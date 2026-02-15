Người đàn ông bụng "cứng như đá" 2 tuần, bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Ngày 14/2, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết ê-kíp bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân có dị vật xuyên tá tràng, đâm thủng thận gây áp xe nguy hiểm.

Bệnh nhân T.N.T.T (49 tuổi, phường Bắc Nha Trang) nhập viện trong tình trạng đau bụng, đau lưng kèm sốt. Theo người bệnh, khoảng hai tuần trước đã vô tình nuốt phải tăm tre khi uống nước nhưng nghĩ dị vật sẽ tự trôi nên không đi khám.

Kết quả nội soi không phát hiện bất thường. Tuy nhiên, chụp CT và siêu âm cho thấy một đoạn tăm tre xuyên từ tá tràng vào thận phải, gây nhiễm trùng và hình thành ổ áp xe. Nhận định đây là ca hiếm gặp, nguy cơ biến chứng cao, các bác sĩ đã mổ hở lấy dị vật qua đường thận và xử lý ổ mủ.

Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

Dị vật là cây tăm được lấy từ thận. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Từ trường hợp này các bác sĩ khuyến cáo, dị vật sắc nhọn như tăm tre khi nuốt phải có thể gây thủng đường tiêu hóa và tổn thương các cơ quan lân cận, đe dọa tính mạng. Khi nghi ngờ nuốt phải dị vật, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời, tránh chủ quan dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Tăm tre là vật dụng được đa số người Việt sử dụng hàng ngày sau bữa ăn nhằm mục đích loại bỏ thức ăn còn dắt dính tại các kẽ răng. Có nhiều nghiên cứu khoa học khẳng định dùng tăm như một thói quen không tốt cho sức khỏe như làm tổn thương lợi, chân răng không tốt cho răng, hay khi sử dụng sơ ý sẽ rơi vào đường tiêu hóa, đường thở rất nguy hiểm, nếu không được xử lý đúng dễ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Đã có những khuyến cáo về thay thế tăm tre bằng chỉ Nha khoa nhưng do nhiều lý do khách quan nên việc sử dụng chỉ Nha khoa chưa phổ biến.

Theo các chuyên gia, dị vật tăm tre là một dị vật thường gặp trong các dị vật đường tiêu hóa. Nếu không xử trí kịp thời có thể gây ra các biến chứng như chảy máu, loét hay nặng hơn là thủng đường tiêu hóa và đâm xuyên vào các tạng khác trong ổ bụng.

Do tính chất phổ biến của việc sử dụng tăm tre và rất nguy hiểm khi tăm rơi vào đường thở hay đường ăn uống nên các bác sĩ chuyên khoa có các khuyến cáo về dùng tăm như sau:

- Sau khi ăn uống, nếu có dùng tăm xỉa răng nên tập trung chú ý khi thực hiện các động tác, tránh lơ đãng, không tập trung để sảy ra sơ suất để tăm bị hút rơi vào đường thở hay đường tiêu hóa.

- Sau khi sử dụng xong thì vứt bỏ luôn, không nên ngậm trong miệng để nói chuyện hoặc làm việc khác.

- Tạo thói quen sử dụng chỉ Nha khoa thay thế tăm trong sinh hoạt hàng ngày. Khi lỡ nuốt phải dị vật, bệnh nhân cần được đưa đi khám ngay tại các cơ sở y tế kể cả khi chưa có biểu hiện triệu chứng, không nên tự ý chữa mẹo có thể nguy hiểm cho sức khỏe.