Cửa khẩu hàng không tăng giám sát, ngăn virus Nipah

Trước nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm gia tăng dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội, đặc biệt là virus Nipah, Bộ Y tế xác định các cửa khẩu hàng không quốc tế là tuyến đầu kiểm soát nguy cơ xâm nhập và lây lan dịch bệnh xuyên biên giới.

Cơ quan này yêu cầu tăng cường giám sát y tế tại sân bay, đồng thời đổi mới truyền thông theo hướng hiện đại, ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch trong giai đoạn cao điểm đi lại.

Hà Nội giám sát chặt tại sân bay Nội Bài trước nguy cơ dịch Nipah xâm nhập. Ảnh: ACV

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương kiểm tra hệ thống giám sát y tế đối với hành khách nhập cảnh, gồm máy đo thân nhiệt tự động, nhân lực thường trực và quy trình phát hiện sớm - cách ly - xử lý các trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh nguy hiểm mới nổi, tái nổi.

Đoàn công tác đồng thời rà soát phương án ứng phó bệnh do virus Nipah trong bối cảnh nhu cầu đi lại quốc tế tăng cao dịp Tết.

Thứ trưởng nhấn mạnh Tết Nguyên đán và mùa lễ hội là thời điểm nguy cơ dịch gia tăng rõ rệt, ngành y tế không được chủ quan, phải duy trì cảnh giác cao độ, giám sát chặt tại cửa khẩu và xử lý kịp thời mọi tình huống.

Thứ trưởng Hương yêu cầu Sở Y tế Hà Nội tiếp tục siết giám sát tại Nội Bài; phối hợp chặt với các đơn vị trung ương; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư để sẵn sàng ứng phó, đặc biệt với nguy cơ xâm nhập của virus Nipah.

Ông Bùi Văn Hào, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội cho biết lưu lượng khách quốc tế qua sân bay Nội Bài tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập.

Đến thời điểm này, Hà Nội chưa ghi nhận ca mắc hoặc nghi mắc Nipah, cũng như các bệnh nguy hiểm khác như Ebola, MERS-CoV, Marburg hay Chikungunya. Các bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi xuất hiện rải rác, chưa hình thành ổ dịch lớn.

Theo ông Hào, CDC đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch từ sớm, ban hành hướng dẫn chuyên môn, tập huấn cho các đơn vị y tế, củng cố quy trình giám sát, phát hiện và xử lý ca bệnh.

Công tác kiểm dịch tại sân bay được tăng cường với hệ thống máy đo thân nhiệt, giám sát hành khách nhập cảnh và phối hợp chặt với các lực lượng chức năng để kiểm soát người đến từ vùng có dịch. CDC cũng đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh ngay tại cửa khẩu, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hóa chất, phương tiện bảo hộ, trang thiết bị y tế.

Bộ Y tế kiểm tra công tác giám sát, kiểm dịch y tế tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài

Ông Hào cho biết dịp Tết, lực lượng giám sát được bố trí trực 24/24 giờ, hệ thống kiểm soát duy trì liên tục tại 70 bệnh viện, phòng khám và cộng đồng; tập huấn cho y tế cơ sở về giám sát, phòng chống bệnh do virus Nipah.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện cho biết thêm truyền thông phòng bệnh tại sân bay cần đổi mới theo hướng hiện đại, trực quan, ứng dụng chuyển đổi số. Thông tin khuyến cáo nên truyền tải qua màn hình điện tử, video đa ngôn ngữ thay cho bảng tĩnh; đồng thời công khai số đường dây nóng để hành khách dễ tiếp cận hỗ trợ y tế.

Ông cũng đề nghị rà soát các bệnh viện gần sân bay có khoa truyền nhiễm đạt chuẩn, bảo đảm cách ly, điều trị kịp thời, hạn chế lây nhiễm chéo.