Người tiêu dùng lưu ý: 2 sản phẩm sữa rửa mặt bị thu hồi trên toàn quốc

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Sữa rửa mặt Rice Milk Facial Cleanser - tuýp 170g do vi phạm quy định về công thức đã công bố.

Theo đó, căn cứ Công văn số 07/BC-TTKN ngày 20/8/2025 của Trung tâm Kiểm nghiệm – Sở Y tế tỉnh Lào Cai kèm Phiếu kiểm nghiệm số 25L, cơ quan chức năng phát hiện lô sản phẩm mang số lô 002, ngày sản xuất 22/9/2024, hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất có chứa Methylparaben và Propylparaben. Hai chất này không có trong thành phần công thức đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Lô sản phẩm do Công ty TNHH Dược mỹ phẩm New Trend (địa chỉ 164 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM; trước đây thuộc phường Tân Thành, quận Tân Phú) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường; Chi nhánh Công ty TNHH Mỹ phẩm Dược Phúc An Khang (địa chỉ 72/16 Nguyễn Ảnh Thủ, nay là phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) sản xuất.

Mẫu được Trung tâm Kiểm nghiệm - Sở Y tế tỉnh Lào Cai lấy tại Quầy thuốc Hồng Dư (thuộc Công ty TNHH TMDP Cường Mùi, xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) để kiểm tra chất lượng.

Theo báo cáo của hai công ty gửi ngày 3/11/2025 và 6/1/2026 kèm Phiếu công bố số 003468/21/CBMP-HCM, nguyên liệu đầu vào được xác định không chứa Methylparaben và Propylparaben. Tuy nhiên, nguyên liệu Aloe Barbadensis Leaf Juice dùng trong sản xuất (theo tài liệu doanh nghiệp cung cấp) có chứa Natri benzoate và Kali sorbate nhưng các thành phần này cũng không được kê khai trong hồ sơ công bố sản phẩm.

Cục Quản lý Dược xác định sản phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố, do đó quyết định đình chỉ lưu hành và yêu cầu thu hồi toàn bộ lô sản phẩm vi phạm trên phạm vi cả nước.

Cơ quan này đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Đối với hai doanh nghiệp liên quan, Cục Quản lý Dược yêu cầu phải gửi thông báo thu hồi tới các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy; báo cáo kết quả thu hồi trước ngày 17/3/2026. Đồng thời, doanh nghiệp phải rà soát các lô sản xuất khác của sản phẩm này để kịp thời thu hồi nếu có vi phạm tương tự và báo cáo trước ngày 2/3/2026.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP.HCM giám sát việc thu hồi, thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 003468/21/CBMP-HCM theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý mỹ phẩm của các công ty liên quan và báo cáo kết quả trước ngày 2/4/2026.

Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với sản phẩm Dabo Charcoal Cleansing Foam

Cũng trong ngày 15/2, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, cũng ban hành công văn thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với sản phẩm Dabo Charcoal Cleansing Foam do phát hiện công thức thực tế không đúng với hồ sơ đã công bố.

Theo quyết định, lô sản phẩm này được sản xuất bởi Art Nouveau Cosmetic Co., Ltd (Hàn Quốc) tại địa chỉ 119, Je2gongdan 2-Gil, Miyangmyeon, Anseong-Si, Gyeonggido, Korea và do Công ty TNHH quốc tế Thiên Minh chịu trách nhiệm đưa ra thị trường tại Việt Nam (địa chỉ: số 22 ngách 75/30 đường Giải Phóng, phường Bạch Mai, TP. Hà Nội, mã số DN 0106698112). Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm bị thu hồi là 155906/21/CBMP-QLD, cấp ngày 10/8/2021.

Nguyên nhân thu hồi được cơ quan quản lý xác định là sản phẩm lưu thông có công thức thực tế không đúng như hồ sơ công bố, vi phạm các quy định về quản lý mỹ phẩm theo Thông tư 06/2011/TT-BYT.

Trước đó, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã lấy mẫu sản phẩm tại siêu thị Go! Long Biên, Hà Nội để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy mẫu thử không phát hiện thành phần Phenoxyethanol trong khi hồ sơ công bố ghi tỷ lệ 0,2% (tương đương 2.000 mcg/g). Ngoài ra, tỷ lệ các thành phần trong công thức gốc đã thay đổi so với hồ sơ công bố, và nguyên liệu Lemon Ext chứa Butylene Glycol nhưng không được kê khai.

Sau đó, Cục Quản lý Dược ra thông báo tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH quốc tế Thiên Minh trong 6 tháng tới.

Trong thời gian 6 tháng tạm ngừng, Cục Quản lý Dược sẽ không xem xét hay tiếp nhận bất kỳ hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nào do công ty đứng tên. Sau khi hết thời hạn này, nếu công ty đã khắc phục đầy đủ các vi phạm và có báo cáo gửi về, cơ quan quản lý sẽ xem xét tiếp nhận hồ sơ theo quy định.