Những nguy cơ tai nạn thường gặp đêm giao thừa

Đêm giao thừa là thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ - năm mới, nhưng cũng là thời điểm các cơ sở y tế thường ghi nhận số ca cấp cứu tăng cao do tai nạn sinh hoạt, giao thông và các sự cố bất ngờ. Theo cảnh báo của Bộ Y tế, việc vui xuân thiếu kiểm soát, sử dụng rượu bia, pháo nổ tự phát hay tụ tập đông người có thể khiến đêm đoàn viên trở thành thời điểm tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe và tính mạng.

Tai nạn giao thông gia tăng sau thời khắc giao thừa

Lưu lượng phương tiện di chuyển về trung tâm thành phố, điểm bắn pháo hoa và khu vui chơi tăng mạnh khiến nguy cơ va chạm giao thông cao hơn bình thường. Nhiều trường hợp cấp cứu trong đêm giao thừa liên quan đến việc điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia, chạy xe quá tốc độ hoặc không đội mũ bảo hiểm. Các bác sĩ cấp cứu cho biết, tai nạn thường xảy ra vào khoảng từ 23h đến 2h sáng - thời điểm người dân vừa di chuyển đón giao thừa, vừa trở về sau các buổi tiệc.

Bỏng do pháo, lửa và bếp nấu

Việc đốt pháo tự phát, sử dụng pháo hoa cầm tay không đúng cách hoặc bất cẩn khi đốt vàng mã có thể dẫn tới bỏng nhiệt, bỏng nổ. Ngoài ra, các gia đình thường nấu nướng, hâm nóng thức ăn đêm giao thừa nên nguy cơ bỏng do dầu mỡ, nước sôi cũng gia tăng, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Những ca bỏng vùng mặt, tay và mắt thường gặp khi người dân đứng quá gần khu vực bắn pháo hoa tự chế.

Ngộ độc rượu bia và thực phẩm

Các bữa tiệc tất niên kéo dài đến giao thừa khiến lượng rượu bia tiêu thụ tăng đột biến. Ngộ độc rượu, rối loạn tiêu hóa, thậm chí tai biến do uống quá mức là những lý do nhập viện phổ biến. Ngoài ra, việc sử dụng thực phẩm để lâu ngoài môi trường, ăn uống thất thường hoặc kết hợp nhiều món dầu mỡ có thể gây đau bụng cấp, tiêu chảy hoặc ngộ độc thực phẩm trong đêm.

Chen lấn, té ngã tại nơi đông người

Những khu vực tổ chức bắn pháo hoa, lễ hội hoặc đền chùa thường tập trung đông người vào thời khắc giao thừa. Tình trạng chen lấn, xô đẩy, leo trèo ở nơi cao để xem pháo hoa có thể dẫn đến té ngã, chấn thương đầu, gãy xương. Trẻ em và người cao tuổi là nhóm dễ gặp rủi ro nhất khi di chuyển trong đám đông.

Sự cố cháy nổ trong sinh hoạt

Đốt vàng mã, thắp hương, dùng nến trang trí hay bật bếp gas liên tục trong đêm giao thừa có thể làm tăng nguy cơ cháy nổ nếu không chú ý an toàn. Một số vụ hỏa hoạn xảy ra từ những sơ suất nhỏ như quên tắt bếp, để vật dễ cháy gần nguồn lửa hoặc chập điện do trang trí đèn quá tải.

Chủ động phòng tránh để đón giao thừa an toàn

Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không đốt pháo tự chế, chú ý an toàn khi nấu nướng và trông trẻ nhỏ cẩn thận. Khi tham gia sự kiện đông người, cần chọn vị trí an toàn, tránh chen lấn và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Tổ chức Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh việc phòng ngừa tai nạn trong dịp lễ tết là yếu tố quan trọng giúp giảm gánh nặng cho hệ thống cấp cứu và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Đêm giao thừa sẽ trọn vẹn hơn khi mỗi người chủ động bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro thường gặp, để khoảnh khắc chuyển giao năm mới diễn ra trong an toàn và bình an.