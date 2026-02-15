Kỳ nghỉ Tết trùng lễ valentine, Tiểu Yến, ngoài 20 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) háo hức chờ bạn trai từ thành phố khác tới thăm. Yêu xa gần 2 năm, hai người hiếm khi gặp nhau. Cuộc hội ngộ sau nhiều tháng xa cách nhanh chóng trở thành một đêm khó quên, nhưng lại là theo cách không ai mong muốn.

Sau khi làm "chuyện ấy", Tiểu Yến cảm thấy bụng dưới âm ỉ đau. Cô nghĩ chỉ là mệt nên cố chịu đựng. Vài giờ sau, cơn đau dồn dập, mặt tái nhợt, buồn nôn liên tục. Bạn trai đề nghị đến bệnh viện nhưng cô ngại ngùng từ chối. Chỉ đến khi gần như không thể đứng vững, xe cấp cứu mới được gọi.

Ảnh minh họa

Tiến sĩ Lý Vệ Quân, bác sĩ sản phụ khoa tiếp nhận ca bệnh này cho biết: “Khi nghe mô tả triệu chứng, tôi nghi ngờ ngay khả năng vỡ hoàng thể. Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân xuất huyết ồ ạt trong ổ bụng. Lượng máu được hút ra trong ca mổ lên tới khoảng 1,5 lít. Ngoài vùng chậu, máu còn lan rộng trong khoang bụng".

Ê-kíp phải nội soi khẩn cấp, xử lý điểm rách ở buồng trứng, cắt nang hoàng thể và làm sạch ổ bụng. May mắn, buồng trứng vẫn được bảo tồn. Nhưng với tư cách vừa là bạn cấp 3 của người bạn trai, vừa là bắc sĩ điều trị thì Tiến sĩ Lý không thể không trách anh ta vài câu.

Nguyên nhân khiến cô gái trẻ vỡ hoàng thể không hề hiếm gặp ở các cặp đôi trẻ: quan hệ tình dục quá mạnh. Ông cho rằng đáng lo hơn là nhận thức sai lệch của nhiều người. Trong khi cô gái xấu hổ, bạn trai lại tỏ ra tự hào, xem đó là “bản lĩnh”. Theo bác sĩ, đây là quan niệm sai lầm và nguy hiểm.

Tổng lượng máu trong khoang bụng do vỡ hoàng thể là 1,5 lít (Ảnh BV cung cấp)

Cẩn trọng với vỡ hoàng thể do quan hệ quá mạnh bạo

Tiến sĩ Lý Vệ Quân cho biết, vỡ hoàng thể khá phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, thường xảy ra vào khoảng ngày 20 đến 26 của chu kỳ kinh. Trường hợp nhẹ có thể tự hồi phục, nhưng nếu chảy máu nhiều vào ổ bụng sẽ phải phẫu thuật cấp cứu. Nguy hiểm nhất là sốc mất máu, máu ồ ạt có thể chèn ép tim, phổi và đe dọa tính mạng. Nếu đến viện muộn hoặc tổn thương nặng, người bệnh có thể không bảo tồn được buồng trứng, ảnh hưởng khả năng sinh sản sau này.

Theo bác sĩ Lý, vỡ hoàng thể có thể do tự vỡ hoặc do tác động ngoại lực, trong đó yếu tố ngoại lực như quan hệ thô bạo là nguyên nhân thường gặp hơn. Chỉ riêng dịp Valentine, ông đã tiếp nhận 4 ca tương tự, đều là các cặp đôi trẻ.

Dấu hiệu điển hình gồm đau đột ngột vùng hạ vị, đau tăng dần, kèm buồn nôn, mệt lả do mất máu. Siêu âm sẽ phát hiện dịch trong ổ bụng và hình ảnh nang hoàng thể.

Ảnh minh họa

Để giảm nguy cơ vỡ hoàng thể, các cặp đôi nên tránh quan hệ quá mạnh bạo, đặc biệt vào giai đoạn giữa và cuối chu kỳ kinh khi buồng trứng nhạy cảm hơn. Không nên tạo áp lực mạnh lên vùng bụng dưới hoặc thay đổi tư thế đột ngột gây va chạm sâu.

Nếu trong hoặc sau khi quan hệ xuất hiện đau bụng dưới bất thường, đau tăng dần, kèm chóng mặt hoặc buồn nôn, cần đi khám ngay thay vì chịu đựng vì xấu hổ. Phụ nữ có tiền sử u nang buồng trứng hoặc từng vỡ hoàng thể càng nên thận trọng và khám phụ khoa định kỳ để được tư vấn phù hợp.

Nguồn và ảnh: EBC, China News