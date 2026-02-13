Bộ Y tế thu hồi số công bố 138 mỹ phẩm quen thuộc

Theo quyết định do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ký ban hành, việc thu hồi được thực hiện trên cơ sở các quy định tại Nghị định số 42/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về quản lý mỹ phẩm; cùng Quyết định số 2386/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược.

Cụ thể, 138 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi thuộc Danh mục kèm theo quyết định. Lý do thu hồi được xác định là các công ty đề nghị thu hồi tự nguyện do không còn nhu cầu kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

Các doanh nghiệp có văn bản đề nghị thu hồi bao gồm: Công ty TNHH SKINETIQ, Công ty Cổ phần Louistar Việt Nam, Công ty TNHH Aura Medical, Công ty Cổ phần DGG, Công ty TNHH INSTAR, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế SAKURA, Công ty TNHH MTV VIOCEANUS và Công ty TNHH KIM MY GROUP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Cục Quản lý Dược yêu cầu người chịu trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm ra thị trường có tên trong danh mục số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi nghiêm túc thực hiện quyết định. Đồng thời, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành theo đúng quy định.