Trước ngày đi làm trở lại, thời tiết thay đổi thế nào?

Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (từ 21-22/02, tức mùng 5 đến mùng 6 Tết), thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt: miền Bắc duy trì trạng thái sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng; trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh, có nơi vượt ngưỡng 35 độ.

Dưới đây là chi tiết từng khu vực:

Bắc Bộ: Có mưa rải rác, sáng và đêm trời lạnh

Từ ngày 21-22/02, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Riêng vùng núi và trung du trong ngày 22/02 (mùng 6 Tết) có mưa, mưa rào rải rác, có nơi xảy ra dông. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 23-27 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Tại Hà Nội, từ ngày 21-22/02 có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Sáng và đêm trời lạnh.Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ; Thấp nhất 19-21 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Sáng sớm có sương mù, trưa chiều nắng

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Phía Bắc khu vực này sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thấp nhất 20-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi

Phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Nhiệt độ cao nhất 27-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Thấp nhất 22-25 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Không mưa, ngày trời nắng

Khu vực cao nguyên Trung Bộ duy trì trạng thái không mưa, ban ngày trời nắng.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thấp nhất 16-20 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nam Bộ: Miền Đông có nơi nắng nóng trên 35 độ

Nam Bộ tiếp tục không mưa, ngày trời nắng. Đáng chú ý, miền Đông có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ cao nhất 31-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

Thấp nhất 22-26 độ.

Nhìn chung, thời tiết những ngày mùng 5-6 Tết khá thuận lợi cho các hoạt động du xuân, tuy nhiên người dân khu vực miền Bắc nên chú ý tình trạng sương mù buổi sáng có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn khi tham gia giao thông. Trong khi đó, người dân Nam Bộ, đặc biệt là khu vực miền Đông, cần đề phòng nắng nóng trong khung giờ trưa chiều.