Cập nhật mới nhất tình hình đợt không khí lạnh tràn về đúng mùng 1 Tết

Theo dự báo từ Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, trưa và chiều 17/2, không khí lạnh tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng sang các khu vực khác ở Đông Bắc Bắc Bộ. Đến chiều tối và đêm cùng ngày, khối không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, tác động đến hầu khắp Bắc Bộ, trừ Lai Châu và Điện Biên, đồng thời ảnh hưởng tới Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Từ ngày 17/2 đến 19/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.Ảnh: Xuân Hoàng

Đáng chú ý, từ đêm 17/2 đến 19/2, tức từ đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 16 đến 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Tại Hà Nội, từ chiều và đêm 17/2 đến hết ngày 19/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời chuyển rét từ đêm 17/2, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17–19 độ C.

Trên biển, diễn biến thời tiết phức tạp hơn. Ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 1,5–2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6; riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3–5m.

Từ ngày 18/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 2,5–3,5m.

Cơ quan khí tượng nhận định, đợt không khí lạnh này ít có khả năng đi kèm thiên tai nguy hiểm. Tuy nhiên, gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.