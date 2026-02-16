Người đàn ông 45 tuổi đột quỵ, liệt nửa người, vợ bật khóc: Khuyên mãi vẫn không bỏ!

“Bác sĩ ơi, xin hãy cứu anh ấy, anh ấy mới 45 tuổi thôi mà…”. Trong phòng cấp cứu, anh Trương, 45 tuổi ở Trung Quốc, được đẩy vội vào trong. Ngoài hành lang, vợ anh, chị Vương, ngồi sụp xuống ghế, nước mắt không ngừng rơi. Chị nghẹn ngào: “Em khuyên anh ấy bao nhiêu lần rồi, nhưng anh ấy không bao giờ nghe. Giờ thành ra thế này, gia đình em biết sống sao đây?”.

Bi kịch này thực chất không hề đến một cách ngẫu nhiên. Nó là cái giá phải trả cho một thói quen “chết người” mà anh Trương duy trì ít nhất 4 lần mỗi tuần, hết ngày này qua ngày khác. Chỉ trong vòng nửa năm, từ những cơn chóng mặt thoáng qua, mọi thứ trượt nhanh đến một cơn nhồi máu não cấp, để lại di chứng liệt nửa người. Một người đàn ông đang độ sung sức, gánh trên vai cả gia đình, bỗng chốc rơi xuống vực sâu bệnh tật, kéo theo sự sụp đổ của một mái ấm vốn yên ổn.

Bác sĩ thần kinh sau khi xem hồ sơ và kết quả chẩn đoán chỉ lắc đầu: đây là một ca nhồi máu não cấp điển hình ở tuổi trung niên, nguyên nhân rất rõ ràng, tất cả đều do thói quen xấu tích tụ lâu ngày. Nhiều người ở tuổi này cũng giống anh Trương, nghĩ mình còn khỏe, còn chịu được, để rồi “thỉnh thoảng một lần” biến thành “tuần nào cũng vài lần”, đến khi bệnh nặng ập đến mới hiểu cơ thể thực sự không thể gồng gánh thêm nữa.

Những chi tiết bị bỏ qua, thực chất là tín hiệu cảnh báo sớm

Anh Trương là quản lý trung cấp của một công ty, trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ. Áp lực công việc kéo dài khiến anh hình thành ba thói quen tưởng chừng rất quen thuộc với đàn ông trung niên, nhưng lại là mồi lửa cho cơn đột quỵ.

Thứ nhất là thức khuya triền miên, kèm theo ngồi lâu lướt điện thoại trước khi ngủ. Gần như ngày nào anh cũng làm việc đến sau 11 giờ đêm, có hôm tận 1-2 giờ sáng. Xong việc vẫn không đi ngủ ngay mà ngồi lì trên sofa, dán mắt vào màn hình thêm cả tiếng đồng hồ. Vợ nhắc nhở ngủ sớm, vận động một chút, anh chỉ cười xòa, cho rằng mình còn khỏe.

Thứ hai là hút thuốc và uống rượu thường xuyên. Mỗi ngày gần một bao thuốc, mỗi tuần ít nhất 4 ngày uống rượu vì tiếp khách hoặc “xả stress”. Vợ từng giấu thuốc, đổ rượu, thậm chí cãi nhau, nhưng anh luôn cho rằng đàn ông làm ăn thì không thể tránh những chuyện đó.

Thứ ba là chế độ ăn nhiều dầu mỡ, mặn, lại hầu như không vận động. Đồ chiên rán, thịt mỡ, đồ muối, đồ nướng và đồ ăn nhanh xuất hiện dày đặc trong bữa ăn. Rau xanh và trái cây thì hiếm hoi. Cộng thêm công việc ngồi bàn giấy suốt ngày, cân nặng của anh tăng hơn 20 kg chỉ trong một năm, huyết áp và mỡ máu đều vượt ngưỡng an toàn, nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai.

Thực tế, cơ thể đã phát tín hiệu cảnh báo từ rất sớm. Nửa năm trước khi đột quỵ, anh Trương đã nhiều lần chóng mặt, tê tay chân, đôi lúc nói năng hơi ngọng. Tất cả đều bị anh quy cho mệt mỏi vì làm việc nhiều, nghỉ ngơi chút là qua.

Cho đến buổi sáng định mệnh, anh vừa thức dậy đã choáng váng, đứng không vững, nửa người phải mất cảm giác, nói không rõ lời, nước dãi chảy không kiểm soát. Vợ anh hoảng loạn gọi cấp cứu. Dù giữ được mạng sống, anh vẫn phải đối mặt với chẩn đoán nhồi máu não thiếu máu cục bộ cấp, liệt nửa người phải, rối loạn ngôn ngữ, cần phục hồi chức năng dài hạn, khả năng hồi phục còn là dấu hỏi lớn.

Vì sao đàn ông trung niên là nhóm nguy cơ cao?

Theo dữ liệu lâm sàng, độ tuổi mắc nhồi máu não đang trẻ hóa rõ rệt, trong đó nam giới 40-55 tuổi trở thành nhóm nguy cơ cao, tỷ lệ mắc cao hơn phụ nữ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực công việc, thức khuya, tiếp khách nhiều, ngồi lâu, ăn uống thất thường.

Ba thói quen của anh Trương chính là “combo” nguy hiểm. Thức khuya và ngồi lâu làm tổn thương mạch máu, khiến máu lưu thông kém, dễ hình thành cục máu đông. Hút thuốc và uống rượu trực tiếp phá hủy lớp nội mạc mạch máu, làm tăng độ nhớt của máu và nguy cơ tắc mạch. Chế độ ăn nhiều dầu mỡ, mặn, cộng với ít vận động, thúc đẩy tăng huyết áp, mỡ máu và đường huyết, tạo điều kiện lý tưởng cho đột quỵ xảy ra.

Những dấu hiệu cảnh báo không nên cố chịu

Bác sĩ nhấn mạnh, đột quỵ não không xuất hiện đột ngột. Trước đó thường có những dấu hiệu như chóng mặt dữ dội, tê yếu một bên tay chân, nói khó, méo miệng, nhìn mờ thoáng qua, trí nhớ giảm, buồn ngủ bất thường hoặc tê cứng nửa mặt. Nhiều người thấy triệu chứng tự hết sau vài phút nên chủ quan, nhưng đó có thể là cơn thiếu máu não thoáng qua, báo hiệu nguy cơ đột quỵ thực sự trong thời gian ngắn tiếp theo.

Phòng ngừa đột quỵ, đừng đợi đến lúc quá muộn

Với nam giới trung niên, việc phòng ngừa không hề xa vời. Ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya, tránh ngồi lâu. Cai thuốc lá, hạn chế rượu bia. Ăn nhạt hơn, ít dầu mỡ, tăng rau xanh, trái cây và uống đủ nước. Duy trì vận động đều đặn mỗi tuần. Khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát huyết áp, mỡ máu, đường huyết. Đồng thời học cách giảm căng thẳng, giữ tinh thần ổn định.

Câu chuyện của anh Trương là lời cảnh tỉnh đắt giá. Sức khỏe không phải thứ có thể “chịu đựng” mà qua, mà cần được nuôi dưỡng từng ngày. Đừng để những thói quen tưởng chừng vô hại hôm nay trở thành gánh nặng cả đời cho chính mình và gia đình ngày mai.

Nguồn và ảnh: Sohu