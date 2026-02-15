Bác sĩ hướng dẫn ăn bánh chưng ngày Tết không đầy bụng, trào ngược

Vì sao lại bị đầy bụng, nóng ruột khi ăn bánh chưng?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BS Phạm Khánh Linh cho biết, nguyên nhân khiến không ít người bị nóng ruột khi ăn bánh chưng vào ngày Tết có thể là do:

Bánh chưng dễ gây khó tiêu: Gạo nếp là nguyên liệu chiếm phần lớn trong bánh chưng, dồi dào tinh bột. Tuy nhiên, cấu trúc của tinh bột trong gạo nếp lại phức tạp, khó tiêu hơn gạo tẻ. Nếu ăn quá nhiều bánh chưng, bạn rất dễ bị đầy bụng.

Gạo nếp trong bánh chưng dễ lên men: Đồ nếp như bánh chưng thường bị lên men trong dạ dày và ruột non dễ hình thành bọt khí. Những bọt khí này thường dẫn đến tình trạng đầy hơi, khó tiêu, nóng ruột.

Ăn quá nhiều: Khi tiêu thụ lượng lớn đồ nếp, dạ dày có nguy cơ bị quá tải, khiến thức ăn không kịp tiêu hóa. Đây là một trong những nguyên nhân khiến lượng axit trong dạ dày gia tăng, tạo áp lực lên cơ thắt thực quản gây khó tiêu, ợ chua.

Cơ địa không phù hợp với đồ nếp: Nếu nhạy cảm với đồ nếp, bạn có thể bị nóng ruột khi ăn nhiều bánh chưng.

Nhìn chung, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nóng ruột khi ăn bánh chưng trong ngày Tết tương đối đa dạng. Để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến đường ruột, mọi người cần chú ý ăn uống có chừng mực, không tiêu thụ quá nhiều đồ nếp.

Bánh chưng là món ăn yêu thích của nhiều người, nhưng ăn không đúng cách có thể gây đầy bụng, khó tiêu

Ăn bánh chưng thế nào để không đầy bụng, trào ngược?

Báo VnExpress dẫn lời BS.CKI Hoàng Đình Thành - khoa Nội Tiêu hóa - Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết, để hạn chế đầy bụng, trào ngược khi ăn bánh chưng, ba của bạn nên ăn với lượng vừa phải, mỗi lần chỉ nên ăn khoảng 1/8 chiếc bánh, tương đương 200-250 kcal, không nên ăn liên tục nhiều bữa. Người thừa cân, béo phì, đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc có bệnh lý dạ dày, nên giảm lượng ăn xuống còn 1/2-1 miếng nhỏ mỗi lần và không ăn thường xuyên.

Nên ưu tiên bánh chưng luộc, hạn chế bánh chưng chiên rán nhiều dầu mỡ. Tránh ăn bánh chưng sau 19h để dạ dày có ít nhất 3-4 giờ tiêu hóa trước khi ngủ. Khi ăn, nên kết hợp với rau xanh, dưa hành hoặc các món giàu chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa. Đồng thời hạn chế rượu bia vì cồn có thể kích thích niêm mạc dạ dày, làm tăng tiết axit, khiến nguy cơ ợ nóng và trào ngược cao hơn.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như ợ nóng kéo dài, đau thượng vị, buồn nôn, khó nuốt, ho khan mạn tính hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đi khám chuyên khoa tiêu hóa để được tư vấn và điều trị phù hợp.