5 loại trà đã được thêm vào “DANH SÁCH ĐEN” của gan, đừng uống cũng đừng đem mời khách!

Tết đến, hầu như nhà nào cũng có ấm trà trên bàn tiếp khách. Nhưng thực tế, người uống nhiều nhất lại chính là chủ nhà. Từ sáng sớm dọn dẹp, tiếp khách cả ngày, nhiều người cứ rót hết chén này đến chén khác mà không để ý chất lượng trà. Có một sự thật là trà tốt nhưng uống sai cách, sai loại lâu ngày cũng "phá gan" không kém gì bia rượu.

Gan là cơ quan giải độc chính của cơ thể, mọi thứ chúng ta uống vào cuối cùng đều phải đi qua “cửa ải” này. Có những loại trà tưởng vô hại nhưng nếu dùng sai cách, đặc biệt trong những ngày Tết uống liên tục, lại âm thầm tạo gánh nặng cho gan.

Ảnh minh họa

Dưới đây là 5 kiểu trà bạn đừng uống, cũng đừng đem ra mời khách:

1. Trà bị nấm mốc, có đốm lạ

Trà bảo quản trong môi trường ẩm rất dễ mốc, nhất là trà để lâu năm, trà bánh, trà túi lớn mua về dùng dần. Nếu thấy đốm trắng, xanh, xám; khi bẻ trà có bụi mịn bay ra; hoặc ngửi có mùi ẩm mốc, chua nhẹ thì nên bỏ ngay.

Một số loại nấm mốc có thể sinh ra aflatoxin, độc tố đã được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế xếp vào nhóm gây ung thư cho người, đặc biệt liên quan đến ung thư gan. Đừng vì tiếc của mà “nhặt mốc pha tiếp”.

2. Trà pha quá đặc

Nhiều người có thói quen cho thật nhiều lá trà để “đậm vị”, nhất là khi đãi khách. Tuy nhiên, trà quá đặc chứa hàm lượng cao caffeine và polyphenol.

Một số báo cáo y khoa ghi nhận tổn thương gan liên quan đến việc dùng liều cao chiết xuất trà xanh. Dù uống trà lá không đến mức đó, nhưng việc uống trà đặc liên tục nhiều ngày, lại thêm ăn uống nhiều dầu mỡ dịp Tết, sẽ khiến gan phải làm việc quá tải hơn bình thường.

3. Trà có mùi hoặc màu sắc bất thường

Trà ngon có mùi thơm tự nhiên, dịu và trong. Nếu nước trà có mùi hắc, ngai ngái khó chịu, hoặc màu đục bất thường, sẫm đen dù chỉ hãm thời gian ngắn, rất có thể trà đã bị oxy hóa quá mức hoặc bảo quản kém.

Uống những loại trà kém chất lượng như vậy trong thời gian dài khiến gan phải tăng cường xử lý các hợp chất oxy hóa và tạp chất, dễ gây stress oxy hóa cho tế bào gan.

Ảnh minh họa

4. Trà để qua đêm hoặc hãm cả ngày

Pha một ấm lớn từ sáng đến tối rồi hâm lại là thói quen khá phổ biến. Tuy nhiên, trà để lâu ở nhiệt độ phòng là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Ngoài ra, các hợp chất trong trà bị oxy hóa theo thời gian, làm nước trà sẫm màu và thay đổi cấu trúc. Uống trà cũ lặp lại nhiều ngày khiến gan phải xử lý thêm độc tố vi sinh và sản phẩm chuyển hóa không có lợi.

5. Trà hương liệu, trà pha sẵn quá ngọt

Không ít gia đình chuộng trà hoa quả đóng gói, trà pha sẵn có vị ngọt dễ uống để mời khách. Nhưng nhiều sản phẩm chứa lượng đường cao và hương liệu tổng hợp.

Tiêu thụ nhiều đường, đặc biệt là fructose, có liên quan đến gan nhiễm mỡ không do rượu. Trong bối cảnh Tết vốn đã nhiều bánh mứt, việc uống thêm trà ngọt công nghiệp càng làm gan “gánh nặng kép”.

Uống trà sao cho ngon, gan khoẻ ngày Tết?

Uống trà đúng cách không chỉ giúp tỉnh táo mà còn hỗ trợ tiêu hóa, giảm ngấy sau mâm cỗ nhiều đạm và dầu mỡ. Tuy nhiên, nên lưu ý vài điểm sau:

- Lượng vừa phải: Mỗi ngày khoảng 2-3 tách nhỏ, tương đương 400-600ml là đủ. Không nên uống liên tục cả ngày thay nước lọc.

- Thời điểm hợp lý: Tránh uống lúc bụng đói hoặc quá sát giờ ngủ. Tốt nhất nên uống sau ăn 30–60 phút để hỗ trợ tiêu hóa mà không kích thích dạ dày.

- Pha vừa đủ dùng: Trà nên uống trong ngày, không để quá 6-8 tiếng ở nhiệt độ phòng. Nếu bảo quản tủ lạnh cũng không nên quá 12 tiếng.

Ảnh minh họa

- Nguồn gốc rõ ràng: Chọn trà có xuất xứ minh bạch, bảo quản khô ráo, không ẩm mốc, không mùi lạ.

- Đừng pha quá đặc: Nước trà có màu trong, vị chát nhẹ là đạt. Trà càng đậm không đồng nghĩa càng tốt cho sức khỏe.

Giữ một ấm trà thanh nhẹ, sạch và vừa phải sẽ giúp bạn đón Tết khỏe hơn, da dẻ tươi tắn và cơ thể không bị quá tải sau những ngày sum họp.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Sohu