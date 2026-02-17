Làm "chuyện ấy" trước khi đi ngủ có giúp ngủ ngon hơn? Chuyên gia giấc ngủ lý giải

Theo các chuyên gia, không chỉ sự vận động thể chất khiến cơ thể mệt và dễ ngủ hơn. "Chuyện ấy" với người mình yêu còn kích hoạt hàng loạt hormone tích cực, tạo cảm giác thư giãn, gắn kết và an toàn, từ đó giúp dễ đi vào giấc ngủ.

Tiến sĩ Kristen Holmes, một chuyên gia tâm sinh lý học, đã phân tích mối liên hệ chặt chẽ giữa chuyện â và giấc ngủ. Bà cho biết, ở một khía cạnh nào đó, tình dục giống như rượu. Một lượng vừa phải có thể giúp bạn thả lỏng, tạo điều kiện cho sự gần gũi và thư giãn.

Từ giai đoạn kích thích đến cực khoái, cơ thể con người giải phóng một “hỗn hợp” các chất dẫn truyền thần kinh và hormone. Những chất này mang lại cảm giác khoái cảm, tăng sự gắn bó và củng cố niềm tin giữa hai người. Đỉnh điểm là khi đạt cực khoái.

Trong số đó có oxytocin, thường được gọi là “hormone tình yêu”. Oxytocin giúp làm giảm cortisol, hormone gây căng thẳng. Đồng thời, serotonin, chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hạnh phúc, cũng được giải phóng, góp phần cải thiện tâm trạng và giúp cơ thể thư giãn.

Khi đạt cực khoái, cả nam và nữ đều tiết ra prolactin, một hormone tạm thời làm giảm hưng phấn và tạo cảm giác dễ chịu, buông lỏng. Chính sự thay đổi sinh hóa này khiến cơ thể dễ chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi.

Theo Tiến sĩ Holmes, chuyện ấy và giấc ngủ thực sự có mối liên hệ hai chiều. Chất lượng đời sống tình dục càng tốt, giấc ngủ càng sâu và ngược lại.

Nhiều nghiên cứu gần đây cũng củng cố nhận định này. Một tổng quan năm 2023 đăng trên Journal of Sexual Medicine, tạm dịch là Tạp chí Y học Tình dục, phân tích 43 nghiên cứu và ghi nhận mối liên hệ đáng kể giữa chất lượng, thời lượng giấc ngủ và tần suất làm chuyện ấy.

Năm 2025, một thí nghiệm đầu tiên thuộc loại này đã sử dụng thiết bị theo dõi giấc ngủ kỹ thuật số để đo tác động của chuyện ấy ngay tại nhà người tham gia thay vì trong phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy những người quan hệ tình dục hoặc tự kích thích trước khi ngủ ít có khả năng tỉnh giấc sớm trong đêm.

Dù các nhà khoa học Australia chưa thể xác định chính xác cơ chế, họ cho rằng sự “bùng nổ” hormone tích cực sau cực khoái đóng vai trò quan trọng giúp người tham gia ngủ sâu hơn.

Thiết bị theo dõi ghi nhận thời gian đi vào giấc ngủ, tổng thời gian ngủ và số lần thức giấc ban đêm. Dữ liệu cho thấy vào những đêm có hoạt động tình dục, người tham gia chỉ tỉnh trung bình 16 phút trong đêm. Trong khi đó, vào những đêm không có hoạt động này, thời gian thức trung bình lên tới gần 23 phút.

Chỉ số hiệu quả giấc ngủ, tức tỷ lệ thời gian thực sự ngủ so với tổng thời gian nằm trên giường, cũng tăng thêm 2 điểm phần trăm, đạt 93,4%. Điều này cho thấy chất lượng nghỉ ngơi được cải thiện rõ rệt.

Đáng chú ý, nghiên cứu đăng trên tạp chí Sleep Health cho thấy lợi ích đối với giấc ngủ dường như rõ rệt hơn ở phụ nữ. Phát hiện này đặt dấu hỏi với quan niệm lâu nay rằng nam giới thường ngủ ngay sau khi đạt cực khoái còn phụ nữ tỉnh táo hơn.

Kết quả cho thấy phụ nữ ngủ lâu hơn và ít tỉnh giấc giữa đêm hơn sau cả hoạt động tình dục với bạn tình lẫn tự kích thích.

Dù vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng tình dục không phải là “thuốc chữa mất ngủ” cho mọi trường hợp, đặc biệt với những rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng hoặc kéo dài. Tuy nhiên, trong một lối sống cân bằng, duy trì sự thân mật và cảm xúc tích cực có thể là một phần tự nhiên giúp cơ thể dễ dàng tìm lại nhịp nghỉ ngơi vốn có.

Nguồn và ảnh: Daily Mail