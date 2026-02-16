Ăn sò, ốc, sam, nhiều người nghi ngộ độc phải cấp cứu

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế Cà Mau khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Đất Mới và xã Tân Ân ngày 14-2.

Con sam tại quán ăn được lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, một số người dân phải nhập viện cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn sau khi ăn hải sản như sò, ốc, sam. Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt, đau bụng, buồn nôn, tê môi, tê lưỡi.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh phối hợp Bệnh viện Đa khoa Năm Căn tập trung điều trị kịp thời, theo dõi sát tình trạng người bệnh, không để xảy ra nguy hiểm tính mạng. Trường hợp cần thiết phải tổ chức hội chẩn liên viện, xin hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên.

Trạm Y tế xã Đất Mới và xã Tân Ân được giao khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân, giám sát diễn biến vụ việc để phát hiện sớm các trường hợp tương tự và xử trí kịp thời.

Cơ quan chức năng đồng thời tăng cường tuyên truyền kiến thức an toàn thực phẩm, khuyến cáo người dân chọn thực phẩm tươi sạch, ăn chín uống chín, không sử dụng thực phẩm ôi thiu, quá hạn, không ăn hải sản lạ hoặc không rõ nguồn gốc. Khi có biểu hiện như tê môi, lưỡi, nôn, đau bụng, tiêu chảy sau ăn hải sản, người dân cần đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu.

Sở Y tế Cà Mau cũng được yêu cầu đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ và hàng quán thức ăn đường phố; tiếp tục thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2026 theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Báo cáo kết quả điều tra và diễn biến sức khỏe các bệnh nhân về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.