Chị em ơi, 3 món giúp cải thiện khí sắc, làn da mịn màng hơn theo cách tự nhiên, không ăn thì tiếc!

Da xỉn màu, khô ráp, bong tróc dù đã dùng đủ loại mỹ phẩm? Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng chăm sóc da không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào chế độ ăn. Một số thực phẩm quen thuộc giàu isoflavone đậu nành và vitamin E tự nhiên có thể hỗ trợ cân bằng nội tiết, cải thiện độ đàn hồi và sắc da nếu được sử dụng hợp lý.

Dưới đây là 3 món ăn gia đình dễ làm, chi phí thấp nhưng giàu dưỡng chất có lợi cho phụ nữ.

Món thứ nhất là tàu hũ ky trộn lạnh, được ví như “nguồn đạm thực vật giàu phytoestrogen”. Tàu hũ ky làm từ đậu nành, chứa isoflavone có cấu trúc tương tự estrogen thực vật, cùng protein thực vật hỗ trợ chuyển hóa và duy trì làn da săn chắc. Khi chế biến theo cách trộn lạnh, dưỡng chất ít bị hao hụt.

Cách làm khá đơn giản: ngâm mềm 100g tàu hũ ky rồi cắt khúc, nửa quả dưa leo đập dập cắt miếng, 2 tép tỏi băm nhỏ. Chần tàu hũ ky qua nước sôi khoảng 10 giây để giảm mùi đậu, sau đó trộn cùng dưa leo, tỏi, thêm một thìa nước tương, nửa thìa giấm và chút muối. Việc thêm giấm giúp hỗ trợ hấp thu isoflavone tốt hơn.

Món thứ hai là chè long nhãn, bách hợp và hạt sen, một món ngọt thanh có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ và cải thiện sắc diện. Long nhãn cung cấp sắt và vitamin nhóm B, giúp giảm tình trạng thiếu máu nhẹ, trong khi bách hợp chứa colchicine với đặc tính chống oxy hóa. Hạt sen bổ dưỡng và giúp an thần nhẹ.

Chuẩn bị khoảng 10 quả long nhãn, 20g bách hợp, 15g hạt sen và một ít đường phèn. Hạt sen bỏ tâm, bách hợp tách cánh, rửa sạch tất cả nguyên liệu rồi nấu sôi, sau đó hạ lửa nhỏ hầm khoảng 40 phút, cuối cùng thêm đường phèn cho vừa vị. Có thể bổ sung vài quả táo đỏ để tăng vị ngọt tự nhiên và thêm dưỡng chất.

Món thứ ba là canh đậu nành non nấu thịt viên. Đậu nành non giàu isoflavone và vitamin C, hỗ trợ chống oxy hóa và làm sáng da. Thịt heo cung cấp protein chất lượng cao và sắt, góp phần tái tạo mô và duy trì hàng rào bảo vệ da.

Cách làm gồm 200g đậu nành non tách vỏ, 150g thịt heo xay, 2 lát gừng và chút muối. Thịt xay trộn muối và một ít tinh bột, khuấy theo một chiều cho kết dính rồi vo viên nhỏ. Đun sôi nước với gừng, thả thịt viên vào nấu khoảng 5 phút, sau đó cho đậu nành vào nấu thêm 3 phút, nêm muối vừa ăn. Có thể thêm một thìa tép khô nhỏ để tăng vị và bổ sung canxi.

Bên cạnh chế độ ăn, một số thói quen cũng hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh.

- Xoa ấm vùng bụng theo chiều kim đồng hồ trước khi ngủ có thể giúp thư giãn và cải thiện tuần hoàn.

- Ăn một nắm nhỏ các loại hạt như óc chó, hạnh nhân mỗi ngày giúp bổ sung vitamin E chống oxy hóa.

Đồng thời nên hạn chế thực phẩm nhiều chất béo chuyển hóa như gà rán, trà sữa vì chúng có thể ảnh hưởng đến cân bằng nội tiết và làm da lão hóa nhanh hơn.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là estrogen và nội tiết tố là vấn đề phức tạp, chịu ảnh hưởng của tuổi tác, lối sống và tình trạng sức khỏe. Những món ăn trên không phải “thần dược”, nhưng khi kết hợp cùng chế độ sinh hoạt khoa học, ngủ đủ giấc và vận động đều đặn, chúng có thể góp phần cải thiện khí sắc và giúp làn da trông tươi tắn hơn theo thời gian.

Nguồn và ảnh: Sohu