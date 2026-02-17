Ung thư rất “thích” 7 loại thực phẩm này: Toàn món nhiều người mê

Đầu năm 2026, dự án dinh dưỡng lớn của Pháp có tên NutriNet-Santé (theo dõi hơn 100.000 người trong khoảng 7,5 năm) ghi nhận: người tiêu thụ nhiều kali sorbate có nguy cơ ung thư vú cao hơn 26%. Trong khi đó, người dùng nhiều natri nitrit có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt cao hơn 32%. Cả potassium sorbate và natri nitrit đều là những chất bảo quản thực phẩm phổ biến.

Ngoài ra, việc tiêu thụ nhiều một số nhóm chất bảo quản khác cũng liên quan tới nguy cơ tiểu đường tuýp 2. Các nhà khoa học cho rằng một số phụ gia có thể gây viêm mạn tính, ảnh hưởng đến DNA hoặc làm xáo trộn hệ vi sinh đường ruột. Đây là những yếu tố được cho là có liên quan đến sự phát triển của ung thư khi tiếp xúc lâu dài.

Tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa nhiều chất bảo quản hoặc phụ gia có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

7 thực phẩm có thể làm tăng nguy cơ ung thư nếu lạm dụng

Dưới đây là 7 nhóm thực phẩm có chứa nhiều chất bảo quản hoặc phụ gia được khuyến nghị nên hạn chế tiêu thụ. Đáng nói, tất cả đều được nhiều người ưa chuộng.

1. Thịt chế biến sẵn

Thịt xông khói, xúc xích, giăm bông, thịt nguội… thường chứa nitrit/nitrat để giữ màu và chống vi khuẩn. Nitrit có thể tạo thành nitrosamine - hợp chất được xếp vào nhóm có khả năng gây ung thư. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp thịt chế biến vào nhóm 1 - tác nhân gây ung thư ở người.

Gợi ý: Ưu tiên thịt tươi, cá, trứng hoặc protein thực vật.

2. Siro

Một số loại siro phổ biến chứa kali sorbate và sulphite - nhóm chất bảo quản được nghiên cứu đề cập.

Gợi ý: Pha nước với lát chanh, dưa leo hoặc trái cây tươi thay vì dùng siro đóng chai.

3. Sốt salad và gia vị chứa giấm

Axit axetic - thành phần chính của giấm - cũng được nhắc đến trong nghiên cứu khi tiêu thụ nhiều. Nhiều loại sốt trộn và gia vị công nghiệp có bổ sung chất này để kéo dài hạn sử dụng.

Gợi ý: Làm sốt từ nước chanh, cam quýt hoặc tự pha tại nhà.

4. Sốt mì đóng chai

Các loại sốt mì công nghiệp thường chứa acetate, erythorbate hoặc các chất bảo quản khác nhằm giữ màu và hương vị.

Gợi ý: Dùng cà chua đóng hộp và tự nấu với thảo mộc, rau củ

5. Kẹo dẻo, kẹo trái cây

Nên thay thế kẹo dẻo bằng trái cây tươi nếu đang thèm ngọt.

Kẹo màu sắc bắt mắt thường chứa axit citric, axit axetic hoặc sulphite. Đây là nhóm thực phẩm siêu chế biến với danh sách phụ gia dài.

Gợi ý: Trái cây tươi vẫn là lựa chọn an toàn hơn cho cơn “thèm ngọt”.

6. Bánh được sản xuất theo dây chuyền công nghiệp

Nhiều loại bánh công nghiệp cần kali sorbate để bảo quản trong thời gian dài.

Gợi ý: Chọn bánh tươi hoặc bánh mì lên men tự nhiên có danh sách thành phần ngắn.

7. Bánh mì có chứa chất chống mốc

Một số loại bánh mì trắng, bánh cuộn đóng gói chứa sorbate hoặc acetate để chống mốc.

Gợi ý: Ưu tiên bánh nướng trong ngày hoặc sản phẩm ít phụ gia.

Có nên “tẩy chay” hoàn toàn?

Các chuyên gia nhấn mạnh: nguy cơ tăng chủ yếu ghi nhận ở nhóm tiêu thụ cao nhất và tiêu thụ trong thời gian dài. Điều này không có nghĩa ăn một lần là sẽ mắc ung thư. Tuy nhiên, việc giảm dần thực phẩm siêu chế biến và ưu tiên thực phẩm tươi, nguyên bản được xem là hướng đi an toàn hơn cho sức khỏe lâu dài.

Chìa khóa không phải là hoảng loạn, mà là chọn lọc, đọc kỹ nhãn thành phần và hạn chế những món “khoái khẩu” trên nếu chúng xuất hiện quá thường xuyên trong thực đơn.