Có 5 món dù rất giàu dinh dưỡng nhưng cũng không nên bày lên mâm cơm tối tất niên vì dễ khiến cả năm túng thiếu

Bữa cơm tất niên từ lâu không chỉ đơn thuần là một bữa ăn sum họp, mà còn là dịp gửi gắm mong ước về sự đủ đầy, may mắn trong năm mới. Vì vậy, bên cạnh việc chuẩn bị những món ăn ngon, nhiều gia đình còn đặc biệt chú trọng đến ý nghĩa biểu tượng của từng món ăn trên bàn tiệc.

Theo quan niệm dân gian, có một số món ăn dù rất bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng lại mang ý nghĩa không may mắn nên thường được khuyên hạn chế xuất hiện trên mâm cơm tất niên.

Mực: Giàu dinh dưỡng nhưng gắn với ý nghĩa "mất việc"

Mực là loại hải sản quen thuộc, giàu protein và nhiều vi chất có lợi cho sức khỏe. Thực phẩm này cung cấp omega-3 giúp bảo vệ tim mạch, vitamin B12 hỗ trợ hệ thần kinh và khoáng chất như kẽm, selen giúp tăng cường miễn dịch.

Tuy nhiên, trong quan niệm truyền thống, mực lại gắn với cách nói "xào mực" - ám chỉ sự nghiệp trắc trở. Chính vì vậy, dù rất ngon và bổ dưỡng, nhiều gia đình vẫn tránh bày món này trong bữa cơm tất niên.

Nếu thích hải sản, nhiều người thường thay bằng tôm hoặc sò điệp – những thực phẩm được xem là tượng trưng cho sự phát triển và tài lộc.

Đậu phụ lên men: Hỗ trợ tiêu hóa nhưng bị xem là kém may mắn

Đậu phụ lên men (chao, đậu phụ mốc) là món ăn truyền thống có giá trị dinh dưỡng cao. Quá trình lên men giúp hình thành lợi khuẩn hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời cung cấp đạm thực vật, canxi và sắt có lợi cho xương và máu.

Tuy vậy, chữ "mốc" trong tên gọi khiến món ăn này thường bị liên tưởng đến vận xui, điều không may mắn. Trong bữa cơm tất niên – thời điểm mọi người mong cầu khởi đầu thuận lợi – nhiều gia đình chọn thay thế bằng các món đậu phụ nấu canh, đậu phụ nhồi thịt hoặc đậu phụ sốt.

Khổ qua: Thanh nhiệt, hỗ trợ đường huyết nhưng mang ý nghĩa "khó khăn"

Khổ qua nổi tiếng với nhiều lợi ích sức khỏe. Loại quả này giàu vitamin C giúp tăng đề kháng, chứa chất chống oxy hóa và được cho là hỗ trợ kiểm soát đường huyết, đặc biệt có lợi cho người tiền tiểu đường.

Dù vậy, tên gọi "khổ qua" lại mang hàm ý về sự vất vả, gian truân. Theo quan niệm dân gian, ăn món này vào đêm giao thừa có thể tượng trưng cho việc tiếp tục phải "ăn khổ" trong năm mới. Vì vậy, nhiều gia đình thường chọn các loại rau củ mang ý nghĩa tươi vui, may mắn hơn.

Rau muống: Tốt cho tiêu hóa nhưng bị cho là biểu tượng "trống rỗng"

Rau muống là loại rau phổ biến, giàu chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa. Ngoài ra, rau muống còn cung cấp sắt, folate hỗ trợ phòng thiếu máu và vitamin A tốt cho mắt và làn da.

Tuy nhiên, thân rau muống có đặc điểm rỗng bên trong, khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh "công sức đổ sông đổ biển". Vì bữa cơm tất niên tượng trưng cho sự đủ đầy, trọn vẹn, nên rau muống thường được thay thế bằng các loại rau mùa đông như cải thảo, rau tần ô hoặc rau bina.

Dưa muối: Có lợi cho đường ruột nhưng dễ gợi liên tưởng thiếu thốn

Dưa muối là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình. Nhờ quá trình lên men, món ăn này chứa probiotic giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, kích thích tiêu hóa và bổ sung một số vitamin nhóm B.

Tuy vậy, trong quan niệm dân gian, dưa muối thường gắn với hình ảnh bữa ăn đơn sơ, khó khăn. Vì vậy, trong dịp tất niên – khi mọi gia đình mong muốn thể hiện sự sung túc – món ăn này thường không được ưu tiên xuất hiện trên bàn tiệc.

Quan niệm dân gian và góc nhìn dinh dưỡng hiện đại

Thực tế, các món ăn kể trên đều có giá trị dinh dưỡng đáng kể và hoàn toàn có thể xuất hiện trong bữa ăn thường ngày. Việc kiêng kỵ chủ yếu xuất phát từ yếu tố văn hóa, mang tính biểu tượng cho niềm tin về sự may mắn và thuận lợi trong năm mới.

Ngày nay, nhiều chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là chế độ ăn cân đối, đa dạng thực phẩm và kiểm soát khẩu phần hợp lý. Tuy nhiên, việc duy trì những phong tục truyền thống trong bữa cơm tất niên cũng góp phần tạo nên nét văn hóa đặc trưng, giúp gắn kết gia đình và giữ gìn bản sắc Tết cổ truyền.