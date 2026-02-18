Hơn 100 ca cấp cứu do pháo nổ trong 24 giờ, bệnh viện lớn ‘căng mình’ trực chiến

Trong 24 giờ từ sáng 30 tháng Chạp đến sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ có 179 trường hợp khám, cấp cứu nghi do pháo nổ, pháo hoa; 100 người phải nhập viện điều trị. Lũy kế 3 ngày từ sáng 27 Tết đến sáng mùng 1 Tết ghi nhận 204 trường hợp cấp cứu, 109 ca nhập viện. So với cùng kì Tết 2025, cả số ca khám và nhập viện do pháo đều giảm.

Bác sĩ Bệnh viện E khám ca bệnh cấp cứu ngày Tết.

Về tai nạn giao thông, các bệnh viện tiếp nhận 3.992 lượt khám, cấp cứu trong 24 giờ; 1.418 người phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi. Có 369 trường hợp chuyển viện. Số tử vong nghi do tai nạn giao thông là 25 người, gồm 14 người tử vong trước viện, 3 người tử vong tại bệnh viện và 8 trường hợp nặng xin về.

Tính chung 3 ngày nghỉ Tết, cả nước ghi nhận 73 ca tử vong nghi do tai nạn giao thông.

Trong cùng khoảng thời gian, hệ thống y tế tổ chức khám, cấp cứu cho 63.312 lượt người bệnh; tổng cộng 3 ngày đạt 257.155 lượt. Có 69.062 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú trong 24 giờ qua.

Tổng số ca tử vong trong 24 giờ (bao gồm tử vong trên đường đến cơ sở y tế và trường hợp nặng xin về) là 277 người; cộng dồn 3 ngày là 862 người. Đến 7h sáng 17/2, các cơ sở khám chữa bệnh đang điều trị 87.895 bệnh nhân.

Ngoài ra, trong 24 giờ có 21 ca cấp cứu nghi liên quan vũ khí, vật liệu nổ tự chế (11 người nhập viện); lũy kế 3 ngày là 37 ca, 21 người nhập viện. Các cơ sở y tế cũng tiếp nhận 72 trường hợp rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn tự chế hoặc say rượu bia, trong đó 20 người phải nhập viện; 3 ngày là 256 ca, 123 người nhập viện, chưa ghi nhận tử vong.

Từ 29 Tết đến sáng mùng 1 Tết, các bệnh viện đã đỡ đẻ, mổ đẻ cho 1.997 trẻ chào đời; lũy kế 3 ngày trước Tết có 6.373 trẻ sinh tại bệnh viện.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết ngành y tế đã duy trì thường trực cấp cứu 4 cấp, bảo đảm hoạt động chuyên môn liên tục, dự trữ đầy đủ máu, dịch truyền, thuốc và vật tư y tế. Đến thời điểm báo cáo, chưa ghi nhận vụ tai nạn hoặc ngộ độc thực phẩm hàng loạt.

Nhiều ca bệnh nặng được cấp cứu xuyên giao thừa

Tại Bệnh viện E (Hà Nội) ngay sau Giao thừa, khoa Cấp cứu tiếp nhận liên tiếp các trường hợp nặng. Một bệnh nhân nam 51 tuổi (Lai Châu) được chuyển tuyến trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn do viêm tụy cấp, kèm đái tháo đường type II và suy thận cấp. Trước đó một ngày, người bệnh đau bụng tăng dần, sốt cao và điều trị tại địa phương nhưng không cải thiện.

Tiếp đó là một nam thanh niên tại Hà Nội nhập viện sau tai nạn giao thông với nhiều vết xây xát vùng mặt và đau tay trái. Cùng lúc, các bác sĩ theo dõi một bệnh nhân 14 tuổi đau bụng tăng dần sau mổ nội soi cắt ruột thừa, nghi biến chứng tắc ruột và áp xe tồn dư sau viêm phúc mạc.

Tại Trung tâm Tim mạch, một bệnh nhân nam 19 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông, tụt huyết áp, nghi chấn thương ngực kín và bụng kín. Các bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn, chụp đánh giá toàn bộ ổ bụng, cho thở máy và theo dõi sát. Cũng trong thời điểm này, một bệnh nhân khác được đưa đến viện trong tình trạng lơ mơ, nghi nhồi máu cơ tim trên nền tăng huyết áp và biến chứng đái tháo đường.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Mai Hương, Phó trưởng khoa Kiểm tra sức khỏe – đang trực tại khoa Cấp cứu, thời điểm chuyển giao năm cũ sang năm mới, ê kíp trực phải xử trí nhiều bệnh lý cấp tính như tai nạn sinh hoạt, tắc ruột, tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim… Bệnh viện bố trí trực 24/24 giờ với đầy đủ bác sĩ nội, ngoại khoa, điều dưỡng và đội cấp cứu ngoại viện để đảm bảo xử trí kịp thời.

Dịp Tết năm nay, Bệnh viện E vẫn điều trị nội trú cho hơn 300 bệnh nhân. Bệnh viện đã chủ động chuẩn bị nhân lực, thuốc men và vật tư y tế nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, khoảng 150 y, bác sĩ và người lao động trực xuyên đêm, sẵn sàng chăm sóc sản phụ và đón những em bé đầu tiên chào đời khỏe mạnh trong năm mới.

Không khí trực Tết cũng diễn ra tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và nhiều cơ sở y tế khác, nơi đội ngũ thầy thuốc túc trực bên giường bệnh để chăm sóc những bệnh nhân không thể trở về nhà đón Tết.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết dịp Tết năm nay có gần 500 bệnh nhân phải điều trị nội trú, trong đó hơn 100 trường hợp rất nặng cần hỗ trợ bằng máy móc. Trung bình mỗi ngày nghỉ Tết, bệnh viện thực hiện khoảng 30 ca phẫu thuật cấp cứu. Tính cả người nhà đi cùng, số người ở lại bệnh viện trong dịp Tết lên tới hơn 1.000 người.

Bệnh nhân tại khoa Cấp cứu, BV Hữu nghị Việt Đức ngày 1 Tết.

Để đáp ứng nhu cầu điều trị, khoảng 300 nhân viên y tế trực chuyên môn mỗi ngày. Bệnh viện chuẩn bị hơn 2.500 đơn vị máu và các chế phẩm máu, bao gồm cả máu hiếm. Công tác dinh dưỡng cũng được tổ chức cho hơn 1.000 người gồm bệnh nhân và người thân trong bối cảnh nhiều dịch vụ ăn uống bên ngoài đóng cửa. Xe cứu thương túc trực đưa bệnh nhân về nhà khi đủ điều kiện, đồng thời hai đội cấp cứu lưu động luôn sẵn sàng chi viện các cơ sở y tế khác. Hệ thống hội chẩn từ xa cũng được duy trì để hỗ trợ tuyến dưới.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc bệnh viện, nhấn mạnh trực Tết được xác định là nhiệm vụ “trực chiến”, không cho phép bị động trong bất kỳ tình huống nào. Bệnh viện triển khai mục tiêu “3 bảo đảm”: đủ thuốc, máu, dịch truyền, vật tư và trang thiết bị; bảo đảm hoạt động cấp cứu – hồi sức – phẫu thuật 24/24 giờ; bảo đảm an ninh, an toàn cho người bệnh và bệnh viện.

Bệnh viện duy trì kỉ luật trực bốn cấp gồm lãnh đạo, chuyên môn, điều dưỡng và hậu cần – bảo vệ nhằm bảo đảm chỉ huy thông suốt. Đồng thời, các khoa lâm sàng được rà soát, đánh giá từng ca bệnh để cho ra viện sớm những trường hợp ổn định, dành giường bệnh và nguồn lực cho cấp cứu và ca nặng. Tính đến sáng 29 Tết Bính Ngọ, Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị khoảng 1.800 bệnh nhân nội trú.

Về nguyên tắc phục vụ cấp cứu, bệnh viện quán triệt “3 không”: không từ chối cấp cứu, không đùn đẩy người bệnh và không để xảy ra sai sót hệ thống do chủ quan.

Trong khoảnh khắc năm mới, khi tiếng chúc Tết vang lên khắp nơi, tại các khu hồi sức, phòng mổ và phòng sinh, nhiều thầy thuốc vẫn lặng lẽ bên người bệnh. Với họ, ca trực Giao thừa không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là sự lựa chọn nghề nghiệp: giữ lại niềm vui đoàn viên của riêng mình để bảo đảm sự sống cho người khác.