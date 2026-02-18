Học nàng Hậu tuổi Nhâm Ngọ có đôi chân dài 1,1m tập 4 động tác để bảo toàn vòng eo 63cm, vóc dáng thanh mảnh

Không chỉ ghi dấu ấn bởi danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2022 và chiến thắng tại Miss International 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy còn được công chúng nhớ đến với hình ảnh một nàng hậu sở hữu đôi chân dài 1,1m cùng vẻ đẹp thanh thoát, hiện đại. Ở tuổi Nhâm Ngọ, người đẹp Đà Nẵng ngày càng cho thấy sự trưởng thành trong phong cách, thần thái lẫn định hướng hình ảnh cá nhân.

Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy cùng Lương Thùy Linh và Đoàn Thiên Ân tiếp tục khiến khán giả thích thú khi tung ra bộ ảnh Tết mang đậm tinh thần văn hóa Việt.

Đáng chú ý, đây đã là năm thứ ba liên tiếp bộ ba mỹ nhân đình đám cùng thực hiện bộ ảnh Tết chung. Thay vì lựa chọn áo dài quen thuộc, cả ba gây bất ngờ khi diện trang phục bà ba với chất liệu lụa tơ tằm mềm mại, gam màu tươi sáng. Thiết kế giản dị nhưng vẫn tôn lên vóc dáng cân đối, thần thái sang trọng và khí chất riêng biệt của từng người đẹp.

Trong bộ ảnh, Huỳnh Thị Thanh Thủy nổi bật với chiều cao ấn tượng, đôi chân dài 1,1m giúp tổng thể vóc dáng thêm phần thanh thoát. Thần thái nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng vẫn toát lên sự hiện đại, trẻ trung giúp nàng hậu trở thành điểm nhấn nổi bật trong concept đậm chất truyền thống.

Sinh năm 2002 tại Đà Nẵng, Huỳnh Thị Thanh Thủy từng là sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Ngay từ thời điểm đăng quang, Thanh Thủy đã được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp thanh tú, học vấn tốt cùng phong thái điềm tĩnh.

Cột mốc quan trọng tiếp theo trong sự nghiệp của người đẹp là khi cô đại diện Việt Nam tham dự Miss International 2024 và xuất sắc giành vương miện. Chiến thắng này không chỉ khẳng định nhan sắc mà còn cho thấy sự tiến bộ về kỹ năng trình diễn, ứng xử và bản lĩnh sân khấu của Thanh Thủy.

Ở đời thường, nàng hậu theo đuổi phong cách thanh lịch, tối giản nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, năng động đúng với lứa tuổi.

Bí quyết giữ dáng của nàng hậu sở hữu đôi chân "vàng"

Sở hữu chiều cao nổi bật cùng tỷ lệ hình thể cân đối, Huỳnh Thị Thanh Thủy duy trì vóc dáng bằng lối sống khoa học và chế độ sinh hoạt khá kỷ luật.

Ưu tiên ăn uống lành mạnh, kiểm soát năng lượng nạp vào

Thanh Thủy duy trì chế độ ăn cân bằng, chú trọng protein nạc từ thịt trắng, cá, trứng để giúp cơ thể săn chắc và hạn chế tích mỡ. Việc bổ sung rau xanh và trái cây giúp tăng chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và duy trì làn da tươi tắn.

Người đẹp cũng thường lựa chọn các món ăn nhẹ giàu dinh dưỡng như sữa chua, các loại hạt hoặc trái cây tươi để hạn chế cảm giác đói mà không làm tăng cân. Đặc biệt, cô hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, đường tinh luyện - yếu tố dễ khiến vóc dáng mất cân đối.

Tập luyện đều đặn để giữ tỷ lệ cơ thể cân đối

Thanh Thủy duy trì thói quen tập luyện với các bài tập gym, cardio và bài tập siết cơ chân – yếu tố giúp cô giữ được lợi thế đôi chân dài, thon gọn. Các bài tập này không chỉ giúp tăng sức bền mà còn hỗ trợ giữ đường cong cơ thể tự nhiên.

Ngoài ra, người đẹp cũng ưu tiên vận động nhẹ nhàng như đi bộ, yoga để tăng độ dẻo dai và hạn chế căng thẳng.

Duy trì lối sống điều độ

Thanh Thủy cho biết cô đặc biệt chú trọng giấc ngủ và thói quen sinh hoạt khoa học. Việc ngủ đủ giấc giúp cơ thể phục hồi, đồng thời hỗ trợ duy trì làn da và vóc dáng khỏe mạnh. Bên cạnh đó, cô cũng duy trì việc uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ trao đổi chất và giữ làn da tươi sáng.

4 động tác cơ bản mà Hoa hậu Thanh Thủy "kết thận" để giữ eo thon, cơ lõi chắc khỏe

Dưới đây là bốn bài tập mà nàng hậu thường áp dụng vào cuối ngày để củng cố vùng cơ core (cơ lõi - bao gồm bụng và hông), hỗ trợ vòng hai luôn săn chắc và gọn gàng:

1. Tư thế con thuyền (Boat Pose)

Bắt đầu ở tư thế ngồi trên thảm, hai chân duỗi thẳng hoặc co gối vuông góc với mặt đất, hai tay duỗi song song với thảm. Siết chặt cơ bụng và hơi ngả lưng về phía sau để giữ thăng bằng bằng sức của cơ lõi. Giữ tư thế càng lâu càng tốt, lặp lại 2–3 lần mỗi buổi tập.

2. Nâng người chạm tay mũi chân

Nằm ngửa trên thảm, hít sâu rồi siết chặt cơ bụng để nâng thân trên và chân lên. Khi nâng, đưa tay trái chạm gần mũi chân phải rồi đổi bên. Khi thực hiện, cố gắng dùng lực từ cơ bụng, tránh kéo bằng cổ để giảm áp lực lên vùng cổ.

3. Plank - "vua" của bài tập core

Đây là tư thế giúp rèn toàn bộ nhóm cơ lõi. Chống hai khuỷu tay xuống sàn tạo góc 90°, giữ lưng thẳng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Nếu giữ đúng form, từ gáy đến gót chân tạo thành một đường thẳng. Cố gắng giữ tư thế càng lâu càng tốt, lặp lại vài hiệp mỗi lần tập.

4. Đá chân cắt kéo (Scissor Kicks)

Ngồi trên thảm, lưng hơi ngả khoảng 30° so với mặt đất, hai tay đặt ngang hông. Nâng hai chân lên khỏi mặt sàn vài cm rồi siết bụng, đưa từng chân đá chéo qua lại như cắt kéo. Bài tập này tác động mạnh vào nhóm cơ bụng dưới – vùng chủ yếu làm nên vòng eo thon gọn.

Không chỉ gây ấn tượng bởi chiều cao, vóc dáng hay thành tích nhan sắc quốc tế, Huỳnh Thị Thanh Thủy còn được đánh giá cao nhờ hình ảnh gần gũi, nền nã và hướng tới các giá trị văn hóa truyền thống.

Việc đồng hành cùng các hoa hậu trong bộ ảnh Tết suốt ba năm liên tiếp cho thấy định hướng xây dựng hình ảnh gắn với bản sắc Việt. Nàng hậu tuổi Nhâm Ngọ đang từng bước khẳng định dấu ấn riêng: trẻ trung nhưng sâu sắc, hiện đại nhưng vẫn giữ nét truyền thống – yếu tố giúp cô duy trì sức hút bền vững trong lòng công chúng.