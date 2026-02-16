Không ít nam giới tin rằng "chuyện ấy" càng kéo dài thì càng thể hiện bản lĩnh và giúp phụ nữ thỏa mãn hơn. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Hsu Lan-fang, chuyên gia tình dục học tại Đài Loan (Trung Quốc) đây là một quan niệm sai lầm. Bà thẳng thắn cho rằng trong sex, thời gian không phải yếu tố quyết định tất cả.

"Chuyện ấy" bao lâu là lý tưởng?

Trong một video trên kênh của mình, Tiến sĩ Hsu Lan-fang cho biết tổng thời gian cho một lần quan hệ, bao gồm màn dạo đầu, thâm nhập và kết thúc, nên khoảng 30 phút, tối đa không quá 40 phút. Với riêng giai đoạn thâm nhập, nghiên cứu cho thấy khoảng 7 - 13 phút là khung thời gian lý tưởng khiến phần lớn phụ nữ cảm thấy hài lòng.

Ảnh minh họa

Điều đó có nghĩa là nếu "chuyện ấy" kéo dài quá lâu, đặc biệt khi chỉ tập trung vào thâm nhập, chị em không những không thích hơn mà còn có thể mệt mỏi, giảm hưng phấn hoặc khô rát. Trong sex, cảm giác liên tục bị gián đoạn hoặc thay đổi tư thế quá nhiều khiến phụ nữ phải "bắt đầu lại từ đầu", làm giảm khả năng đạt cực khoái.

Vì sao kéo dài quá lâu lại phản tác dụng?

Theo Tiến sĩ Hsu, khi quan hệ quá dài, cơ thể phụ nữ khó duy trì mức hưng phấn ổn định. Nếu không đạt đỉnh trong thời điểm phù hợp, cảm giác khoái cảm có thể giảm dần thay vì tăng lên. Điều này khiến "chuyện ấy" trở nên áp lực hơn là tận hưởng.

Bà cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu lý tưởng là người phụ nữ đạt cực khoái trước hoặc gần thời điểm nam giới xuất tinh. Tuy nhiên, thực tế không nhiều đàn ông làm được điều đó chỉ bằng cách kéo dài thời gian thâm nhập. Thay vì cố duy trì thật lâu, nên chú trọng màn dạo đầu và kích thích âm vật, vì đây là yếu tố quan trọng trong khoái cảm của nữ giới.

Chị em thực sự thích điều gì trong "chuyện ấy"?

Điều khiến phụ nữ "mê mệt" không phải số phút trong quan hệ, mà là cảm giác được kết nối và thấu hiểu. Khi người đàn ông biết quan sát phản ứng của bạn tình, duy trì nhịp độ phù hợp và tập trung vào cảm xúc thay vì đồng hồ, trải nghiệm sex sẽ trọn vẹn hơn.

Tiến sĩ Hsu Lan-fang cũng cho rằng nếu phụ nữ cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương, họ sẽ dễ hòa mình vào khoái cảm hơn. Khi đó, dù "chuyện ấy" chỉ kéo dài 5 phút, 7 phút hay 10 phút, chất lượng vẫn có thể rất cao.

Ảnh minh họa

Tóm lại, làm "chuyện ấy" càng lâu không đồng nghĩa với việc chị em càng thích. Khung thời gian lý tưởng cho phần thâm nhập là 7 - 13 phút, còn tổng thời gian quan hệ nên quanh 30 phút. Quan trọng nhất trong sex không phải kéo dài bao lâu, mà là đúng nhịp, đúng cảm xúc và sự hòa hợp giữa hai người.

Nguồn và ảnh: HK01, Family Doctor