Bóc bánh chưng thấy hiện tượng này, đừng cố ăn kẻo "rước bệnh" vào người

Bánh chưng là món ăn không thể thiếu mỗi dịp Tết cổ truyền. Trong nhịp sống hiện đại bận rộn, nhiều gia đình lựa chọn bánh chưng bán sẵn để tiết kiệm thời gian, nhưng nếu bảo quản không đúng cách, bánh rất dễ bị hỏng.

Việc tiếc của, cắt bỏ phần mốc rồi tiếp tục sử dụng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy bánh chưng đã hỏng, cần bỏ ngay để tránh “rước bệnh vào thân”.

Ảnh minh họa.

Dấu hiệu bánh chưng hỏng

Bánh chưng bị nấm trắng, xanh hoặc đen: Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là sự xuất hiện của các vết nấm mốc với đủ màu sắc như trắng, xanh hoặc đen bám trên bề mặt gạo nếp hoặc ẩn dưới lớp lá dong. Nấm mốc không chỉ làm hỏng hương vị mà còn sản sinh ra độc tố Aflatoxin – một chất cực độc không bị tiêu diệt bởi nhiệt độ cao và có khả năng gây tổn thương gan, thận, thậm chí dẫn đến ung thư nếu tích tụ lâu ngày trong cơ thể.

Bánh chưng có một lớp màng nhầy: Nếu bạn bóc lớp lá ra mà bạn thấy bề mặt bánh có một lớp màng nhầy, cảm giác dính tay và xuất hiện độ nhớt lạ thường thì đây là minh chứng rõ ràng cho việc vi khuẩn đã xâm nhập sâu vào kết cấu bánh.

Bánh chưng có mùi chua hoặc mùi lạ: Bánh chưng có mùi chua, nhớt thì không nên ăn sẽ gây hại sức khỏe. Thông thường mùi hôi này thường bắt nguồn từ phần nhân thịt lợn và đậu xanh bên trong đã bị biến chất do để quá lâu ở môi trường nhiệt độ cao, tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella hay E.coli phát triển mạnh mẽ, gây nhiễm trùng đường ruột nghiêm trọng.

Mốc nhẹ phần lá: Trên thực tế nhiều người vẫn giữ thói quen tiết kiệm bằng cách gọt bỏ phần bánh bị mốc rồi đem chiên hoặc luộc lại phần còn lại, nhưng đây thực chất là một sai lầm cực kỳ nguy hiểm. Thực tế, các sợi nấm mốc có kích thước siêu nhỏ thường đâm sâu và lan tỏa độc tố vào tận lõi bánh mà mắt thường không thể nhìn thấy, vì vậy việc chỉ cắt bỏ phần bề mặt hoàn toàn không giúp loại bỏ nguy cơ gây bệnh như chúng ta vẫn lầm tưởng.

Cách chọn bánh chưng ngon

Chọn mua tại cơ sở uy tín: Ưu tiên mua bánh chưng ở những địa chỉ có thương hiệu, làm nghề lâu năm và được nhiều người tin tưởng. Các cơ sở uy tín thường đảm bảo chất lượng nguyên liệu cũng như quy trình chế biến, giúp người tiêu dùng yên tâm hơn về an toàn thực phẩm.

Quan sát hình thức bên ngoài: Bánh chưng luộc bằng pin hoặc hóa chất thường có màu xanh mướt bất thường, thậm chí ánh tím, lá bánh trông rất tươi và khó héo. Trong khi đó, bánh bị nhuộm phẩm màu thường có lớp lá ngoài đều màu một cách khác thường.

Kiểm tra độ rắn chắc: Bánh chưng ngon khi cầm có độ chắc tay vừa phải, không quá cứng cũng không quá mềm. Dân gian thường gọi là bánh “rền”- phần nhân và nếp kết dính hài hòa, không bị chặt hay bở.