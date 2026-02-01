Uống sữa tươi hay sữa chua tốt hơn? Câu trả lời không đơn giản như bạn nghĩ

Thực tế, đây không phải là cuộc so kè thắng thua. Sữa tươi và sữa chua giống như hai hình thức tập luyện khác nhau: một bên thiên về nền tảng dinh dưỡng nguyên bản, một bên nổi bật nhờ quá trình lên men mang lại lợi ích riêng. Chọn đúng loại còn phụ thuộc vào thể trạng và nhu cầu của mỗi người.

Về giá trị dinh dưỡng, cả hai đều là nguồn cung cấp protein và canxi quan trọng. Trung bình 100 ml sữa tươi nguyên kem chứa khoảng 3,2g protein, trong khi sữa chua nguyên vị có thể đạt khoảng 3,5g. Nhờ quá trình lên men, sữa chua tạo ra thêm các peptide hoạt tính, tức là những “mảnh nhỏ” của protein, giúp cơ thể hấp thu dễ dàng hơn. Về canxi, sữa tươi có hàm lượng nhỉnh hơn đôi chút, nhưng axit lactic trong sữa chua lại hỗ trợ khoáng chất này thẩm thấu qua thành ruột hiệu quả hơn. Với người không dung nạp lactose, sữa chua không đường hoặc sữa tươi không lactose là lựa chọn thân thiện hơn cho hệ tiêu hóa.

Xét về vitamin, cả hai đều cung cấp vitamin B2 và B12. Quá trình lên men của sữa chua còn có thể tạo thêm một lượng nhỏ vitamin nhóm B. Tuy nhiên, các sản phẩm sữa chua tiệt trùng bảo quản ở nhiệt độ phòng có thể bị giảm bớt một phần vitamin nhạy cảm với nhiệt, tương tự như sữa tươi tiệt trùng.

Với hệ tiêu hóa, sự khác biệt rõ rệt nằm ở lactose. Sữa tươi chứa lactose nguyên vẹn, cần enzym lactase của cơ thể để phân giải. Trong khi đó, vi khuẩn lên men trong sữa chua đã “xử lý trước” khoảng 30% lượng lactose, nên dễ tiêu hơn. Các loại sữa chua bảo quản lạnh có chứa lợi khuẩn sống, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Tuy nhiên, sữa chua để ở nhiệt độ phòng thường đã qua xử lý nhiệt sau lên men, nên lượng lợi khuẩn hoạt động có thể giảm.

Độ axit của sữa chua cũng gần với môi trường dạ dày hơn so với sữa tươi. Khi uống lúc đói, sữa chua tạo khối đông mịn, ít gây cảm giác nặng bụng hơn một số người khi uống sữa tươi.

Trong đời sống hằng ngày, mỗi loại có “đất dụng võ” riêng. Bữa sáng với ngũ cốc và sữa tươi giúp cung cấp năng lượng ổn định. Sữa chua kết hợp với các loại hạt tăng cảm giác no và hỗ trợ tiêu hóa. Sau vận động, protein whey trong sữa tươi hấp thu khá nhanh, nhưng sữa chua cũng chứa nhiều axit amin chuỗi nhánh hỗ trợ phục hồi cơ bắp. Với người cần kiểm soát đường huyết, nên đọc kỹ nhãn dinh dưỡng vì nhiều loại sữa chua hương vị có thể chứa tới 15-20g đường mỗi khẩu phần. Ưu tiên sữa chua không đường, có hàm lượng carbohydrate khoảng 6g hoặc thấp hơn trên 100ml là lựa chọn an toàn hơn.

Thay vì đặt câu hỏi “loại nào tốt hơn”, điều quan trọng là dùng đúng cách. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm có thể ưu tiên sữa chua. Người cần tăng cơ, bổ sung năng lượng có thể chọn sữa tươi. Người không dung nạp lactose nên chọn sản phẩm không lactose hoặc sữa chua lên men kỹ. Duy trì thói quen tiêu thụ khoảng 300 đến 500ml sản phẩm từ sữa mỗi ngày, phù hợp với khuyến nghị dinh dưỡng, mới là yếu tố quyết định để những thực phẩm màu trắng này thực sự góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: Sohu