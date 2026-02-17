Hàng trăm ca cấp cứu vì tai nạn, pháo nổ trong ngày Tết

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết trong 24 giờ qua (từ sáng 16-2 đến sáng 17-2, tức từ 29 Tết đến sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ), các cơ sở y tế ghi nhận 179 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn nghi liên quan pháo nổ, pháo hoa; trong đó 100 người phải nhập viện.

Cấp cứu bệnh nhân tại Bệnh viện E. Ảnh: Thanh Xuân

Tính chung 3 ngày từ sáng 14-2 đến ngày 17-2 (tức 27 tháng Chạp đến sáng mùng 1 Tết), có 204 ca khám, cấp cứu và 109 ca nhập viện nghi do pháo nổ, pháo hoa.

Cả số ca khám và nhập viện đều giảm so với cùng kỳ Tết 2025. Báo cáo cũng ghi nhận một trường hợp tử vong do pháo tự chế (nam, 31 tuổi, tại xã Hải An, Ninh Bình) ngày 16-2.

Về tai nạn giao thông, trong 24 giờ qua có gần 4.000 lượt khám, cấp cứu nghi liên quan; hơn 1.400 người phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi, 369 trường hợp chuyển viện. Số tử vong nghi do tai nạn giao thông là 25 người, gồm 14 trường hợp tử vong trước viện, 3 trường hợp tử vong tại viện và 8 trường hợp tiên lượng tử vong xin về.

Tổng hợp 3 ngày nghỉ Tết, cả nước ghi nhận 73 ca tử vong nghi do tai nạn giao thông (34 tử vong trước viện, 17 tử vong tại viện, 22 trường hợp tiên lượng tử vong xin về).

So với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025, số lượt khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông trong 24 giờ qua tăng 8%, tính chung 3 ngày tăng 7,2%. Số tử vong trong 24 giờ giảm 7,4% nhưng tổng 3 ngày tăng 30,4% (số liệu chưa loại trừ nguyên nhân khác).

Trong 24 giờ qua, các cơ sở y tế đã khám, cấp cứu cho 63.312 lượt người bệnh; 69.062 người nhập viện điều trị nội trú. Tổng số phẫu thuật là 2.652 ca, trong đó 526 ca cấp cứu do tai nạn. Cộng dồn 3 ngày nghỉ Tết, cả nước khám, cấp cứu cho 257.155 lượt người; thực hiện 8.891 ca phẫu thuật, trong đó 1.542 ca cấp cứu do tai nạn.

Số ca tử vong trong 24 giờ (bao gồm tử vong trên đường đến cơ sở y tế và trường hợp tiên lượng tử vong xin về) là 277; cộng dồn 3 ngày là 862 trường hợp. Đến sáng 17-2, có gần 87.900 người đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Ngoài ra, trong 24 giờ ghi nhận 21 trường hợp khám, cấp cứu nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế (11 ca nhập viện); cộng dồn 3 ngày lần lượt là 37 và 21 trường hợp. Các ca rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia rượu trong 24 giờ là 72 trường hợp, 20 người phải nhập viện, chưa ghi nhận tử vong.

Từ 29 Tết đến sáng mùng 1 Tết, các cơ sở y tế đã đỡ đẻ, mổ đẻ cho 1.997 trẻ chào đời; tổng 3 ngày trước Tết ghi nhận 6.373 trẻ sinh tại bệnh viện.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, cho biết công tác thường trực cấp cứu dịp Tết Bính Ngọ 2026 được triển khai nghiêm túc, bảo đảm duy trì hoạt động chuyên môn liên tục, dự trữ đầy đủ máu, dịch truyền, thuốc và vật tư y tế. Các cơ sở y tế chưa ghi nhận vụ tai nạn hay ngộ độc thực phẩm hàng loạt phải nhập viện.