5 món rau củ giúp tiêu mỡ bụng cực tốt, ngày Tết nên ăn nhiều hơn để giữ dáng

Tết là khoảng thời gian hiếm hoi trong năm mà chuyện ăn uống dường như trở thành "đặc quyền". Bánh chưng, thịt kho, giò chả, mứt ngọt… món nào cũng hấp dẫn, nhưng chỉ sau vài ngày, nhiều chị em bắt đầu giật mình khi vòng eo có dấu hiệu "nới lỏng". Thực tế, việc giữ dáng trong dịp Tết không nhất thiết phải ăn kiêng khắt khe. Chỉ cần khéo léo bổ sung thêm một số loại rau củ có khả năng hỗ trợ tiêu hóa, giảm tích mỡ, cơ thể vẫn có thể nhẹ nhàng duy trì vóc dáng mà không ảnh hưởng đến niềm vui ăn uống ngày xuân.

Dưới đây là 5 loại rau củ được đánh giá giàu chất xơ, ít calo, lại dễ chế biến thành nhiều món ngon quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết.

Củ cải trắng: Thanh mát, giúp giảm tích mỡ tự nhiên

Củ cải trắng vốn quen thuộc trong ẩm thực ngày Tết nhờ vị thanh nhẹ, dễ ăn và giúp cân bằng vị giác sau những món nhiều dầu mỡ. Loại củ này chứa lượng nước và chất xơ khá cao, giúp tạo cảm giác no nhanh, từ đó hạn chế việc nạp thêm thực phẩm giàu năng lượng.

Không chỉ vậy, củ cải còn hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, giúp cơ thể xử lý lượng đạm và chất béo từ các món truyền thống tốt hơn. Một số dưỡng chất như vitamin C, vitamin A trong củ cải cũng góp phần giúp làn da tươi sáng, giảm cảm giác nặng bụng sau bữa ăn.

Trong mâm cơm Tết, củ cải có thể chế biến thành canh, món luộc chấm kho quẹt hoặc làm salad thanh mát, đều rất dễ ăn.

Rau bina (rau chân vịt): Ít calo nhưng giàu dưỡng chất

Rau bina là một trong những loại rau xanh được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Loại rau này chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết, nhưng lượng calo lại rất thấp.

Điểm đặc biệt của rau bina là khả năng giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn, nhờ các hợp chất tự nhiên giúp kéo dài cảm giác no. Khi ăn rau bina trước bữa chính, cơ thể thường có xu hướng tiêu thụ ít thức ăn hơn, từ đó góp phần hạn chế tích mỡ vùng bụng.

Rau bina có thể xào nhẹ với tỏi, nấu canh hoặc trộn salad. Với vị ngọt dịu, loại rau này rất dễ kết hợp cùng nhiều món ăn ngày Tết.

Bông cải xanh: Giàu chất xơ giúp no lâu

Bông cải xanh từ lâu đã được xem là thực phẩm "vàng" trong thực đơn giữ dáng. Loại rau này chứa hàm lượng chất xơ cao, giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định và hạn chế tích tụ mỡ thừa.

Ngoài ra, bông cải xanh còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp cơ thể giảm tình trạng viêm – yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và kiểm soát cân nặng.

Trong dịp Tết, bông cải xanh có thể hấp, luộc hoặc xào nhẹ để giữ trọn dinh dưỡng. Đây cũng là món ăn dễ kết hợp cùng thịt, hải sản, giúp bữa cơm cân bằng hơn.

Cà rốt: Hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác thèm ăn

Cà rốt là loại rau củ vừa dễ ăn vừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hàm lượng chất xơ hòa tan trong cà rốt giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, nhờ đó tạo cảm giác no lâu hơn và giảm nhu cầu ăn vặt.

Ngoài hỗ trợ kiểm soát cân nặng, cà rốt còn chứa beta-carotene – dưỡng chất có lợi cho làn da và thị lực. Với vị ngọt tự nhiên, cà rốt có thể dùng làm nước ép, ăn sống, nấu canh hoặc xào đều phù hợp.

Trong những ngày Tết khi lượng đồ ngọt tăng cao, cà rốt là lựa chọn thay thế lành mạnh giúp hạn chế tiêu thụ đường tinh luyện.

Nấm: Ít năng lượng nhưng giàu dưỡng chất

Nấm là thực phẩm được nhiều người lựa chọn khi muốn kiểm soát cân nặng. Với hàm lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ và protein thực vật, nấm giúp tăng cảm giác no mà không làm tăng năng lượng nạp vào.

Một số nghiên cứu cho thấy nấm còn hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu và cải thiện quá trình trao đổi chất – yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát mỡ thừa.

Trong mâm cơm ngày Tết, nấm có thể xuất hiện trong các món lẩu, canh, súp hoặc xào. Không chỉ ngon miệng, nấm còn giúp bữa ăn thêm thanh nhẹ, giảm cảm giác ngấy.

Ăn rau đúng cách để giữ dáng ngày Tết

Bên cạnh việc lựa chọn đúng loại rau củ, cách ăn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nên ăn rau trước bữa chính để tạo cảm giác no sớm, từ đó giảm lượng thực phẩm giàu năng lượng tiêu thụ sau đó.

Ngoài ra, việc uống đủ nước và duy trì vận động nhẹ như đi bộ, dọn dẹp nhà cửa hay du xuân cũng giúp cơ thể tiêu hao năng lượng tốt hơn, hạn chế tích tụ mỡ bụng.

Tết là dịp để tận hưởng niềm vui sum vầy và thưởng thức ẩm thực truyền thống. Tuy nhiên, chỉ cần bổ sung thêm những loại rau củ phù hợp, việc giữ dáng hoàn toàn không phải là điều quá khó. Một mâm cơm cân bằng, nhiều rau xanh không chỉ giúp vóc dáng gọn gàng mà còn giúp cơ thể nhẹ nhàng, khỏe khoắn để tận hưởng trọn vẹn những ngày đầu năm.