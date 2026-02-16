Cứu mẹ con sản phụ xuất huyết buồng ối hiếm gặp

Khoa Phụ sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận sản phụ L.T.A.N. (33 tuổi, trú tại Đông Hà, Quảng Trị), mang thai lần 3, thai 35 tuần 3 ngày, nhập viện vì ra dịch hồng âm đạo, chưa có dấu hiệu chuyển dạ rõ rệt.

Qua thăm khám và siêu âm, kíp trực phát hiện dải sợi fibrin trong buồng ối, sản phụ được theo dõi sát bằng monitoring sản khoa. Siêu âm kiểm tra sau đó ghi nhận khối máu cục trong buồng ối, nghi ngờ xuất huyết buồng ối - một tình huống sản khoa nguy kịch.

Nhận định nguy cơ đe dọa trực tiếp đến thai nhi, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai cấp cứu. Khi mở tử cung, toàn bộ buồng ối chứa đầy máu đỏ, quanh dây rốn có nhiều cục máu đông lớn. Nguyên nhân được xác định do dây rốn bám bất thường vào mép bánh rau, làm đứt mạch máu và gây xuất huyết ồ ạt vào buồng ối.

Ekip phối hợp liên chuyên khoa Sản - Nhi - Gây mê hồi sức đã khẩn trương phẫu thuật. Em bé chào đời an toàn, khóc tốt sau sinh. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé ổn định, tiếp tục được theo dõi.

Theo các bác sĩ, xuất huyết buồng ối là biến chứng sản khoa cực kỳ hiếm gặp, ước tính khoảng 1/5.000 thai kỳ. Bệnh thường diễn biến đột ngột, ít dấu hiệu báo trước và có thể đe dọa tính mạng thai nhi nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời. Tỷ lệ tử vong thai nhi có thể rất cao khi chẩn đoán chậm.