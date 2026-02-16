Huyết áp cao "rất sợ" 1 loại thực phẩm: Biết cách ăn thì có thể chẳng phải dùng thuốc

Hàng triệu người đang sống chung với một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nhưng có rất ít triệu chứng – tuy nhiên lại có thể gây ra những tổn hại lớn cho các cơ quan trong cơ thể. Một chuyên gia cho biết có những cách “tự nhiên” để giúp kiểm soát huyết áp cao.

Giáo sư Tim Spector, đồng sáng lập Nghiên cứu Sức khỏe Zoe (Vương quốc Anh), cho rằng tình trạng được mệnh danh là “kẻ giết người thầm lặng” này hiện đã ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới và con số đang tăng nhanh. Ông gần đây đã chia sẻ về cách chế độ ăn uống và lối sống có thể giúp hạ huyết áp một cách tự nhiên mà không chỉ phụ thuộc vào thuốc.

Hàng triệu người trên thế giới đang sống chung với huyết áp cao. (Ảnh minh hoạ)

Ông nói: “Nếu tôi muốn đảo ngược tình trạng huyết áp cao, tôi sẽ tăng lượng kali nạp vào. Như thường thấy trong dinh dưỡng, chúng ta có xu hướng tập trung quá mức vào một yếu tố – đó là muối.”

“Các nghiên cứu cho thấy ngoài việc giảm muối, thì những yếu tố như kali thực tế còn quan trọng hơn. Cách điển hình để bổ sung kali là ăn chuối, nhưng hầu hết các loại rau lá xanh cũng chứa hàm lượng kali cao.”

“Những người theo chế độ ăn nhiều thực vật tự nhiên sẽ hấp thụ rất nhiều kali. Càng thực hiện điều này, bạn càng có thể cải thiện huyết áp một cách tự nhiên, thậm chí trước khi cần dùng đến thuốc hạ huyết áp.”

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là chỉ điều chỉnh chế độ ăn sau khi đã tham vấn ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, vì họ có thể cân nhắc đến sức khỏe tổng thể cũng như tình trạng bệnh lý của bạn.

Những loại rau lá xanh nào chứa nhiều kali nhất?

Lá củ dền và cải cầu vồng (Swiss chard) nằm trong số những loại rau lá xanh có hàm lượng kali cao nhất, cung cấp khoảng 900–1.300mg kali cho mỗi cốc đã nấu chín. Lá củ dền là phần lá ăn được ở phía trên của củ dền.

Những lựa chọn tuyệt vời khác gồm rau bina (cải bó xôi) nấu chín với 839mg kali mỗi cốc, và cải thìa (bok choy). Để hấp thụ được nhiều kali nhất, nên nấu chín rau lá xanh vì quá trình nấu giúp làm tăng lượng kali.

Cải thìa chứa lượng kali ấn tượng, tốt cho việc kiểm soát huyết áp.

Huyết áp cao có thể gây ra những vấn đề gì?

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), huyết áp cao (còn gọi là tăng huyết áp) có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như đau tim hoặc đột quỵ. Nếu huyết áp quá cao, nó sẽ tạo thêm áp lực lên mạch máu, tim và các cơ quan khác như não, thận và mắt.

Nhiều người có thể không nhận ra mình bị huyết áp cao vì hầu như không có triệu chứng rõ ràng, ngoài những biểu hiện dễ bị bỏ qua như đau đầu và nhìn mờ. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát huyết áp ở mức an toàn, nguy cơ mắc các vấn đề như suy tim, bệnh thận và sa sút trí tuệ do mạch máu sẽ tăng lên.

Tình trạng này rất phổ biến, đặc biệt ở người lớn tuổi. Cách duy nhất để biết bạn có bị huyết áp cao hay không là đo huyết áp.

Nhiều hiệu thuốc cung cấp dịch vụ đo huyết áp miễn phí cho người từ 40 tuổi trở lên. Mọi người có thể tìm hiệu thuốc gần nơi ở có dịch vụ này. Một số nơi làm việc cũng cung cấp dịch vụ đo huyết áp.

Làm thế nào để hạ huyết áp?

Ngoài việc dùng thuốc theo đơn để kiểm soát huyết áp, một loạt thay đổi lối sống lành mạnh có thể giúp hạ huyết áp theo cách tự nhiên hơn. Đơn giản là duy trì “chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng” và cố gắng “ít nhất 150 phút vận động mỗi tuần” có thể làm giảm nguy cơ.

Các loại trái cây giàu kali bao gồm trái cây sấy khô (mơ khô, nho khô, mận khô), bơ, chuối, nước dừa, ổi, kiwi và các loại dưa (dưa lưới, dưa mật). Tất cả các loại trái cây đều chứa một lượng kali nhất định, vì vậy mọi người có thể lựa chọn đa dạng các loại yêu thích để tăng thêm lợi ích.

Trang web của NHS cũng khuyến cáo nên tránh “quá nhiều muối”, bao gồm các thực phẩm mặn hoặc thêm muối vào bữa ăn. Các loại đồ uống chứa nhiều caffeine như cà phê, trà và cola cũng nên được hạn chế.

Có nhiều loại thuốc khác nhau để điều trị huyết áp cao. Loại thuốc được khuyến nghị cho bạn sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như mức độ huyết áp cao đến đâu, độ tuổi và chủng tộc của bạn.