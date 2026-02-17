Ngừng tim sau 5 phút nhập viện, người đàn ông 43 tuổi giành lại sự sống nhờ ECMO

Ngày 17/2, theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, bệnh viện đang điều trị tích cực cho bệnh nhân V. (43 tuổi) bị nhồi máu cơ tim đột ngột.

Trước đó, bệnh nhân đang đi xe thì đột ngột xuất hiện triệu chứng tức ngực, khó thở, vã mồ hôi và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Chỉ sau khoảng 5 phút nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn, nguy cơ tử vong rất cao. Ê-kíp cấp cứu lập tức triển khai các biện pháp hồi sức tim phổi nâng cao gồm ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản và hồi sức tích cực.

Sau hồi sức, bệnh nhân có tuần hoàn trở lại nhưng tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn vẫn rất nặng, tiên lượng nguy kịch. Hệ thống báo động đỏ được kích hoạt để hội chẩn khẩn cấp giữa các chuyên khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và Nội tim mạch.

Nam bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

Qua hội chẩn, các bác sĩ xác định nguyên nhân là nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành phải. Bệnh nhân được tiến hành chụp mạch vành, lấy huyết khối và đặt stent động mạch vành phải. Ngay sau can thiệp mạch vành, trước tình trạng chức năng tim chưa hồi phục hoàn toàn và xuất hiện nhiều cơn rối loạn nhịp nguy hiểm, bệnh nhân được chỉ định đặt ECMO nhằm hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp.

Quyết định này được đưa ra trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ chuyên khoa Tim mạch và các bác sĩ chuyên khoa Hồi sức cấp cứu. Toàn bộ quá trình điều trị được theo dõi sát sao từng giờ với sự tham gia của nhiều chuyên khoa: Hồi sức tích cực, Nội tim mạch, Gây mê hồi sức và Điều dưỡng hồi sức.

Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân đang được duy trì an thần, giảm dần liều thuốc vận mạch, đã dừng tạo nhịp tim tạm thời; các chỉ số huyết động ổn định hơn, tình trạng oxy máu cải thiện rõ rệt, chức năng các cơ quan từng bước hồi phục.

Ca bệnh là minh chứng sinh động cho năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và tinh thần sẵn sàng cấp cứu 24/7 của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, khi khối lượng công việc và áp lực trực cấp cứu tăng cao, đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cả về nhân lực lẫn trang thiết bị.