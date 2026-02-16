Chuyện ấy ngày Tết: Những tình huống dở khóc dở cười

Người Việt có nhiều kiêng kỵ trong ngày đầu năm, không ít gia đình tránh cả chuyện vợ chồng để giữ sự "thanh tịnh". Từ quan niệm này cũng nảy sinh những tình huống dở khóc dở cười.

Quan niệm dân gian cho rằng vợ chồng nên tránh gần gũi trong những ngày đầu năm. Ảnh minh họa

Kiêng từ mùng 1 đến qua Rằm

Vài năm nay, cứ Tết đến là anh Lê T. (32 tuổi, Hà Nội) lại bước vào quãng thời gian "ngủ chay". Vợ anh muốn kiêng gần gũi để chuyên tâm lo việc thờ cúng, đi chùa, cầu mong năm mới thuận lợi.

Từ 23 tháng Chạp, chị đã tất bật với các nghi lễ trong gia đình như tạ mộ, cúng ông Công ông Táo, tất niên, cúng giao thừa, mùng 1… Buổi tối, mỗi khi chồng ngỏ ý, chị thường lấy lý do mệt để từ chối.

Đến những ngày 29-30 Tết, việc kiêng cữ càng trở nên tuyệt đối. Theo chị, gần gũi vào mùng 1 có thể mang lại điều không may, vì vậy "lệnh cấm" thường kéo dài đến sau Rằm tháng Giêng để giữ sự thanh tịnh khi lễ chùa.

Ngại vợ chồng căng thẳng đầu năm, anh T. đành bấm bụng chịu. "Tết được nghỉ, tưởng có thời gian dành cho nhau nhiều hơn, ai ngờ lại phải nhịn dài ngày"- anh nói.

Tết trong bệnh viện vì cuộc gần gũi "kéo dài 2 năm"

Từ 25 đến 27 tháng Chạp, khi cả gia đình tụ tập dọn dẹp, gói bánh, cứ thấy chị Thanh H. (37 tuổi, Hà Nội) là mọi người lại tủm tỉm cười khiến chị đỏ mặt. Em chồng còn trêu: "Năm nay anh chị giữ sức để cả nhà yên tâm ăn Tết nhé".

Sở dĩ có chuyện này vì Tết năm ngoái, hai con về quê nội, trong nhà chỉ còn hai vợ chồng. Tối 30, gần thời khắc giao thừa, anh Trần Đ. có uống thêm rượu thuốc với hàng xóm. Về nhà, anh hào hứng muốn "lập kỷ lục", để cuộc gần gũi kéo dài từ năm cũ sang năm mới.

Ban đầu mọi việc diễn ra bình thường, nhưng giữa lúc cao hứng, anh bất ngờ đổ gục, mồ hôi vã ra, người lạnh. Hoảng sợ, chị H. vội gọi em rể làm bác sĩ để được hướng dẫn sơ cứu và liên hệ cấp cứu.

Nhờ xử trí kịp thời, anh Đ. qua cơn nguy kịch. Tuy vậy, cả kỳ nghỉ Tết năm đó, gia đình phải thay nhau túc trực ở bệnh viện.

Sau sự cố, mỗi lần gần gũi, chị H. vẫn còn ám ảnh, còn anh Đ. cũng dè dặt hơn. Rượu bia bị "cấm cửa".

Việc kiêng chuyện vợ chồng ngày mùng 1 xuất phát từ quan niệm dân gian về giữ gìn sinh khí, tránh điều không may. Dưới góc nhìn hiện đại, điều này không mang tính bắt buộc, mà phụ thuộc sức khỏe, nhu cầu và sự đồng thuận của mỗi cặp đôi, đặc biệt cần tránh lạm dụng rượu bia.

Có nên kiêng chuyện vợ chồng ngày mùng 1?

Theo truyền miệng dân gian, nhiều người cho rằng gần gũi vào mùng 1, đặc biệt là mùng 1 Tết, có thể làm hao tổn sinh khí, mất cân bằng âm dương. Đây cũng là thời điểm mở đầu năm mới nên cần giữ thân tâm thanh tịnh; chuyện tình dục vì thế bị xem là không phù hợp, thậm chí dễ mang lại điều xui rủi.

Nhiều cặp vợ chồng trẻ xem Tết, nhất là đêm giao thừa, là dịp nghỉ ngơi và gắn kết tình cảm. Ảnh minh họa

Ở góc độ tâm linh, sự kiêng kỵ còn xuất phát từ tâm lý tránh "phạm" đến thần linh, tổ tiên, nhất là khi gia đình có kế hoạch đi lễ chùa, cúng bái đầu năm.

Tuy nhiên, bác sĩ nam khoa Nguyễn Thế Lương, thành viên Hội Y học giới tính Việt Nam, cho rằng việc có nên quan hệ vào mùng 1 hay không phụ thuộc quan điểm mỗi người. Dưới góc nhìn khoa học, chưa có bằng chứng cho thấy thời điểm này gây xui xẻo hay ảnh hưởng đặc biệt đến sức khỏe.

Theo bác sĩ, chuyện vợ chồng trước hết dựa trên tình cảm, sự sẵn sàng và thể trạng. Khi cả hai thoải mái, khỏe mạnh thì không nhất thiết phải kiêng.

Dù vậy, điều cần tránh là quan hệ khi một trong hai đang mệt, ốm hoặc đã sử dụng nhiều rượu bia. Tình trạng say có thể khiến hoạt động diễn ra mạnh hơn, làm tăng gánh nặng cho tim mạch, từ đó gia tăng nguy cơ tai biến.