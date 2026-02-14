Đi chợ Tết chưa? Bác sĩ mách 3 món ăn vặt “tuổi thơ” giúp điều hòa khí huyết, tăng cường chức năng lá lách, thúc đẩy mái tóc khỏe mạnh

Dạo một vòng phố hàng Tết, nhìn quầy kẹo bánh đầy ắp đồ ăn vặt xưa cũ, nhiều người chưa kịp vui đã… lo cho dạ dày. Theo bác sĩ Đông y Vương Đại Nguyên (Trung Quốc), đây thực chất là “bài kiểm tra sức chịu đựng của hệ tiêu hóa”. Có món càng ăn càng nặng bụng, nhưng cũng có món nếu dùng đúng cách lại giúp cơ thể “dọn dẹp hậu quả” sau những bữa tiệc dầu mỡ.

Vị bác sĩ này gợi ý 3 món ăn vặt truyền thống tương đối có lợi nếu dùng điều độ.

Đầu tiên là mứt vỏ quýt. Trong Đông y, vỏ quýt hay trần bì quy kinh tỳ và phế, có tác dụng lý khí, kiện tỳ, hóa thấp. Sau những bữa ăn nhiều thịt cá, đồ chiên xào, một miếng mứt vỏ quýt có thể giúp tiêu thực, giảm cảm giác đầy trướng, ngấy dầu. Vị chua xen lẫn chút đắng và mùi thuốc bắc khiến không phải ai cũng thích, nhưng lại là “trợ thủ” tốt cho tiêu hóa.

Thứ hai là kẹo mè đen. Đông y cho rằng mè đen có tác dụng bổ can thận, ích tinh huyết, nhuận tràng, hỗ trợ cơ thể suy nhược. Những người hay chóng mặt, tóc bạc sớm, đau mỏi lưng gối do can thận hư có thể hưởng lợi phần nào khi dùng vừa phải. Tuy nhiên, đây vẫn là kẹo ngọt, nên không thể ăn thoải mái.

Cuối cùng là mạch nha, tức kẹo mạch nha truyền thống. Theo y học cổ truyền, mạch nha giúp bổ trung ích khí, kiện tỳ hòa vị, từng được dùng cho người tỳ vị hư hàn, đau bụng, mệt mỏi. Nhưng bác sĩ lưu ý, người hiện đại phần lớn dư thừa năng lượng, nếu ăn quá nhiều đồ ngọt dễ sinh thấp nhiệt, làm nặng thêm trào ngược dạ dày thực quản và tăng đường huyết.

Bên cạnh đó, cũng có những món “tuổi thơ” nên hạn chế.

Đứng đầu là bánh tẩm đường chiên giòn kiểu truyền thống (bán rán hay bánh cam), vốn là tổ hợp của dầu, đường và độ dính cao. Theo Đông y, món này vị ngọt, tính ấm và thiên về sinh thấp, dễ gây đầy hơi, ợ chua. Để lâu còn hút ẩm, biến chất, tăng cảm giác ngấy và khó tiêu.

Bánh gạo nếp chiên cũng không phải lựa chọn lý tưởng. Bản thân nếp đã có tính ấm, dễ gây tích trệ nếu ăn nhiều; khi đem chiên lại càng nặng bụng, dễ làm trướng khí, khô miệng, nóng rát họng. Người có cơ địa đàm thấp, dễ “nóng trong” nên chỉ ăn tượng trưng.

Các loại mứt, trái cây sấy cũng cần dè chừng. Vấn đề không nằm ở trái cây mà ở lượng đường tinh luyện bổ sung rất cao. Ăn nhiều dễ sinh thấp nhiệt, gây khô rát họng, khàn tiếng, nổi mụn, nhiệt miệng. Trẻ nhỏ với hệ tiêu hóa còn non yếu càng dễ tích thực, đầy bụng, ngủ không yên nếu ăn quá tay.

Theo bác sĩ Vương Đại Nguyên, Tết là để thưởng thức không khí sum vầy, nhưng ăn uống cần có chọn lọc. Những món có tác dụng lý khí, kiện tỳ có thể dùng chậm rãi, còn nhóm nhiều dầu và đường chỉ nên nếm cho biết vị. Hiểu rõ tính vị và cơ chế tác động của từng món sẽ giúp bạn vừa giữ được niềm vui ngày Tết, vừa không biến những ngày đầu năm thành “ác mộng” của dạ dày.

Nguồn và ảnh: Health 2.0