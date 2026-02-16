Loại lá "quét sạch" cơn ho mùa đông mà ít người biết

Công dụng tuyệt vời của thân cây mơ lông

Trong vườn nhà hay ven hàng rào nhiều gia đình Việt thường có những loại cây quen thuộc, bình dị, thậm chí bị cho là "mùi khó chịu". Tuy nhiên, theo kinh nghiệm dân gian, nếu biết sử dụng đúng cách, nhiều loại cây lại trở thành những vị thuốc quý, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hiệu quả.

Cây mơ lông thường mọc ở trong vườn nhà hay ven hàng rào.

Theo các nghiên cứu y học hiện đại trong toàn cây mơ lông có chứa các chất như ginsenoside, alkaloid, oleanolic acid, dịch chiết của cây này khi tiêm vào khoang bụng chuột có tác dụng giảm đau rõ rệt, so với morphin thì tác dụng giảm đau đến chậm hơn nhưng kéo dài hơn.

Ngoài ra, nó còn có tác dụng chống co giật, an thần, gây tê cục bộ, giảm áp suất và giải độc chất hữu cơ phosphate ở động vật. Cây cũng có tác dụng kháng khuẩn và kháng virus nhất định.

Các nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh được thân cây mơ lông có hiệu quả tốt trong điều trị các trường hợp viêm tủy xương mạn tính, ho gà, đau răng, chấn thương, nhọt, viêm mô tế bào, sa trực tràng ở trẻ em, viêm gan, vàng da…

Đây cũng là một vị thuốc được mô tả trong nhiều thư tịch Đông y. Theo Đông y, thân cây mơ lông được gọi với tên mao kê thì đằng, sau khi rửa sạch, phần thân cây được cắt thành đoạn, dùng tươi hoặc phơi khô.

Đây là loại thuốc có vị ngọt, đắng, tính hơi lạnh, quy vào kinh Tỳ, Vị, Can, Phế. Thân cây mơ lông có tác dụng trừ phong lợi thấp, tiêu thực hóa tích, chỉ khái, chỉ thống.

Cây mơ lông có nhiều tác dụng với sức khỏe.

Cây mơ lông thường dùng để trị đau nhức xương khớp do phong thấp, chấn thương bầm dập, đau do chấn thương bên ngoài, đau quặn gan mật, dạ dày, viêm gan do vàng da, viêm ruột, kiết lỵ, tiêu hóa kém, trẻ em suy dinh dưỡng, ho ra máu do lao phổi, viêm phế quản, giảm bạch cầu do phản ứng phóng xạ, ngộ độc thuốc trừ sâu.

Ngoài ra, cây mơ lông còn được dùng ngoài để trị viêm da, chàm, mụn nhọt sưng tấy, có thể sắc uống với liều dùng 15 - 60g/ngày, hoặc dùng ngoài giã đắp hay sắc nước rửa.

Chữa ho hiệu quả

Một trong những bài thuốc được lưu truyền lâu đời là kết hợp giữa lá mơ lông và mật ong, thường được dùng để hỗ trợ giảm ho, làm dịu cổ họng và thanh lọc đường hô hấp.

Lá mơ lông.

Theo Đông y và Nam y, lá mơ lông có tính mát, vị đắng nhẹ, thường được sử dụng để thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm và sát khuẩn. Dân gian không chỉ dùng lá mơ để hỗ trợ điều trị đau bụng, kiết lỵ mà còn áp dụng trong các trường hợp ho dai dẳng, ho khan hoặc ho có đờm đặc.

Trong khi đó, mật ong được xem là một "chất dẫn" tự nhiên, có tác dụng nhuận phế, làm dịu niêm mạc họng và tạo lớp bảo vệ nhẹ nhàng, giúp giảm cảm giác rát, khô họng.

Theo kinh nghiệm dân gian, khi kết hợp hai nguyên liệu này, mật ong giúp làm dịu cổ họng còn tinh chất từ lá mơ hỗ trợ làm sạch đường hô hấp, từ đó giúp các triệu chứng ho kéo dài thuyên giảm dần.

Nước sắc lá mơ là cách dùng phổ biến để hỗ trợ đường ruột. Hoặc được dùng với mật ông để chữa ho. (Cần tham khảo ý kiến thầy thuốc về liều lượng).

Chỉ cần lấy một nắm lá mơ lông tươi (nên chọn lá dày, nhiều lông nhung) và 2-3 thìa cà phê mật ong nguyên chất. Lá mơ được rửa sạch bằng nước muối loãng, để ráo, sau đó giã nát bằng tay và vắt lấy nước cốt. Trộn đều nước cốt lá mơ với mật ong, rồi đem chưng cách thủy khoảng 10-15 phút. Việc tăng nhiệt nhẹ được cho là giúp giảm tính hàn của lá tươi, hạn chế gây lạnh bụng.

Hỗn hợp nên dùng khi còn ấm, mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và tối. Khi uống, người bệnh nên ngậm trong họng khoảng 30 giây trước khi nuốt để tinh chất có thời gian tác động lên vùng niêm mạc đang viêm. Có thể dùng cho người lớn và trẻ em trên 1 tuổi. Tuy nhiên, với người có hệ tiêu hóa yếu hoặc đang bị tiêu chảy, dân gian khuyên có thể cho thêm một lát gừng tươi khi chưng để dễ uống hơn.