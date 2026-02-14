Tại sao vùng kín nữ giới phát ra âm thanh lạ khi làm "chuyện ấy" ? Bác sĩ: Có thể là dấu hiệu nhiều BỆNH TẬT!

Trong lúc làm "chuyện ấy" việc vùng kín đột nhiên phát ra tiếng “bụp” hoặc “vù vù” có thể khiến nhiều phụ nữ đỏ mặt vì xấu hổ. Phần lớn trường hợp, đây chỉ là hiện tượng sinh lý do không khí bị đẩy vào rồi thoát ra khỏi âm đạo khi sex. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo: Nếu âm thanh lạ đi kèm dấu hiệu bất thường, đó có thể là tín hiệu của vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Theo bác sĩ Gao Junting (Hồng Kông, Trung Quốc) hiện tượng này thường xảy ra khi thay đổi tư thế sex hoặc chuyển động mạnh khiến không khí lọt vào âm đạo. Khi tiếp tục quan hệ, lượng khí bị ép ra ngoài sẽ tạo tiếng tương tự “xì hơi”. Nếu không kèm mùi hôi, đau hay khí hư bất thường, phụ nữ không cần quá lo lắng.

Tuy nhiên, không phải lúc nào âm thanh này cũng vô hại. Gao Junting cảnh báo đôi khi đây cũng có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe như:

1. Rối loạn sàn chậu sau sinh

Phụ nữ từng sinh thường có thể gặp tình trạng cơ sàn chậu suy yếu. Khi cấu trúc nâng đỡ âm đạo lỏng lẻo hơn bình thường, không khí dễ lọt vào và thoát ra nhiều hơn. Nếu kèm theo cảm giác nặng vùng chậu, són tiểu hoặc giảm cảm giác khi quan hệ, đây có thể là dấu hiệu sa thành âm đạo hoặc suy yếu cơ sàn chậu, cần được thăm khám chuyên khoa.

2. Rò trực tràng âm đạo

Trong những trường hợp hiếm nhưng nghiêm trọng, đặc biệt sau phẫu thuật đại tràng hoặc biến chứng sản khoa, có thể hình thành đường rò giữa trực tràng và âm đạo. Khi đó, khí hoặc thậm chí phân có thể thoát qua âm đạo. Nếu âm thanh lạ đi kèm mùi bất thường hoặc dịch bẩn, cần đi khám ngay vì đây là tình trạng bệnh lý cần can thiệp y tế.

3. Nhiễm trùng âm đạo do vi khuẩn

Một số vi khuẩn phát triển mạnh có thể sinh khí. Khi đó, ngoài âm thanh lạ, phụ nữ thường có thêm triệu chứng như khí hư đổi màu, mùi tanh, ngứa hoặc rát. Đây có thể là viêm âm đạo do vi khuẩn, nếu không điều trị kịp thời có thể lan rộng và ảnh hưởng đến tử cung hoặc vòi trứng.

4. Thay đổi nội tiết hoặc khô âm đạo

Ở phụ nữ tiền mãn kinh hoặc sau sinh, sự suy giảm estrogen có thể làm niêm mạc âm đạo mỏng và khô hơn. Khi bôi trơn kém, chuyển động trong lúc quan hệ dễ tạo ra âm thanh bất thường. Nếu kèm đau rát hoặc chảy máu nhẹ, nên kiểm tra để loại trừ tổn thương niêm mạc.

Khi nào cần đi khám vì âm thanh lạ khi làm "chuyện ấy"?

Âm thanh đơn thuần, không mùi, không đau và chỉ xảy ra trong lúc quan hệ thường không đáng lo. Nhưng nếu đi kèm một trong các dấu hiệu sau, phụ nữ nên thăm khám:

- Khí hư bất thường hoặc mùi hôi rõ rệt

- Đau khi quan hệ

- Són tiểu, nặng vùng chậu

- Dịch bẩn hoặc có lẫn phân

Đặc biệt, bác sĩ Gao Junting khuyến nghị phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ, đặc biệt sau sinh hoặc sau phẫu thuật vùng bụng chậu. Việc giữ vệ sinh đúng cách, không thụt rửa sâu và tránh dùng dung dịch có tính tẩy mạnh giúp duy trì cân bằng vi sinh tự nhiên.

Tóm lại, tiếng “bụp” khi sex phần lớn là sinh lý bình thường. Tuy nhiên, nếu cơ thể gửi thêm tín hiệu cảnh báo, đừng vì xấu hổ mà bỏ qua. Phát hiện sớm bất thường là chìa khóa điều trị nhanh và hiệu quả.

Nguồn và ảnh: HK01, Family Doctor