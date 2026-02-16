Mẹ ngã bệnh sau ngày đưa con nhập viện, bé trai đoàn tụ gia đình trước thềm xuân mới

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết các bác sĩ, điều dưỡng tại bệnh viện vui mừng khi bé trai sơ sinh tưởng bị bỏ rơi tại bệnh viện đã kịp trở về trong vòng tay gia đình trước thềm năm mới.

Trước thềm năm mới, bé trai tưởng phải đón Tết tại bệnh viện bên những người xa lạ thì nay có thể được mẹ ôm ấp trong vòng tay xuất viện về nhà

Trước đó, một bé trai sơ sinh 15 ngày tuổi (chưa kịp làm giấy khai sinh, tạm gọi là "cu Tí") được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, bé được chẩn đoán nhiễm trùng sơ sinh nặng, vàng da ứ mật và phải điều trị cách ly tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2. Trong quá trình điều trị tích cực, các bác sĩ phát hiện bé mắc lao phổi nặng, phải thở NCPAP, dùng kháng sinh và thuốc kháng lao.

Thể trạng nhỏ bé, da sạm do bệnh lý, cu Tí trải qua gần ba tuần điều trị liên tục. Tuy nhiên, gia đình bất ngờ mất liên lạc và không còn đến thăm. Sau đó, bé được chuyển sang Đơn vị Hồi sức tích cực nhiễm, sau đó chuyển Khoa Nhiễm khi hết tuổi sơ sinh. Bệnh viện đồng thời tiến hành thủ tục trẻ bị bỏ rơi, dự kiến sau Tết sẽ chuyển bé đến trung tâm bảo trợ xã hội theo quy định.

Suốt thời gian đó, cu Tí được đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và hộ lý chăm sóc. Từ từng cữ sữa, liều thuốc đến giấc ngủ, việc tắm rửa, giữ ấm ban đêm hay làm mát ban ngày đều được các nhân viên y tế thay nhau đảm nhiệm giữa guồng quay công việc bận rộn.

Bé dần tăng cân, bú tốt, được rút sonde dạ dày, giảm dần thuốc tiêm và trở nên lanh lợi hơn. Chưa có tên chính thức trong hồ sơ, bé được các cô chú trìu mến gọi là "cu Tí".

Những ngày cận Tết, khi nhiều bệnh nhi lần lượt xuất viện trở về sum họp cùng gia đình, hình ảnh cu Tí nằm ngủ ngoan trong phòng bệnh khiến không ít nhân viên y tế chạnh lòng. Ai cũng nghĩ Tết đầu đời của bé có lẽ sẽ phải đón trong bệnh viện.

Tuy nhiên, trong lúc khoa tất bật hoàn tất hồ sơ cho các bệnh nhi xuất viện về quê ăn Tết, bất ngờ một cặp vợ chồng rụt rè đến nhận mình là cha mẹ của bé. Sau khi xuất trình đầy đủ giấy tờ, thực hiện các thủ tục xác minh với chính quyền địa phương và công an khu vực, thông tin được xác nhận.

Người mẹ xúc động cho biết, thời điểm con nhập viện, chị cũng rơi vào tình trạng nguy kịch do lao màng não và lao màng phổi, phải điều trị thở oxy suốt nhiều tuần, có lúc mê man. Người cha túc trực chăm sóc vợ, ba chị của bé phải gửi nhờ người thân.

Chỉ vài ngày sau khi xuất viện và vừa ổn định sức khỏe, chị lập tức đến bệnh viện đón con. Sau gần hai tháng xa mẹ, giờ bé có thể được nằm gọn trong vòng tay cuả mẹ trước thềm năm mới.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, ngoài quyền lợi bảo hiểm y tế, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện cùng các mạnh thường quân đã hỗ trợ thêm chi phí điều trị và phương tiện để gia đình về quê. Ngày xuất viện, cu Tí không chỉ rời viện với sức khỏe ổn định mà còn mang theo nhiều vật dụng thiết yếu như tã, sữa và đồ dùng cá nhân do nhân viên bệnh viện chuẩn bị. Các bác sĩ cũng dặn dò gia đình tuân thủ lịch tái khám, dùng thuốc đủ và đúng phác đồ. Theo chuyên môn, lao là bệnh có thể diễn tiến nặng nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được điều trị đầy đủ.



