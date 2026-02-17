Không thể ngừng ăn hạt hướng dương trong ngày Tết, nhưng hãy ghi nhớ điều này

Vì sao các loại hạt luôn xuất hiện trên bàn trà ngày Tết?

Tết Nguyên đán, bên cạnh bánh mứt và trà nóng, các loại hạt như hạt dưa, đậu phộng, hạt điều hay hạt hướng dương gần như trở thành "món ăn quốc dân". Chỉ cần ngồi xem phim, trò chuyện hay tiếp khách, nhiều người có thể vô thức ăn hết đĩa hạt lúc nào không hay.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, xét về mặt khoa học, các loại hạt thực sự là nhóm thực phẩm lành mạnh, giàu dưỡng chất và mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, việc ăn hạt cũng cần kiểm soát khẩu phần, bởi nếu ăn quá nhiều, lợi ích chưa chắc đã thấy nhưng nguy cơ tăng cân và ảnh hưởng sức khỏe lại rất dễ xảy ra.

Hạt – "kho dinh dưỡng" nhỏ nhưng cực kỳ chất lượng

Thành phần chính trong các loại hạt là chất béo, trong đó phần lớn là axit béo không bão hòa – nhóm chất béo tốt giúp hỗ trợ điều hòa mỡ máu và bảo vệ tim mạch.

Ngoài ra, các loại hạt còn cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng như:

Lecithin giúp hỗ trợ hoạt động não bộ, đồng thời bổ sung choline cần thiết cho cơ thể

Protein thực vật chất lượng cao

Vitamin E giúp chống oxy hóa, làm chậm lão hóa

Vitamin nhóm B hỗ trợ chuyển hóa năng lượng

Các khoáng chất thiết yếu như kali, canxi, magie, kẽm, selen

Nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng, việc ăn hạt đúng cách có thể giúp duy trì sức khỏe tổng thể, hỗ trợ não bộ và tăng cường miễn dịch.

Hạt hướng dương – Món ăn vặt nhỏ nhưng mang nhiều lợi ích bất ngờ

Trong số các loại hạt phổ biến ngày Tết, hạt hướng dương được nhiều người yêu thích vì vị béo bùi, dễ ăn và tạo cảm giác thư giãn khi "cắn" từng hạt.

Không chỉ ngon miệng, hạt hướng dương còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe:

- Hỗ trợ tim mạch

- Hạt hướng dương giàu axit béo không bão hòa và phytosterol – những chất có khả năng giúp giảm cholesterol xấu, từ đó hỗ trợ bảo vệ hệ tim mạch.

- Giúp làm đẹp da và chống lão hóa

Hàm lượng vitamin E cao trong hạt hướng dương giúp chống oxy hóa, bảo vệ tế bào da khỏi tác động của gốc tự do, góp phần duy trì làn da tươi trẻ.

- Tốt cho não bộ và giảm căng thẳng

Magie và vitamin nhóm B trong hạt hướng dương giúp ổn định thần kinh, hỗ trợ cải thiện tâm trạng và giảm mệt mỏi.

- Hỗ trợ miễn dịch

Khoáng chất kẽm và selen trong hạt hướng dương đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức đề kháng.

Vì sao ăn hạt dễ gây tăng cân?

Dù giàu dinh dưỡng, các loại hạt vẫn có một "điểm yếu" lớn: hàm lượng chất béo cao. Mà chất béo lại là dưỡng chất cung cấp năng lượng rất lớn, cao gấp hơn hai lần so với tinh bột và protein.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu ăn quá nhiều hạt, lượng calo nạp vào cơ thể sẽ tăng nhanh. Nếu không được tiêu hao, năng lượng dư thừa sẽ tích lũy thành mỡ, gây tăng cân và làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Chính vì vậy, chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh: Hạt tốt cho sức khỏe nhưng chỉ tốt khi ăn đúng lượng.

Mỗi ngày nên ăn bao nhiêu hạt là hợp lý?

Theo khuyến nghị dinh dưỡng, lượng hạt phù hợp là khoảng 50–70g mỗi tuần, tương đương không quá 10g mỗi ngày (tính phần nhân ăn được).

Nếu quy đổi ra lượng quen thuộc, con số này tương đương:

Hạt dưa: Khoảng 1 nắm nhỏ (tính cả vỏ khoảng 25g)

Đậu phộng: Khoảng 10 hạt nhân

Hạt điều: Khoảng 4–6 hạt lớn

Hạt hướng dương: Khoảng 1 thìa canh nhỏ nhân hạt

Những khuyến cáo quan trọng khi ăn hạt ngày Tết

Không nên ăn thay bữa chính

Hạt tuy giàu dinh dưỡng nhưng không cung cấp đủ các nhóm dưỡng chất cần thiết. Việc ăn nhiều hạt thay bữa chính dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng.

Cẩn trọng với hạt rang muối

Các loại hạt rang muối thường chứa lượng natri cao. Ăn quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và giữ nước trong cơ thể.

Ưu tiên hạt còn vỏ

Hạt còn vỏ giúp kéo dài thời gian ăn, tạo cảm giác no lâu hơn và hạn chế việc ăn quá nhiều.

Người mắc bệnh mạn tính nên kiểm soát lượng ăn

Những người bị béo phì, rối loạn mỡ máu hoặc tăng huyết áp cần đặc biệt chú ý khẩu phần để tránh nạp quá nhiều năng lượng và muối.

Ăn hạt đúng cách để vừa vui Tết vừa giữ dáng

Các chuyên gia cho rằng việc ăn hạt ngày Tết hoàn toàn không cần kiêng khem quá mức. Điều quan trọng là kiểm soát lượng ăn, lựa chọn hạt ít muối, hạn chế vừa xem TV vừa ăn liên tục.

Chỉ cần điều chỉnh thói quen nhỏ, các loại hạt như hạt hướng dương, hạt dưa hay đậu phộng vẫn có thể trở thành món ăn vặt vừa ngon miệng, vừa hỗ trợ sức khỏe, giúp bạn tận hưởng trọn vẹn không khí sum vầy ngày Tết mà không lo tăng cân hay ảnh hưởng cơ thể.