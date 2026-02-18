Bộ Y tế công bố 131 loại mỹ phẩm bị thu hồi trên toàn quốc

Cục Quản lý Dược thông báo đnh chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 131 sản phẩm do Công ty cổ phần sản xuất mỹ phẩm Vincos Việt Nam tại Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai (nay là xã Phú Cát) thành phố Hà Nội) sản xuất theo danh mục sản phẩm kèm theo công văn này (có tên, địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường đối với từng sản phẩm).



Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại cơ sở không đáp ứng các điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định.

Ảnh minh họa.

Trong danh sách 131 sản phẩm bị buộc dừng lưu hành trải rộng ở nhiều nhóm hàng thông dụng như sữa rửa mặt, serum, toner, kem dưỡng da, sữa tắm, kem chống nắng, xịt khử mùi và gel vệ sinh. Kèm theo danh mục này là tên và địa chỉ cụ thể của các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Vincos Việt Nam và các đơn vị chịu trách nhiệm liên quan phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng. Các doanh nghiệp này có trách nhiệm tiếp nhận, thu hồi toàn bộ số lô hàng không đạt chuẩn và tiến hành tiêu hủy. Báo cáo về việc thu hồi và tiêu hủy phải gửi về Cục trước ngày 3/3.

Bên cạnh đó, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc mua bán 131 sản phẩm nêu trên và trả lại cho nhà cung ứng. Cơ quan quản lý y tế địa phương, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ cũng được giao giám sát chặt chẽ quá trình này và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Kết quả giám sát cần được báo cáo về Cục Dược trước ngày 18/3.

Dưới đây là danh sách các sản phẩm bị thu hồi:

Danh mục 131 sản phẩm kèm theo công văn nêu rõ tên và địa chỉ các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Nguồn: Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế).



