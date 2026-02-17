Nhiều cặp vợ chồng đang lên kế hoạch “săn ngựa vàng”, tức mong muốn sinh con vào năm Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, để tăng khả năng thụ thai và có thai kỳ khỏe mạnh, yếu tố cốt lõi vẫn là chất lượng trứng.

Theo chuyên gia Wang Feng, Bệnh viện Hengsheng Thâm Quyến, thành viên Ủy ban Nội tiết Phụ khoa thuộc Hiệp hội Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Trung Quốc, trước khi mang thai, phụ nữ nên chú trọng nuôi dưỡng buồng trứng từ bên trong. Dinh dưỡng đúng cách có thể cải thiện môi trường nội tiết, hỗ trợ rụng trứng và tăng khả năng thụ tinh.

Dưới đây là 4 nhóm thực phẩm có lợi cho buồng trứng, chị em đang muốn mang thai nên ăn:

1. Thực phẩm giàu Omega 3

Omega 3 không chỉ tốt cho tim mạch mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến màng tế bào trứng. Axit béo này giúp tăng tính linh hoạt của màng tế bào, hỗ trợ quá trình trưởng thành của nang noãn và rụng trứng.

Ngoài ra, Omega 3 còn có tác dụng chống viêm, giúp giảm tình trạng viêm mạn tính mức độ thấp, vốn có thể làm rối loạn nội tiết và ảnh hưởng đến chất lượng trứng.

Nguồn nên dùng gồm cá hồi, cá thu, cá mòi, ăn 2 - 3 lần mỗi tuần. Có thể bổ sung từ óc chó, hạt chia nếu không ăn cá.

2. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Trứng là một trong những tế bào dễ bị tổn thương bởi gốc tự do. Khi stress oxy hóa tăng cao, chất lượng trứng suy giảm, khả năng thụ tinh thấp hơn.

Vitamin C, vitamin E và folate giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ ADN trong tế bào trứng và làm chậm lão hóa buồng trứng. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với phụ nữ trên 30 tuổi đang muốn “săn ngựa vàng” năm Bính Ngọ 2026.

Cam, bưởi, kiwi, dâu tây nên ăn mỗi ngày 1 khẩu phần. Rau bina, bông cải xanh, cải xoăn nên xuất hiện 4 - 5 bữa mỗi tuần.

3. Thực phẩm giàu protein chất lượng cao

Quá trình phát triển và phân chia tế bào trứng cần lượng axit amin ổn định. Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến sự trưởng thành của nang trứng và làm chu kỳ kinh nguyệt kém đều.

Protein còn giúp ổn định đường huyết, gián tiếp cân bằng hormone sinh sản. Mức đường huyết dao động mạnh có thể làm rối loạn rụng trứng.

Ức gà, thịt bò nạc, trứng, đậu phụ nên được phân bổ đều trong tuần, khoảng 1 - 1,2 g protein mỗi kg cân nặng mỗi ngày để tăng khả năng thụ thai nhưng không gây nặng nề.

4. Thực phẩm giàu sắt

Sắt đóng vai trò vận chuyển oxy đến buồng trứng. Khi thiếu sắt, mô buồng trứng có thể thiếu oxy nhẹ, ảnh hưởng đến quá trình phát triển nang trứng.

Ngoài ra, sắt còn liên quan đến sự ổn định của chu kỳ kinh nguyệt. Phụ nữ thiếu sắt dễ gặp tình trạng rụng trứng không đều.

Thịt bò, thịt cừu nên ăn 2 - 3 bữa mỗi tuần. Gan động vật chỉ nên dùng 1 lần mỗi tuần để tránh dư thừa vitamin A.

Chuyên gia Wang Feng nói thêm, không có thực phẩm nào ăn vào là có thể thụ thai thành công 100%. Đồng thời với chế độ ăn uống, cần thay đổi cả lối sống như ngủ đủ giấc, giảm stress, duy trì cân nặng hợp lý, khám phụ khoa định kỳ, quan hệ tình dục khoa học... để giúp tăng cơ hội mang thai khỏe mạnh trong năm Bính Ngọ 2026.

Nguồn và ảnh: Weixin, Top Beauty