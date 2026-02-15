Người phụ nữ 51 tuổi tử vong sau bữa ăn cùng bạn bè, nguyên nhân từ món “cực độc” ít ai ngờ

Sự việc đau lòng xảy ra tại Philippines. Chiều 4/2, khi thủy triều rút ở khu rừng ngập mặn gần Puerto Princesa (Palawan), Emma Amit -nữ vlogger ẩm thực 51 tuổi cùng bạn bè lội bùn bắt hải sản. Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội, bà vui vẻ khoe những con ốc, cua vừa bắt được và chế biến ngay tại chỗ với nước cốt dừa.

Clip cho thấy Amit cầm một con cua có lớp vỏ hoa văn sặc sỡ, được người địa phương gọi là “cua quỷ”. Bà tách càng và ăn thử trước ống kính. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, nữ vlogger bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng.

Theo người thân, bà lên cơn co giật trên đường đến phòng khám, môi tím tái rồi rơi vào hôn mê- dấu hiệu suy hô hấp. Dù được cấp cứu, Amit không qua khỏi và qua đời ngày 6/2, tức hai ngày sau bữa ăn.

Độc tố trong "cua quỷ" khiến nữ người phụ nữ 51 tuổi tử vong.

Theo các chuyên gia, con cua trong video thuộc nhóm cua rạn san hô mang độc tố thần kinh cực mạnh. Chính những chất độc này được cho là nguyên nhân khiến cảnh ăn hải sản tươi sống lại trở thành thước phim cuối cùng của nữ vlogger.

"Cua quỷ" là một nhóm cua rạn san hô thuộc họ Xanthidae, họ cua phân bố rộng ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian. Trong nhóm này có nhiều loài được ghi nhận chứa độc tố thần kinh mạnh, đáng chú ý gồm cua Mosaic (Lophozozymus pictor), cua rạn độc hay còn gọi là cua quỷ (Zosimus aeneus), và cua "trứng xanh" (Atergatis floridus).

Sau khi người phụ nữ 51 tuổi này qua đời đột ngột , cơ quan chức năng địa phương đang theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của những người bạn đã đi cùng Amit để kịp thời phát hiện các triệu chứng ngộ độc. Vụ việc đã gây chấn động cộng đồng địa phương, khiến bạn bè và người thân của Amit không khỏi bàng hoàng. Bà Beverly Villanueva, một người bạn của nạn nhân, chia sẻ rằng sự ra đi của Amit là một "cú sốc quá lớn và đột ngột".

Theo Znews trước đó vào năm 2021, tại Thanh Hóa, một người đàn ông bị ngộ độc nặng sau khi ăn 1-4 con cua biển tự bắt. Khoảng 2 giờ sau ăn, bệnh nhân xuất hiện tê môi, tê lưỡi, buồn nôn, yếu tay chân, sau đó nhanh chóng rơi vào tình trạng liệt toàn thân, suy hô hấp và ngừng tuần hoàn.

Bệnh nhân được cấp cứu, ép tim, đặt nội khí quản và chuyển lên Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu. Mẫu cua được gửi giám định tại Viện Hải dương học xác định là cua quạt (Demania reynaudii), thuộc họ cua rạn Xanthidae.

Giới chuyên môn khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên ăn những loài cua rạn san hô lạ, đặc biệt là các loài có màu sắc sặc sỡ hoặc hình thái bất thường. Nếu nghi ngờ ngộ độc, cần nhanh chóng tìm cách loại bỏ phần thức ăn còn trong dạ dày, sử dụng than hoạt tính nếu có và đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được hỗ trợ hô hấp và điều trị chuyên sâu.

Đi du lịch biển, lưu ý 6 loại hải sản dễ gây dị ứng nhất

Một số loại hải sản dễ gây dị ứng nhất

- Tôm: Đây là một trong những hải sản hàng đầu gây dị ứng hải sản.

- Cua: Tương tự như tôm, cua chứa nhiều protein có khả năng gây phản ứng dị ứng.

- Sò, ngao, ốc… (nhuyễn thể hai mảnh vỏ): Các loại động vật thân mềm này cũng có thể gây dị ứng.

- Ghẹ: Cùng họ với cua, ghẹ cũng là một tác nhân dị ứng thường gặp.

- Mực, bạch tuộc (động vật thân mềm chân đầu): Loại hải sản này cũng nằm trong nhóm có khả năng gây dị ứng.

- Cá: Một số loại cá có vây, cá thu, cá ngừ, cá hồi cũng có thể gây dị ứng nhưng tỷ lệ thường thấp hơn so với động vật có vỏ.

Người phụ nữ 38 tuổi đột ngột tử vong vì ngày nào cũng uống thứ nước "dễ gây nghiện" ĐỌC NGAY

Ăn hải sản thế nào khi đi du lịch để an toàn sức khỏe

- Hạn chế gỏi sống: Để bảo vệ sức khỏe nên hạn chế gỏi sống, tránh kết hợp thực phẩm giàu vitamin C, không nên dùng bữa sát giờ lên máy bay là những lưu ý khi ăn hải sản.

- Không ăn hải sản lúc đói hoặc ăn quá nhiều: Ăn quá nhiều hải sản trong một bữa, nhất là khi bụng đói có thể gây áp lực cho hệ tiêu hóa, đầy bụng, khó tiêu, thậm chí tăng axit uric, không tốt cho người có tiền sử gout hoặc bệnh thận.

Một số người sau khi ăn nhiều tôm, cua có thể nổi mẩn đỏ, ngứa kéo dài do trong hải sản chứa histamin tự nhiên.

Minh Hoa (t/h)