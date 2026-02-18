Hàng triệu người bị hói sớm chỉ vì 1 thói quen vô cùng phổ biến

Nếu bạn nhận thấy tóc mình bắt đầu mỏng đi, bạn có thể đổ lỗi cho quá trình lão hóa hoặc gen di truyền. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết có một thói quen rất phổ biến mà hàng triệu người mắc phải có thể khiến bạn rụng tóc nhiều hơn.

Hút thuốc từ lâu đã được biết đến là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như ung thư, bệnh phổi và bệnh tim – nhưng nó cũng có thể khiến bạn bị hói đầu. Mặc dù hói đầu ở nam giới thường có tính di truyền, các chuyên gia cho rằng hút thuốc có thể liên quan đến tình trạng tóc mỏng nhanh hơn và thậm chí bạc tóc sớm.

Các chuyên gia tại phòng khám UK Hair Transplants (Anh) cho biết hút thuốc có liên quan đến các vấn đề như rụng tóc nhiều hơn và bạc tóc sớm, vì nó có thể làm gián đoạn chu kỳ phát triển của tóc và sắc tố tự nhiên của tóc.

Hút thuốc có thể khiến bạn rụng tóc nhiều hơn do thói quen này tác động xấu đền tuần hoàn và da đầu.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Cosmetic Dermatology cho thấy nam giới hút thuốc có nguy cơ bị hói đầu cao gấp 1,8 lần so với người không hút thuốc.

Hút thuốc cũng có thể dẫn đến bạc tóc sớm, theo một nghiên cứu khác đăng trên Indian Dermatology Online Journal.

Nghiên cứu này phát hiện rằng “người hút thuốc có nguy cơ bạc tóc sớm cao gấp 2,5 lần”.

Nguyên nhân là vì nang tóc cần được cung cấp đầy đủ oxy và dưỡng chất thông qua hệ tuần hoàn máu. Khi bạn hút thuốc, tuần hoàn máu bị ảnh hưởng và cơ thể có thể không cung cấp đủ những gì da đầu cần. Theo thời gian, hút thuốc còn làm giảm lưu lượng máu, khiến tóc trông xỉn màu hơn và dễ bị khô, gãy rụng và chẻ ngọn.

Người phát ngôn của UK Hair Transplants cho biết: “Bỏ thuốc lá là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho sức khỏe của mình, và điều đó cũng có thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt đối với mái tóc.”

“Khi bạn ngừng hút thuốc, bạn tạo điều kiện để da đầu khỏe mạnh hơn, điều này có thể giúp làm chậm quá trình tóc mỏng đi và hỗ trợ mái tóc trông dày hơn về lâu dài. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy tóc rụng đột ngột, từng mảng hoặc rụng nhanh bất thường, điều quan trọng là nên trao đổi với bác sĩ đa khoa, vì đó có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.”

Khi bạn hút thuốc, tuần hoàn máu bị ảnh hưởng và cơ thể có thể không cung cấp đủ những gì da đầu cần.

Cách phòng ngừa hói đầu

Ngoài ra, để phòng ngừa hói đầu, bạn cũng cần lưu ý một số mẹo chăm sóc tại nhà và điều chỉnh lối sống như sau:

Massage da đầu: Làm điều này thường xuyên để kích thích lưu thông máu.

Chế độ ăn: Bổ sung thực phẩm giàu kẽm, sắt (hải sản, thịt bò), omega-3 (cá hồi), biotin, vitamin A, E, B2, B5, C.

Tránh tác động xấu: Không lạm dụng uốn/nhuộm, không buộc tóc quá chặt.

Nguyên liệu tự nhiên: Dầu dừa, tinh dầu bưởi, nha đam, bồ kết có thể hỗ trợ nuôi dưỡng da đầu.