niệm “Âm dương nhị đồng nhất lý”, nghĩa là đã có mời thì phải có đưa, vì cúng vào chiều 30 Tết với mong muốn mời Tổ tiên về ăn Tết thì lễ cũng vào ngày mùng 3 là để tiễn các cụ trở lại thế giới bên kia.

Lễ phẩm giống như các món đã lễ trong các ngày Tết, chỉ thêm đĩa xôi, con gà và thay mới hương hoa, trầu cau.

Vàng mã làm bằng giấy tương tự các đồ dùng của người đã khuất lúc sinh thời. Người hóa vàng ở giữa sân hoặc ở một góc vườn sạch sẽ, thắp hương biện lễ rồi châm lửa đốt cho đến lúc tất cả đều cháy là xong.

Theo tục xưa, tại nơi đốt vàng mã, người ta thường đặt vài cây mía dài. Dân gian cho rằng đây là đòn gánh để các linh hồn dùng làm gậy chống, hay mang hàng hóa. Điều quan trọng nhất là phải có lễ tạ gia tiên, gia thần và chư vị thánh thần, phật.

Điểm đặc sắc của lễ hóa vàng là gia chủ thường bày cỗ và những vật phẩm Tết chưa dùng hết. Vàng mã sẽ được hóa khoảng 90%, phần còn lại lưu giữ trên bàn thờ với ý nghĩa "làm vốn". Việc làm này có ý nghĩa như là chuẩn bị quà, lộ phí và vốn liếng để các vị thần cùng anh linh gia tiên trở về cõi của mình, thể hiện sự chăm lo chu đáo của người dương gian đối với người âm.

Ngày, giờ đẹp để hóa vàng

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các khung giờ tốt để cúng hóa vàng mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026 (ngày 19/2 dương lịch) gồm: giờ Mão (5h-7h), giờ Thân (15h-17h) và giờ Dậu (17h–19h). Sau khi khấn lễ, phần vàng mã của gia thần được hóa trước, sau đó mới đến gia tiên theo tục lệ.

Ngày 4/1/2026 âm ngày Ất Sửu hợp các gia chủ tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi, Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Giờ cúng hóa vàng đẹp: Giờ đẹp: Mão (5h-7h), Tị (9h-11h), Thân (15h-17h)

Ngày 5/1/2026 âm ngày Bính Dần hợp các gia chủ tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Giờ cúng hóa vàng đẹp: Giờ đẹp: Thìn (7h-9h), Tị (9h-11h), Mùi (13h-15h)

Ngày mùng 6/1/2026 âm ngày Đinh Mão hợp các gia chủ tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Giờ cúng hóa vàng đẹp: Giờ đẹp: Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).