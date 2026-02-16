Gội đầu không đúng có thể đẩy nhanh quá trình tóc bạc! Các chuyên gia tiết lộ các bước gội đầu đúng cách

Khi tuổi tác tăng lên, tóc bạc dần xuất hiện gần như là điều ai cũng phải đối mặt. Nhiều người cho rằng tóc bạc là dấu hiệu lão hóa không thể tránh khỏi và chỉ có thể chấp nhận. Tuy nhiên, các chuyên gia chăm sóc da đầu cho biết nếu bắt đầu thay đổi từ thói quen gội đầu hằng ngày, bạn có thể giảm nguy cơ tóc bạc và tạo nền tảng tốt cho mái tóc khỏe mạnh.

Sự hình thành tóc bạc chủ yếu liên quan đến việc các tế bào sắc tố trong nang tóc dần suy giảm chức năng. Hiện chưa có phương pháp nào có thể trực tiếp "trẻ hóa" các tế bào này, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy căng thẳng kéo dài, chế độ ăn mất cân bằng và tác động của tia UV đều có thể làm tóc bạc xuất hiện nhanh hơn. Vì vậy, chăm sóc da đầu và điều chỉnh lối sống được xem là chìa khóa giúp làm chậm quá trình này.

Chuyên gia chăm sóc da đầu người Nhật Atsuya Tsuji từng chia sẻ trong cuốn sách về cải thiện tóc bạc rằng cách gội đầu có liên quan mật thiết đến tình trạng tóc bạc và rụng tóc. Ông khuyến nghị nên gội đầu hai lần, và mỗi lần gội có mục đích hoàn toàn khác nhau.

Trước khi gội, nên dùng nước ấm để làm ướt kỹ tóc và da đầu. Nhiệt độ nước lý tưởng khoảng 37–39°C, không quá nóng gây kích ứng da đầu nhưng cũng không quá lạnh khiến tóc khó làm sạch. Quá trình xả nước nên kéo dài khoảng 60 giây để giúp da đầu ấm nhẹ và loại bỏ mồ hôi, bụi bẩn hòa tan trong nước. Khi xả, cần đảm bảo nước được làm đều từ trán ra sau gáy.

Lần gội đầu tiên có mục đích chính là làm sạch bụi bẩn, không phải chà xát mạnh. Nên tạo bọt dầu gội trong lòng bàn tay trước rồi thoa nhẹ lên da đầu, để lớp bọt hút dầu thừa và cặn sản phẩm tạo kiểu, sau đó xả sạch. Chuyên gia lưu ý nếu chà xát quá mạnh ở bước này có thể làm tổn thương lớp sừng, cuốn trôi lớp dầu tự nhiên bảo vệ da đầu. Khi đó, cơ thể sẽ phải sử dụng dưỡng chất để phục hồi da đầu, làm giảm khả năng nuôi dưỡng tóc đen khỏe mạnh.

Lần gội thứ hai mới là giai đoạn chăm sóc da đầu quan trọng, giúp giảm nguy cơ xuất hiện tóc bạc. Sau khi tạo bọt lại, vừa gội vừa massage da đầu trong khoảng 1–5 phút để kích thích tuần hoàn máu. Do da đầu và cơ vùng đầu chịu tác động của trọng lực trong thời gian dài, chúng dễ bị căng cứng và tuần hoàn kém. Massage theo hướng nâng da đầu lên không chỉ giúp thư giãn cơ mà còn hỗ trợ lỗ chân tóc giãn nở, loại bỏ dầu thừa hiệu quả hơn.

Chuyên gia khuyên khi massage có thể dùng phần gốc lòng bàn tay để day ấn da đầu, đẩy từ dưới lên trên rồi ra phía sau để tạo độ nâng. Những vùng khó tác động lực như trán và hai bên đầu có thể thực hiện khi chống khuỷu tay để tạo điểm tựa. Khi tắm, ngồi trên ghế hoặc tựa khuỷu tay lên đùi cũng giúp thao tác massage dễ dàng và hiệu quả hơn.

Thay vì tìm kiếm những phương pháp nhanh cho kết quả tức thì, việc duy trì thói quen gội đầu đúng cách, massage da đầu, kết hợp lối sống và chế độ ăn lành mạnh sẽ giúp tạo môi trường khỏe mạnh cho da đầu, làm chậm quá trình bạc tóc và duy trì mái tóc bóng khỏe. Dù tóc bạc là điều khó tránh hoàn toàn, việc chăm sóc đúng cách mỗi ngày vẫn giúp bạn giữ được sự tự tin và năng lượng khi bước vào độ tuổi trưởng thành.