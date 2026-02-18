Phía sau mâm cỗ đủ đầy ngày Tết là những lo lắng không nói thành lời

Ngày Tết, mâm cỗ càng đầy đặn bao nhiêu thì niềm vui sum vầy càng được xem là trọn vẹn bấy nhiêu. Thế nhưng, phía sau những bữa ăn kéo dài, những lời mời “ăn thêm miếng nữa cho vui”, không ít người lại mang theo những lo lắng về sức khỏe mà ít khi nói ra trong mấy ngày đầu năm.

Không phải ai cũng muốn phá vỡ không khí Tết bằng chuyện bệnh tật, mệt mỏi. Vì thế, cảm giác đầy bụng, khó tiêu, tăng cân, hay lo ngại chỉ số sức khỏe “leo thang” thường được gác lại, chờ qua Tết mới tính.

Khi ăn uống ngày Tết vượt quá sức chịu đựng của cơ thể

So với ngày thường, khẩu phần ăn ngày Tết của nhiều gia đình thay đổi rõ rệt: nhiều đạm, nhiều dầu mỡ, mặn hơn và ít rau xanh hơn. Việc ăn uống không theo bữa cố định, cộng thêm thói quen ngồi lâu, ít vận động khiến hệ tiêu hóa phải làm việc quá tải.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ lượng lớn chất béo bão hòa và tinh bột tinh chế trong thời gian ngắn có thể gây ra:

Đầy hơi, chướng bụng, táo bón

Cảm giác nặng bụng kéo dài sau bữa ăn

Mệt mỏi, buồn ngủ do rối loạn chuyển hóa

Những triệu chứng này thường không nguy hiểm ngay, nhưng ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt và cảm giác dễ chịu trong suốt kỳ nghỉ Tết.

Nỗi lo âm thầm của người trung niên và người có bệnh nền

Với người trung niên, ăn uống quá đà trong dịp Tết không chỉ là chuyện khó tiêu. Nhiều người lo lắng nhưng không tiện nói ra rằng, chỉ vài ngày ăn uống “thoải mái” cũng có thể khiến:

Huyết áp tăng cao

Đường huyết dao động

Mỡ máu vượt ngưỡng an toàn

Không ít người chia sẻ rằng, họ vừa ăn vừa “tự nhắc mình” phải kiềm chế, nhưng trong không khí sum vầy, việc từ chối món ăn đôi khi trở thành điều khó xử.

Chị T. (47 tuổi, TP.HCM) nói nhỏ: “Tết là vui, nhưng mình cũng lo. Chỉ sợ ăn uống vài ngày mà các chỉ số lại rối lên, sau Tết phải đi khám lại”.

Khi tăng cân không còn là chuyện đùa sau Tết

Nếu trước đây tăng 1-2kg sau Tết được xem là bình thường, thì với nhiều người bước qua tuổi 35-40, việc tăng cân trở thành mối lo thật sự. Khả năng chuyển hóa chậm lại khiến cân nặng sau Tết khó quay về mức cũ, kéo theo áp lực về vóc dáng và sức khỏe.

Theo các nghiên cứu về chuyển hóa, việc dư thừa năng lượng liên tục trong 7-10 ngày có thể làm tăng tích trữ mỡ, đặc biệt ở vùng bụng - yếu tố liên quan đến nguy cơ tim mạch và rối loạn chuyển hóa.

Giải pháp để “ăn Tết” mà không phải lo lắng

Các chuyên gia cho rằng, ăn Tết là điều không thể tránh, nhưng ăn như thế nào để cơ thể không quá tải lại là điều có thể chủ động.

Ăn vừa đủ trong mỗi bữa

Không cần kiêng khem cực đoan, nhưng nên giảm lượng trong mỗi bữa, tránh tâm lý “Tết chỉ có mấy ngày”.

Cân bằng mâm cỗ

Tăng rau xanh, canh, món luộc để hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế dồn nhiều món chiên rán trong một bữa.

Uống đủ nước và vận động nhẹ

Đi bộ, dọn dẹp nhà cửa hay vận động nhẹ sau ăn giúp giảm cảm giác đầy bụng, nặng nề.

Chủ động hỗ trợ hệ tiêu hóa

Nhiều gia đình hiện nay có thói quen chuẩn bị sẵn các sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa, bổ sung chất xơ hoặc men vi sinh để dùng trong những ngày ăn uống thất thường, giúp giảm bớt cảm giác khó chịu sau bữa ăn.

Để mâm cỗ Tết không trở thành nỗi lo sau đó

Mâm cỗ ngày Tết là biểu tượng của sự đủ đầy và sum họp. Nhưng nếu phía sau sự đủ đầy ấy là cảm giác nặng nề, lo lắng kéo dài, thì niềm vui cũng khó trọn vẹn.

Ăn Tết, vì thế, không chỉ là ăn cho vui, mà còn là ăn sao để sau Tết không phải lo lắng vì sức khỏe. Khi mỗi người biết lắng nghe cơ thể mình hơn, mâm cỗ Tết vẫn đủ đầy - nhưng nỗi lo sẽ nhẹ đi rất nhiều.