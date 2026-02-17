Miền Bắc đón không khí lạnh liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều mùng 1 Tết, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc của miền Bắc nước ta, gây mưa vài nơi, nhiệt độ khu vực này đã giảm 4-8 độ.

Dự báo trong tối và đêm mùng 1 Tết, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Do đặc điểm lệch đông của không khí lạnh nên từ tối và đêm 17/2 đến ngày 19/2 (mùng 3 Tết), miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trong đó mùng 2-3 Tết là thời gian rét nhất với nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, cao nhất 19-21 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Từ mùng 4-6 Tết, khu vực miền Bắc ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng, riêng vùng núi có mưa rải rác. Trời chỉ còn rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 17-21 độ, cao nhất 23-26 độ, riêng khu vực Điện Biên, Lai Châu từ 28-30 độ.

Miền Bắc sẽ có nhiều ngày mưa nhỏ sau Tết.

Dự báo từ mùng 7-9 tháng Giêng, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh mới. Đây cũng là đợt không khí lạnh có tính chất lệch đông mang theo nhiều hơi ẩm, gây mưa rải rác cho miền Bắc và Thanh Hoá thời gian này. Trong hai ngày 8-9 tháng Giêng, miền Bắc và Thanh Hoá trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm.

Khu vực Hà Nội từ tối và đêm mùng 1 Tết đến ngày mùng 3 Tết, trời có mưa, mưa nhỏ rải rác, từ đêm mùng 1-3 Tết trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 19-21 độ.

Từ mùng 4-6 Tết, Hà Nội có sương mù vào sáng sớm, trời chỉ còn rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 23-26 độ. Từ mùng 7-9 tháng Giêng, Hà Nội chuyển trời nhiều mây, có mưa nhỏ, riêng ngày 8-9 tháng Giêng trời rét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong nửa cuối tháng 2 và tháng 3, miền Bắc có thể đón thêm các đợt không khí lạnh với cường độ yếu đến trung bình, gây ra các đợt rét ngắn ngày kèm mưa nhỏ.