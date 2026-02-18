Không ngủ suốt 8 ngày, cơ thể người đàn ông 32 tuổi có thay đổi "chấn động"

Hiện 32 tuổi, sống tại Bermondsey, London, Anh, Tommy từng rơi vào trạng thái loạn thần nặng sau 8 ngày liên tiếp không ngủ. Anh tin mình đang sống trong thế giới giống bộ phim The Truman Show, nơi nhân vật chính do Jim Carrey thủ vai không hề biết cuộc đời mình bị quay lén và phát sóng cho toàn thế giới.

“Tôi được gia đình gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện tâm thần vì họ biết có điều gì đó rất sai. Tôi nói chuyện vẫn mạch lạc, nhưng nội dung thì hoàn toàn vô lý. Tôi nghĩ mình có kế hoạch chấm dứt phân biệt chủng tộc, xóa bỏ bất bình đẳng giới, chấm dứt chiến tranh, chữa khỏi ung thư… Tôi không còn biết mình đang ở đâu. Tôi tin mình đang ở trong một trường quay truyền hình”, anh kể lại.

Mọi chuyện bắt đầu khi Tommy thực hiện một dự án gây quỹ cho tổ chức hỗ trợ người vô gia cư. Sự kiện dự kiến có nhạc sĩ, diễn viên và nhiều nghệ sĩ tham gia. Anh quá hào hứng và làm việc không ngừng nghỉ.

“Tôi càng làm càng căng thẳng. Ý tưởng xuất hiện liên tục trong đầu và tôi càng khó ngủ hơn. Não tôi không chịu tắt. Càng nhiều ngày trôi qua, ý tưởng càng cực đoan và phi thực tế. Đến ngày thứ sáu không ngủ, mục tiêu gây quỹ đã từ 100 bảng Anh tăng lên 66 triệu bảng”, anh nói.

Ngay sau đó, Tommy được đưa vào cơ sở điều trị tâm thần và ở lại suốt 4 tuần. Tuy nhiên, trong tình trạng loạn thần, anh vẫn tin nơi này là một trường quay kiểu The Truman Show và mình phải biểu diễn trước camera để “giành giải Oscar”.

Anh hát, nhảy, nhào lộn, thậm chí chạy dọc hành lang và nhảy qua một y tá. Khi một y tá nói đùa rằng nếu tiếp tục như vậy anh sẽ “được Oscar”, anh hoàn toàn tin đó là thật.

Cuối cùng, các bác sĩ phải dùng thuốc để giúp anh ngủ. “Họ cho tôi rất nhiều loại thuốc và cuối cùng tôi cũng ngủ được. Bốn tuần sau đó là hành trình quay lại thực tại”, Tommy nhớ lại.

Bác sĩ chẩn đoán anh trải qua một cơn hưng cảm kèm loạn thần do căng thẳng và thiếu ngủ nghiêm trọng. “Tôi như rời khỏi Trái Đất. Tôi nghe, thấy và tin vào những thứ không có thật. Tôi chưa từng nghĩ điều này có thể xảy ra với mình. Nó đủ khiến tôi sợ hãi để bắt đầu học cách ngủ đúng cách.”

Thiếu ngủ có thể đẩy não bộ đến đâu?

Sau khi xuất viện, Tommy rơi vào trạng thái xấu hổ và suy sụp. Bác sĩ cảnh báo nếu không học cách ngủ khoa học, anh có thể lại đánh mất cảm nhận thực tế một lần nữa.

“Khi tôi ngủ tốt hơn, não tôi hoạt động trở lại, năng suất tăng lên và tôi mới hiểu thế nào là cuộc sống khi được nghỉ ngơi đầy đủ”, anh nói.

Tommy dành hai năm tiếp theo để nghiên cứu về giấc ngủ và đến tháng 4/2025, anh chính thức trở thành huấn luyện viên về giấc ngủ. Hiện anh duy trì giờ đi ngủ và thức dậy cố định, hạn chế thức khuya cuối tuần. Anh tổ chức các buổi hội thảo cho doanh nghiệp và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giấc ngủ.

Theo anh, nhiều người trẻ có thói quen thức khuya cuối tuần và dậy sớm ngày thường, tạo thành vòng luẩn quẩn kiệt sức. Tình trạng lệch nhịp sinh học vào cuối tuần, được ví như bay lệch múi giờ 2 đến 3 tiếng mỗi tuần.

Các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì giờ ngủ cố định, vận động ban ngày và tạo không gian ngủ yên tĩnh để cải thiện vệ sinh giấc ngủ.

Điều gì xảy ra nếu con người không ngủ nhiều ngày?

Chỉ sau 24 giờ thiếu ngủ, nồng độ hormone trong cơ thể đã thay đổi, huyết áp có thể tăng. Sang ngày thứ hai, cơ thể giảm khả năng chuyển hóa glucose, dễ thèm đồ ngọt. Nhiệt độ cơ thể giảm và hệ miễn dịch suy yếu.

Dù chưa có ghi nhận chính thức về người tử vong trực tiếp vì mất ngủ đơn thuần, một nghiên cứu thập niên 1980 của Đại học Chicago, Mỹ cho thấy chuột chết sau 32 ngày bị tước ngủ hoàn toàn. Chúng bị hạ thân nhiệt và suy giảm miễn dịch nghiêm trọng.

Trường hợp nổi tiếng là giáo viên âm nhạc Michael Corke ở bang Illinois, Mỹ, mắc chứng mất ngủ gia đình gây tử vong, một bệnh di truyền hiếm gặp. Ông qua đời ở tuổi 42 sau khoảng 6 tháng gần như không ngủ.

Kỷ lục không ngủ lâu nhất thuộc về Randy Gardner. Năm 1964, khi 17 tuổi, ông thức liên tục 11 ngày 25 phút. Trong thời gian đó, ông xuất hiện rối loạn ngôn ngữ, suy giảm trí nhớ và ảo giác.

Giấc ngủ không chỉ để nghỉ ngơi. Nó liên quan chặt chẽ đến sức khỏe tâm thần và thể chất, từ nguy cơ đột quỵ, ung thư đến vô sinh. Câu chuyện của Tommy Graves là lời nhắc rõ ràng rằng thiếu ngủ kéo dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, mà còn có thể đẩy con người đến ranh giới mất kiểm soát thực tại.

Nguồn và ảnh: Daily Mail