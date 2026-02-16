Trước khi "yêu" vợ, đàn ông không nên làm việc này, nhất là trong những ngày Tết

Đời sống tình dục là một phần quan trọng trong cuộc sống của một cặp vợ chồng, và một đời sống tình dục hài hòa và hạnh phúc có thể giúp tăng cường mối quan hệ giữa vợ chồng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, trước khi "yêu", có một số điều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tình dục và thậm chí cả sức khỏe của chính bạn, đặc biệt là uống nhiều rượu.

Rượu có tác dụng gây nghiện nhất định, nó làm suy giảm hệ thần kinh trung ương.

Nếu bạn uống nhiều rượu trước khi quan hệ tình dục, phản ứng của não đối với kích thích tình dục sẽ chậm lại đáng kể, dẫn đến việc truyền tín hiệu cương cứng bị chặn. Nói một cách đơn giản, bộ não "không thể kích thích", và cơ thể tự nhiên không thể theo kịp. Một tình huống lâm sàng phổ biến là sẽ khó cương cứng hơn nếu bạn uống quá nhiều, hoặc thậm chí không uống gì cả.

Thứ hai, rượu có thể ảnh hưởng đến chức năng mạch máu. Sự cương cứng phụ thuộc vào lượng máu lưu thông đầy đủ vào thể hang của dương vật, trong khi rượu có thể khiến mạch máu giãn ra và huyết áp giảm, gây khó khăn cho dương vật. Đây là lý do tại sao nhiều nam giới cương cứng yếu và thời gian ngắn sau khi say. Quan trọng hơn, tác động này không phải là tạm thời, và uống nhiều rượu trong thời gian dài cũng có thể làm giảm độ đàn hồi của mạch máu, về cơ bản làm suy giảm chức năng cương dương.

Ngoài ra, uống nhiều rượu cũng có thể ảnh hưởng đến việc kiểm soát xuất tinh.

Mặc dù rượu có thể làm chậm xuất tinh, nhưng nó cũng có thể làm giảm khoái cảm, thậm chí gây khó khăn hoặc yếu khi xuất tinh, làm giảm đáng kể trải nghiệm của cả hai bên. Đồng thời, khả năng phối hợp các động tác trong trạng thái say rượu bị giảm, điều này cũng có thể dẫn đến các cử động không đúng cách khi quan hệ tình dục, gây đau đớn hoặc chấn thương.

Theo nghiên cứu công bố trên PMC (PubMed Central), các nhà khoa học xác định rượu là một độc tố trực tiếp đối với tinh hoàn. Lạm dụng rượu lâu dài dẫn đến teo tinh hoàn (testicular atrophy), làm suy giảm khả năng sản xuất tinh trùng và hormone nam.

Lạm dụng rượu trong thời gian dài thậm chí có thể dẫn đến suy sinh dục, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Nếu bạn uống nhiều rượu trước khi quan hệ tình dục, rượu có thể làm hỏng DNA của tinh trùng và làm tăng nguy cơ thai nhi phát triển bất thường, sinh non và sẩy thai.

Phân tích tổng hợp năm 2023 (trên 40 nghiên cứu với hơn 23.000 đối tượng) chỉ ra rằng việc uống rượu nặng (trên 7 đơn vị mỗi tuần) làm giảm đáng kể nồng độ Testosterone, hormone kích thích nang trứng (FSH) và hormone tạo hoàng thể (LH). Đồng thời, nó làm tăng mức Estrogen ở nam giới, gây mất cân bằng nội tiết nghiêm trọng.

Tóm lại: Cơ chế rượu gây suy sinh dục và vô sinh

Rượu tấn công hệ thống sinh sản qua ba cấp độ của Trục Hạ đồi - Tuyến yên - Tuyến hoàn (HPG Axis):

Cấp độ tác động Cơ chế chi tiết Hệ quả Tại não (Hạ đồi/Tuyến yên) Ngăn chặn giải phóng GnRH, LH và FSH. Mất tín hiệu điều khiển sản xuất testosterone và tinh trùng. Tại tinh hoàn Độc tố Ethanol và Acetaldehyde trực tiếp tiêu diệt tế bào Leydig. Suy sinh dục nguyên phát, giảm nồng độ Testosterone rõ rệt. Tại gan Rượu làm suy yếu khả năng chuyển hóa Estrogen của gan. Tăng Estrogen ở nam, gây nở ngực (gynecomastia) và giảm ham muốn.

Một điểm khác rất dễ bỏ qua: rượu có thể ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và tâm trạng. Một số hành vi không phù hợp có thể được thực hiện làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa vợ và chồng. Ví dụ, một số người trở nên bốc đồng sau khi uống rượu, phớt lờ cảm xúc của đối tác và thậm chí đi chệch hướng trong giao tiếp, điều này ảnh hưởng đến sự thân mật.