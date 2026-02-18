Bác sĩ cấp cứu: Đừng bao giờ bỏ qua 6 cơn đau này

Bác sĩ Suraj Kukadia là bác sĩ đa khoa của Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh (NHS). Ông từng có 3 năm làm việc trong lĩnh vực y học cấp cứu. Ông cho biết: “Đau cấp tính là cách cơ thể cảnh báo rằng có điều gì đó không ổn. Đó thường là cơn đau xuất hiện đột ngột và dữ dội”.

Theo bác sĩ Kukadia, nhiều cơn đau như bong gân, bỏng nhẹ hay đau bụng kinh có thể tự xử lý bằng thuốc giảm đau thông thường. Tuy nhiên, có những dạng đau không bao giờ nên bỏ qua vì có thể báo hiệu nhồi máu cơ tim, đột quỵ, thuyên tắc phổi, viêm ruột thừa hay huyết khối tĩnh mạch sâu.

Bác sĩ Suraj Kukadia (Ảnh: Telegraph).

“Chúng tôi luôn muốn bệnh nhân đi kiểm tra sớm, kể cả khi kết quả cho thấy không có vấn đề nghiêm trọng, còn hơn là để tuột mất thời điểm vàng điều trị”, bác sĩ Kukadia nhấn mạnh.

6 cơn đau không bao giờ được bỏ qua

Theo đó, bác sĩ Kukadia chỉ ra sáu cơn đau có thể cảnh báo nguy hiểm mà mọi người không bao giờ được bỏ qua, đó là:

1. Đau ngực kéo dài hơn 15 phút

Nếu bạn cảm thấy đau hoặc tức ngực kéo dài trên 15 phút, không giảm khi nghỉ ngơi, có cảm giác nặng như “bị đè lên ngực”, hoặc đau lan lên hàm, cánh tay trái, kèm khó tiêu dữ dội, đó có thể là dấu hiệu nhồi máu cơ tim.

Đặc biệt ở người trên 40 - 50 tuổi, nguy cơ tim mạch cao hơn do tích lũy yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, cholesterol cao, tiểu đường. Cơn đau ngực kiểu “không giống bình thường” ở tuổi này cần được kiểm tra ngay lập tức.

Ngoài ra, đau ngực nặng hơn khi hít sâu, kèm khó thở hoặc ho ra máu có thể là thuyên tắc phổi - một tình trạng đe dọa tính mạng.

2. Đau bụng dữ dội, đột ngột

Đau bụng.

Đau vùng bụng trên bên phải lan lên vai phải có thể là viêm túi mật. Đau quặn từng cơn kèm nôn, bí trung đại tiện có thể là tắc ruột.

Ở phụ nữ trẻ, đau bụng dưới một bên dữ dội có thể là thai ngoài tử cung. Ở nam giới, đau bụng dưới dữ dội đôi khi là đau lan từ xoắn tinh hoàn. Đây là tình trạng cần xử lý trong vài giờ đầu để tránh tổn thương vĩnh viễn.

3. Đau lưng kèm tê vùng kín hoặc rối loạn tiểu tiện

Phần lớn đau lưng không nguy hiểm, nhưng nếu kèm tê quanh bộ phận sinh dục hoặc hậu môn, yếu hai chân, mất kiểm soát tiểu tiện, đó có thể là hội chứng chùm đuôi ngựa. Tình trạng này cần phẫu thuật khẩn cấp.

Ngoài ra, cơn đau lưng dữ dội kiểu “xé rách” giữa hai bả vai, nhất là ở người trung niên, có thể liên quan đến bóc tách động mạch chủ - một tình trạng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

4. Cơn đau đầu “tệ nhất trong đời”

Cơn đau này đặc biệt quan trọng với nhóm tuổi 50 trở lên. Theo bác sĩ Kukadia, một cơn đau đầu xuất hiện đột ngột và dữ dội - được gọi là “đau đầu sét đánh” - có thể là dấu hiệu xuất huyết não. Người bệnh thường không thể chịu nổi ánh sáng, tiếng ồn và cảm thấy suy sụp ngay từ khi cơn đau bắt đầu.

Ông lưu ý: “Việc đột ngột xuất hiện cơn đau đầu dữ dội mới ở tuổi 50 - 60 là điều bất thường và luôn cần được kiểm tra”.

Ngoài ra, đau đầu vùng thái dương ở người trên 50 tuổi có thể là viêm động mạch thái dương - bệnh có thể gây mất thị lực nếu không điều trị kịp thời.

Đau đầu kèm méo miệng, yếu tay chân, nói khó có thể là cấp cứu đột quỵ.

5. Đau một bên bắp chân

Đau một bên bắp chân.

Đau âm ỉ sâu ở một bên bắp chân, vùng da căng bóng, ấm khi chạm có thể là huyết khối tĩnh mạch sâu. Nguy cơ tăng sau chuyến đi dài, phẫu thuật lớn hoặc bất động kéo dài.

Nếu không điều trị, cục máu đông có thể di chuyển lên phổi gây thuyên tắc phổi.

6. Đau mắt dữ dội

Đau mắt dữ dội kèm buồn nôn, đau đầu hoặc nhìn mờ có thể là tăng nhãn áp góc đóng cấp - tình trạng có thể gây mất thị lực nhanh chóng.

Đau mắt kèm đỏ và co đồng tử có thể là viêm màng bồ đào trước. Tình trạng này cũng cần điều trị sớm để tránh biến chứng.