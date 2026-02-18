Gặp mặt BS ung bướu kiêm tạo hình thẩm mỹ từng chữa khỏi ca bệnh hiếm, 1,3 triệu người mới thấy 1: "Tôi mong có bệnh viện của riêng mình để chữa cho người nghèo"

Đôi mắt sáng, nụ cười luôn mỉm trên môi, Ths.BS Nguyễn Văn Thái (chuyên ngành ung bướu và phẫu thuật thẩm mỹ) đem đến cảm giác ấm áp và yên tâm cho người đối diện. Thảnh thơi trong những ngày đầu năm mới, anh hạnh phúc sẻ chia: "Mình đã được nghề lựa chọn".

6 năm trước, BS Nguyễn Văn Thái tiếp nhận một bệnh nhân nữ (SN 1995, quê Nghệ An) bị u cuộn cảnh - u bọc xung quanh động mạch cảnh. Trường hợp này cực hiếm gặp vì theo y khoa ghi nhận tỷ lệ 1,3 triệu người mới có 1 người bị.

Khi tiếp nhận ca bệnh, đập vào mắt BS Thái là hình ảnh khối u như tổ mối được bọc trùm xung quanh thân cây. Nó còn chi chít các nhánh động mạch cảnh. Chỉ cần làm tổn thương động mạch cảnh, bệnh nhân có thể tử vong.

Nhận thấy đây là một trường hợp rất khó, sau nhiều ngày đêm mất ăn mất ngủ, cuối cùng BS Thái cũng tìm thấy tia hy vọng le lói. Và anh đồng ý mổ cho bệnh nhân với quyết tâm "dù chỉ có 1% hi vọng anh vẫn sẽ chắc chắn để em được an toàn".

Ca mổ diễn ra. BS Thái vừa phải mổ nhanh vừa phải rất cẩn trọng với đường mổ, khâu để đảm bảo thẩm mỹ. "Nếu không làm vậy thì mình sợ, bệnh nhân sau phẫu thuật thành công còn đau khổ hơn nếu thấy vết mổ xấu xí", BS Thái chia sẻ. Sau 3 tiếng, ca mổ cũng kết thúc suôn sẻ. Anh thở phào hạnh phúc.

Là con nhà nòi trong gia đình có truyền thống Đông y vang danh cả nước

BS Nguyễn Văn Thái kể, anh sinh trong gia đình có truyền thống làm nghề y, là thế hệ kế thừa thứ 11 của Vĩnh Long Đường. Cụ của anh là lương y Nguyễn Văn Long (1906-1983), quê quán tại làng Vĩnh Duệ, xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Sinh thời, lương y Nguyễn Văn Long là một tấm gương sáng về việc học tập Đại y thiền sư Tuệ Tĩnh, "thuốc Nam chữa bệnh người Nam". Ngay trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, cụ được mời ra vùng tự do, cứu chữa cho các chiến sĩ quân đội và du kích, giúp họ có đủ sức khỏe trở lại vị trí chiến đấu. Ngoài ra, cụ còn chữa bệnh cho nhân dân các tỉnh vùng tả ngạn sông Hồng.

Thời chiến tranh, cụ Nguyễn Văn Long được Bộ Y tế mời lên cống hiến phương thuốc cấp cứu chiến thương tại Viện Nghiên cứu Đông y (sau đổi thành Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương). Từ cây lá mỏ quạ dân dã do cụ phát hiện, Viện Nghiên cứu Đông y và các bệnh viện, trường đại học Y - Dược đã nghiên cứu, bào chế ra nhiều dạng thuốc điều trị vết thương phần mềm, cung cấp tới các chiến trường trên mọi miền đất nước.

Đời thứ 11 kế thừa truyền thống của dòng tộc, chính là BS Nguyễn Văn Thái, chắt nội cụ Nguyễn Văn Long, đang tiếp tục nối dài truyền thống gia đình sau ông và bố mình.

"Thấy mình may mắn vì được sinh ra trong gia đình có truyền thống Đông y"...

BS Nguyễn Văn Thái dùng 2 từ "may mắn" khi nói đến chuyện kế nghiệp nghề truyền thống của gia đình. Ngay từ những ngày con bé, việc ở cùng ông nội tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh. Ngày đó có nhiều bệnh nhân bị bệnh viện trả về, không còn cách nào chữa trị cũng đã khỏi bệnh nhờ ông nội anh. Những câu chuyện ấy đẹp biết bao giữa đời thực, dần dần nuôi lớn ước mơ trong trái tim cậu thiếu niên Nguyễn Văn Thái. Anh sớm mong muốn được tiếp tục kế nghiệp Đông y của ông nội, của bố. Nó vừa là trách nhiệm lớn của anh vừa là khát khao làm điều tốt đẹp cho đời. Nghề y đã nhen nhóm trong trái tim BS Thái từ đó.

Sau khi học xong phổ thông, BS Nguyễn Văn Thái thi đỗ Học viện Quân y. Khi ra trường, anh không có cơ hội làm về Đông y. Được phân công vào Viện Y học Phóng xạ Quân đội, nghề chọn anh là bác sĩ phẫu thuật ung bướu kiêm tạo hình thẩm mỹ.

Là bác sĩ quân y chuyên ngành ung thư kiêm luôn cả phẫu thuật thẩm mỹ, biết nguyên nhân ai cũng thán phục

Sinh ra trong gia đình có truyền thống Đông y, BS Thái được thừa hưởng định hướng nghề nghiệp cao quý. Bản thân BS Thái cũng rất thích y khoa, bắt đầu từ việc xem những bộ phim Hàn Quốc liên quan đến đề tài bác sĩ khi còn ngồi trên ghế học đường.

Và rồi, cậu học sinh phổ thông Nguyễn Văn Thái lựa chọn theo học ngành y, chuyên khoa ngoại. Thích môi trường quân đội gắn liền hình ảnh người lính vốn luôn yêu đời, hào sảng lại kỷ luật, nghiêm khắc giúp mình rèn giũa tốt hơn, anh quyết tâm thi vào Học viện Quân y.

Sau nhiều năm đèn sách vất vả, được tham gia vào các ca mổ cùng thầy, cậu sinh viên Nguyễn Văn Thái lựa chọn theo ngành phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư. Ra trường 4 tháng, anh lại đèn sách sang Bệnh viện K học và thực hành, tốt nghiệp thạc sĩ tại đây.

Đam mê với nghề nên cứ có lớp đào tạo là BS Nguyễn Văn Thái lại "nhanh nhẹn" xin tham gia vì không muốn bỏ lỡ những kiến thức bổ ích. Anh cũng mong được giúp đỡ bệnh nhân ung thư nhiều hơn nữa.

Sau một thời gian luyện cho đôi bàn tay mổ khối u thuần thục, khéo léo, BS Thái lại trăn trở nỗi niềm của bệnh nhân ung thư sau phẫu thuật. Hơn một lần, anh để ý thấy những nỗi đau không thể gọi tên của bệnh nhân, nhất là chị em phụ nữ, tỉnh dậy sau ca mổ. Họ nhìn mình trong gương. Đôi mắt đờ đẫn vì những khoảng trống do cắt khối u. Nhiều người tự ti bày tỏ: "Em như này xấu quá bác sĩ nhỉ?". BS Thái động viên nhưng anh biết chuyện cảm nhận được an ủi của bệnh nhân chỉ là nhất thời.

"Sau nhiều ca bệnh như thế, mình nghĩ mãi, tại sao không thử làm thêm phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ để vết mổ của bệnh nhân đẹp hơn? Chưa kể đặc thù của khâu mổ ung thư hơi khác so với các bệnh còn lại. Chú trọng phẫu thuật khối u, ít ai quan tâm chuyện khâu thế nào cho đẹp nhất", BS Thái nói.

Trăn trở ấy thôi thúc anh suy nghĩ thêm về phẫu thuật thẩm mỹ, mong muốn bệnh nhân ung thư của mình có cuộc sống tốt nhất, đảm bảo sức khỏe không chỉ thể chất mà còn về tinh thần.

BS Thái dành thêm 3 năm học về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ với những thầy cô đào tạo hàng đầu tại Việt Nam ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Viện Bỏng quốc gia...

Kể từ đó, anh luôn song hành phẫu thuật khối u và tạo hình thẩm mỹ, đảm bảo cho bệnh nhân ung thư một cuộc sống tốt đẹp nhất. Anh mong muốn sự cầu toàn, chỉn chu của mình sẽ giúp bệnh nhân luôn rạng rỡ, yêu đời chứ không dừng lại ở chuyện sống khỏe mạnh bình thường.

"Mình theo Tây y nhưng không bỏ Đông y"...

Là người được tạo bài bản cả Đông - Tây y, BS Thái khẳng định: "Mình theo Tây y nhưng không bỏ Đông y"... Bởi nói về thuốc, có những bệnh Đông y điều trị hiệu quả hơn nhiều, không tốn kém và ngược lại, Tây y cũng vậy.

"Vậy nên trong đầu mình không bao giờ có suy nghĩ theo Tây y sẽ bỏ Đông y mà luôn phải phối hợp giữa Đông y và Tây y. Có những bệnh Đông y điều trị sẽ tốt hơn nhiều và cũng có những bệnh chỉ có Tây y mới điều trị hiệu quả hơn. Điều này mình luôn chia sẻ rõ ràng với bệnh nhân", BS Thái cho hay.

Dẫu vậy, trong thực tế có rất nhiều câu chuyện đáng buồn về nghề Đông y gia truyền hiện nay đang bôi xấu thuốc Đông y, làm hình ảnh thuốc Đông y ngày càng xấu đi trong mắt người dân, khiến họ không còn tin tưởng vào nền Đông y của dân tộc. Đây thực sự là nỗi buồn trong sâu thẳm mà BS Thái đôi khi cũng không biết tỏ cùng ai.

Nhưng cũng chính vì sự bát nháo của thuốc trộn, thuốc tiêu u... mà nhiều người đang dùng danh Đông y gia truyền để bán hàng, BS Thái càng có thêm động lực giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, tất cả vì sứ mệnh cứu chữa người bệnh.

Giờ đây, BS Nguyễn Văn Thái không chỉ phát huy chữa bệnh Đông y cùng bố mà còn phát triển mạnh cả Tây y, chuyên khám chữa bệnh và phẫu thuật loại bỏ khối u cho bệnh nhân, đồng thời hoàn thiện ngoại hình, đảm bảo thẩm mỹ cho người bệnh. Anh cũng được đánh giá là một trong những chuyên gia đầu ngành trong điều trị u tuyến giáp, K giáp bằng đốt sóng cao tần với 4 không: Không cần phẫu thuật, không cần nằm viện, không để lại sẹo, không phải uống hormone.

Ngoài giờ làm việc, BS Thái cũng nuông chiều bản thân vào các phong trào văn nghệ, tập boxing, võ thuật. Đây là một cách xả stress hiệu quả cho bản thân được anh tiết lộ. Ngoài ra, tâm sự trò chuyện với vợ (là một bác sĩ chuyên xạ trị cho bệnh nhân ung thư) cũng giúp cuộc sống của anh thêm trọn vẹn mỗi ngày.

"Trong tương lai, mình mong muốn vừa chữa bệnh vừa làm đẹp nhiều hơn nữa cho bệnh nhân ung thư. Nhưng xa hơn nữa, mình hy vọng có thể có một bệnh viện của riêng mình để điều trị cho bệnh nhân nghèo. Đồng thời có những sản phẩm về dược chất lượng, hiệu quả cho người dân Việt Nam", BS Thái cho hay.