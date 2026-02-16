Bác sĩ cảnh báo 1 thói quen làm đẹp có thể gây dị ứng, nhiễm trùng, thậm chí lây nhiễm virus HPV

Ít ai để ý rằng xăm mày là một thủ thuật xâm lấn da, tiềm ẩn nguy cơ dị ứng và nhiễm trùng nếu thực hiện không đảm bảo an toàn. Khi dụng cụ không được tiệt trùng kỹ hoặc chăm sóc sau làm không đúng cách, vùng da quanh chân mày có thể sưng đỏ, viêm nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ và sức khỏe.

Tiến sĩ Chen Houyi

Theo Tiến sĩ Chen Houyi, chuyên gia tư vấn y khoa và bác sĩ da liễu Hồng Kông (Trung Quốc), hiện nay, xăm mày có nhiều tên gọi như phun mày, điêu khắc mày, ombre mày. Dù kỹ thuật khác nhau, bản chất vẫn là dùng kim đưa mực vào lớp thượng bì, thậm chí xuống đến trung bì của da để tạo hiệu ứng màu sắc và dáng mày. Nếu quy trình thực hiện sạch sẽ, đúng chuẩn, rủi ro nhìn chung không cao. Tuy nhiên vì có sự xâm lấn da nên vẫn có thể phát sinh vấn đề, chủ yếu liên quan đến dị ứng và nhiễm trùng.

Về dị ứng, mực xăm chứa nhiều thành phần hóa học tạo màu. Nếu cơ địa nhạy cảm với các chất này, người làm có thể gặp tình trạng ngứa, đỏ, nổi ban, thậm chí sưng nề kéo dài. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần ngưng ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ. Tùy mức độ, bác sĩ có thể chỉ định thuốc bôi chống dị ứng hoặc thuốc kháng histamine đường uống. Trong trường hợp phản ứng nặng và không thuyên giảm, có thể phải can thiệp loại bỏ phần sắc tố gây dị ứng dưới da. Những người có cơ địa dễ dị ứng, dễ hình thành sẹo lồi cần đặc biệt thận trọng. Phụ nữ đang mang thai, cho con bú, người có rối loạn đông máu hoặc đang điều trị ung thư cũng không nên thực hiện thủ thuật này.

Về nhiễm trùng, có thể chia thành nhiễm vi khuẩn, nấm và virus. Nếu dụng cụ không được khử trùng đúng quy định, vi khuẩn hoặc nấm bám trên kim có thể theo vết chích xâm nhập vào da. Ngoài ra, vùng da chân mày cần được làm sạch kỹ bằng dung dịch sát khuẩn trước khi tiến hành. Khi nhiễm vi khuẩn, người bệnh có thể được kê thuốc kháng sinh bôi hoặc uống. Nếu là nhiễm nấm, bác sĩ sẽ chỉ định thuốc kháng nấm phù hợp.

Từng ghi nhận trường hợp một phụ nữ trẻ xuất hiện các nốt mụn nhỏ ở đuôi mày sau khi xăm, nghi do dụng cụ không sạch gây viêm nang lông. Nhờ đi khám sớm và điều trị bằng kháng sinh, tình trạng cải thiện sau một đến hai tuần.

Bên cạnh đó, virus cũng có thể lây truyền qua dụng cụ làm đẹp. Ví dụ, mụn cóc do virus papilloma ở người, gọi tắt là HPV, có thể lây qua vết xước nhỏ trên da hoặc tiếp xúc với vật dụng nhiễm virus. Nếu kim xăm không đảm bảo vô trùng, nguy cơ xuất hiện mụn cóc quanh vùng mày là có thể xảy ra.

Việc điều trị mụn cóc ở vùng gần mắt cần đặc biệt thận trọng. Dung dịch acid salicylic thường dùng để bôi ngoài da có tính ăn mòn, không phù hợp khi tổn thương ở sát mí mắt vì dễ gây kích ứng hoặc tổn thương mắt. Tùy vị trí và kích thước, bác sĩ có thể cân nhắc các phương pháp như laser CO2, đốt điện hoặc áp lạnh.

Để giảm thiểu rủi ro, người có nhu cầu xăm mày nên lựa chọn cơ sở uy tín, môi trường sạch sẽ, dụng cụ được tiệt trùng đúng quy chuẩn. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng an toàn sức khỏe vẫn cần được đặt lên hàng đầu, nhất là trong dịp cận Tết khi nhu cầu tăng cao và nhiều cơ sở hoạt động quá tải.

Nguồn và ảnh: HK01