Người đàn ông 27 tuổi tử vong đột ngột vì thói quen nâng tạ "chẳng giống ai"

Thời gian qua, liên tiếp các trường hợp tử vong khi tập thể dục hoặc duy trì những thói quen tưởng chừng lành mạnh đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng gắng sức quá mức và bỏ qua các bệnh lý nền tiềm ẩn. Trên mạng xã hội, một vụ việc từng xảy ra tại Trung Quốc cũng được chia sẻ trở lại, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sự việc đau lòng xảy ra tại Hà Nam (Trung Quốc). Thời điểm đó, phòng tập chưa mở cửa nhưng anh Tiểu Hầu (27 tuổi) vẫn đến tập một mình. Trong lúc cố nâng thanh tạ nặng 120kg, anh không may để tạ rơi trúng cổ, không thể tự cứu và tử vong.

Đi tập thể hình một mình, không nhờ ai giúp đỡ, người đàn ông 27 tuổi tử vong khi bị thanh tạ nặng 120kg rơi xuống chặn ngang cổ. Ảnh minh họa.

Anh Triệu- người bạn của nạn nhân cho biết, trước khi qua đời đột ngột, Tiểu Hầu là từng làm huấn luyện viên thể hình tại phòng tập.

Theo Triệu, Tiểu Hầu là một người nghiện tập thể dục, thậm chí có phần hơi ám ảnh thái quá. Tiểu Hầu chưa bao giờ nghĩ đến việc hẹn hò với bất cứ cô gái nào, anh ấy chỉ biết đến việc tập thể dục. Tiểu Hầu đã làm huấn luyện viên cá nhân được khoảng 4 năm, từ khi tốt nghiệp đại học, trình độ của anh rất tốt.

"Anh ấy hoàn toàn chuyên nghiệp trong cả đào tạo và ý thức", anh Triệu nói. Tuy nhiên, Tiểu Hầu quá tự tin vào bản thân và không bao giờ để người khác hỗ trợ trong quá trình tập luyện.

Thế nhưng, trước khi xảy ra tai nạn, Tiểu Hầu không còn làm huấn luyện viên thể hình nữa mà đã làm thư ký tại viện kiểm sát địa phương, song, tranh thủ nghỉ trưa, Tiểu Hầu sẽ tập thể dục. Về việc Tiểu Hầu vào phòng tập ngoài giờ làm việc, anh Triệu cho biết: "Anh ấy giữ chìa khóa phòng tập khi làm huấn luyện viên thể hình ở đây".

Khi nhân viên phòng tập đến mở cửa, họ nhanh chóng phát hiện có người bị thanh tạ đè lên và ngay lập tức gọi đến số khẩn cấp. Khi nhân viên y tế đến nơi, họ phát hiện ra rằng Tiểu Hầu đã qua đời.

Sau khi Tiểu Hầu qua đời, gia đình Tiểu Hầu kiện anh Triệu và phòng tập, đòi bồi thường rất lớn.

Những lời khuyên "vàng" giúp phòng ngừa các loại chấn thương khi tập tạ

- Tránh sử dụng tạ quá nặng: Tập tạ là môn thể thao tốt cho sức khỏe, tuy nhiên khi bắt đầu tập tạ, bạn nên tập với trọng lượng nhẹ. Khi bạn bắt đầu quen dần với việc tập tạ, bạn có thể tăng dần độ nặng của tạ. Việc nâng tạ nặng sẽ dẫn đến chuyển động giật lên trên, điều này sẽ làm tăng khả năng thanh tạ bị trượt và gây chấn thương cho bạn.

- Hãy khởi động trước khi tập: Để gìn giữ sức khỏe trước khi tập bạn cần làm nóng cơ thể trước khi tập luyện vì nó làm tăng tính đàn hồi và khả năng vận động, do đó giảm khả năng chấn thương. Chúng ta nên tập luyện với cường độ thấp trước khi tập tạ với trọng lượng lớn hơn để cơ bắp sẵn sàng.

- Nên tập động tác giãn cơ sau khi kết thúc buổi tập: Kéo giãn cơ giúp vận động tốt hơn và giảm nguy cơ chấn thương. Theo huấn luyện viên sức khỏe, các vận động viên cần phải giãn cơ để phục hồi nhanh hơn.

- Nên có huấn luyện viên theo dõi quá trình tập: Trong quá trình tập tạ, cần có người theo dõi để kiểm tra các bài tập của bạn và đề phòng những trường hợp khẩn cấp.